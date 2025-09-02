Trấn Thành: 'Tôi vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần khi xem 'Mưa đỏ'
GĐXH - Trấn Thành cho biết "Mưa đỏ" khiến anh thẫn thờ, "vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần" và là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.
"Mưa đỏ" tính đến 15h00 ngày 2/9 đã gần đạt 420 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 12 ngày ra rạp, trở thành bộ ohim gây sốt phòng vé nội địa. Giới quan sát dự đoán, với tốc độ hiện tại, tác phẩm của Đặng Thái Huyền hoàn toàn có khả năng vượt "Mai" của Trấn Thành (551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.
Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng có những chia sẻ ấn tượng về tác phẩm. Nam đạo diễn bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của một bộ phim và nhận định đây là một tác phẩm công phu, hoành tráng và chỉn chu.
"Thật sự, cái gì hot cũng có lý do! Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật. Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó.
Bác DOP (đạo diễn hình ảnh - PV) quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó đã dũng cảm và kiên cường như thế nào trong việc bảo vệ thành Quảng Trị. Không nói ngoa, nhưng đây là bộ phim lịch sử làm về chiến tranh Việt Nam hay nhất mà tôi từng xem cho đến thời điểm này", Trấn Thành viết.
Cuối bài đăng, nam đạo diễn cũng nhắn nhủ khán giả hãy ra rạp xem phim "Mưa đỏ" để có những cảm nhận riêng nhưng anh tin chắc nhiều người cũng có cảm nhận như mình.
Trước đó, "Mưa đỏ" đã liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục doanh thu từng được thiết lập bởi các tác phẩm của Trấn Thành. Ngày 31/8, phim đạt 48 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu ngày cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục 43,9 tỷ đồng của Mai (14/2/2024). Thậm chí, trong ngày 1/9, phim đạt gần 55 tỷ đồng - con số chưa từng có với một bộ phim chiếu rạp ở Việt Nam.
Hiện Mưa đỏ đang đứng sau Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7 (483 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và sắp vượt mặt "Bố già" (427 tỷ đồng) về doanh thu phòng vé.
Trước thành tích ấn tượng của "Mưa đỏ", Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định thành công của những bộ phim này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng - vốn trước đây thường bị cho là phim "cúng cụ".
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ còn lên tiếng chúc mừng và đề xuất nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích này. "Mưa đỏ thực sự là tác phẩm điện ảnh cách mạng đạt được nhiều hiệu quả lớn lao khi làm phim về chiến tranh cách mạng. Nó tôn trọng lịch sử và nâng niu lịch sử oai hùng của cuộc chiến tranh dành độc lập và thống nhất đất nước bằng nỗ lực lao động nghệ thuật vô cùng lớn lao của điện ảnh quân đội. Nó thay đổi khá nhiều về nhận thức của làm phim với trách nhiệm của điện ảnh nước nhà.
Với thành tích hiệu quả đạt được. Đề nghị Nhà nước tặng Điện ảnh quân đội Huân chương Lao động hạng Nhất. Tặng nữ đạo diễn trẻ tài năng Đặng Thái Huyền Huân chương Lao động hạng Ba".
MƯA ĐỎ | OFFICIAL TRAILER | Khởi chiếu tại rạp: 22.08.2025
