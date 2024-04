Trải nghiệm mua bánh rán 'lấy số - xếp hàng' giữa lòng Thủ đô

Không khó để tìm đến được con ngõ 242 đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), hàng bánh rán không biển hiệu của gia đình chị Mai Hoa lúc nào cũng tấp nập khách xếp hàng lấy bánh, dù là mùa Đông hay mùa Hè.

Tuy trong ngõ nhưng quán khá đông khách, tại đây chủ quán sẽ phát một chiếc vé có ghi số thứ tự cho người mua xếp hàng, tránh tình trạng "người đến trước phải đợi với người đến sau". Bao giờ chủ quán đọc đến số thì đến lượt lấy bánh.

Thực khách tới đây xếp hàng theo số thứ tự để lấy bánh rán.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mai Hoa (chủ quán bánh rán mặn - 50 tuổi), quán đã bán được hơn 30 năm, từ thời của mẹ tôi truyền lại và chỉ có 2 loại là bánh rán ngọt và bánh rán mặn. Quán tuy không biển hiệu, không quảng cáo nhưng mấy chục năm qua vẫn luôn đông khách. Điều quan trọng giữ chân thực khách là bánh rán mặn nóng hổi, ngoài giòn, trong thơm, ngon, ăn kèm nộm đu đủ và nước tương ớt chua cay mặn ngọt đặc biệt của quán.

Những chiếc bánh rán vàng ươm, đậm đà, thu hút nhiều thực khách.

"Để làm ra một chiếc bánh rán mặn phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, trong đó ba khâu chính là: làm nhân, bọc bánh bằng lớp bột rồi rán qua vài lần dầu ăn cho chín đều cũng như đảm bảo phần vỏ giòn tan, ráo dầu. Nhân bánh được nặn đầy đặn với miến, thịt nạc không băm vụn mà để nguyên miếng mỏng, mộc nhĩ, nấm hương… Đặc biệt bánh ở đây không ăn kèm nước mắm chua ngọt như nhiều nơi, mà quán lại rưới một thứ nước chấm "thần thánh" lên từng bát bánh rán " chị Mai Hoa chia sẻ thêm.

Góc làm bánh và chế biến trực tiếp nên thực khách có thể quan sát nhiều công đoạn. Để kịp phục vụ hàng chục thực khách xếp hàng liên tiếp, quán gồm 5 - 6 người làm luôn tay luôn chân. Người thì thoăn thoắt nặn bánh, người nhanh tay chiên giòn, người cắt bánh, đóng gói...

Thực khách thưởng thức những chiếc bánh nóng giòn, vừa thổi vừa ăn.

Tới đây ăn quà chiều, chị Quỳnh Trang (đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết: “Đây là quán bánh rán ruột của tôi gần chục năm nay, ở đây có sự khác biệt so với các quán khác là nước sốt được dưới ngay trên bánh và đặc biệt bánh ở đây rất to và nhân rất đầy đặn, chỉ cần ăn hai cái thôi là no bụng cho một buổi chiều".

Anh Nguyễn Hoàng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) chia sẻ: “Hương vị bánh ở đây rất ngon, đậm đà. Dù nhiều lúc giờ tan tầm phải lấy số xếp hàng 15 phút đến 30 phút nhưng tôi thấy đây cũng là một nét rất riêng và thú vị của quán”.

Thực khách ở đây đủ mọi lứa tuổi từ người già tới trẻ nhỏ, nhưng nhiều nhất là các bạn trẻ. Họ xem đây như thứ quà chiều. Quán được mở từ 10 giờ sáng tới 19 giờ. Bánh ngon và giá thành lại phù hợp. Chỉ 10.000đ cho một chiếc bánh rán mặn và 8.000đ một chiếc bánh rán ngọt.