Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất GĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?

"Mưa đỏ thực sự là tác phẩm điện ảnh cách mạng đạt được nhiều hiệu quả lớn lao"

"Mưa đỏ" - Phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh chân thật và khốc liệt trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐLP cung cấp

Với ý nghĩa lẫn thông điệp cao đẹp của phim, "Mưa đỏ" đã chinh phục khán giả trong dịp đại lễ A80. Hiện tại phim đã có thành tích xuất sắc đạt doanh thu vượt qua 400 tỷ đồng. Trước thành tích tốt này, nhiều bạn bè, nghệ sĩ và khán giả đã dành lời chúc mừng cho "Mưa đỏ".

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ còn lên tiếng chúc mừng và đề xuất nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Tác giả của "Quyên" chia sẻ: "Cho đến nay, doanh số Mưa đỏ đã đạt doanh số trên 400 tỉ. Và theo nhiều nguồn tin lượng khán giả vẫn không ngừng kéo đến rạp để đón xem bộ phim hoành tráng này.

Mưa đỏ thực sự là tác phẩm điện ảnh cách mạng đạt được nhiều hiệu quả lớn lao khi làm phim về chiến tranh cách mạng. Nó tôn trọng lịch sử và nâng niu lịch sử oai hùng của cuộc chiến tranh dành độc lập và thống nhất đất nước bằng nỗ lực lao động nghệ thuật vô cùng lớn lao của điện ảnh quân đội. Nó thay đổi khá nhiều về nhận thức của làm phim với trách nhiệm của điện ảnh nước nhà.

Với thành tích hiệu quả đạt được. Đề nghị Nhà nước tặng Điện ảnh quân đội Huân chương lao động hạng Nhất. Tặng nữ Đạo diễn trẻ tài năng Đặng Thái Huyền Huân chương lao động hạng Ba".

Phim "Mưa đỏ" tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc

Trước đó khi xem phim "Mưa đỏ", nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã xúc động ghi lại: "Hai tiếng khán giả chật cứng phòng chiếu 1 phải nghẹt thở vì nhiều trường đoạn chiến tranh đã được các nhà làm phim tái hiện lại một cách rất công phu. Đã lâu rồi, tôi mới được thưởng thức một bộ phim Nội địa về chiến tranh công phu như vậy. Là một cựu binh tham gia chiến cuộc 11 năm, đánh 2 chiến dịch phía Bắc, 4 chiến dịch phía Nam; từng là lính 12,7 li giáp trận đánh cận chiến bên Lào, vậy mà tôi vẫn không nén được xúc động khi cuộc chiến được tái hiện rất chân thực, không né tránh đau thương và mất mát".

"Mưa đỏ" là bộ phim mang đề tài chiến tranh cách mạng gây được nhiều xúc cảm cho khán giả. Ảnh: ĐLP cung cấp

Ngoài ra, nhà văn Nguyễn Văn Thọ còn đưa ra góc nhìn khá sắc nét về sự sáng tạo của "Mưa đỏ". "Mưa đỏ không chỉ nói về quân ta. Do tính tài liệu gắn với lịch sử cần nêu ra, bộ phim cũng phản ảnh một hệ thống nhân vật phía địch - phía đối phương. Các nhà làm phim đã thật công bằng khi nói về họ. Không phải các chiến binh ngu ngơ, tàn tạ. Họ là những người Việt, hình thể rất đẹp, trái tim và khối óc cũng không thường", ông viết.

Không chỉ nhà văn Nguyễn Văn Thọ, nhiều đạo diễn lớn trong làng điện ảnh Việt Nam như Bùi Thạc Chuyên, Victor Vũ cũng dành lời khen đến phim.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong buổi công chiếu phim đã phát biểu: "Tôi rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc. Tôi rất xúc động".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói về sự dụng công trong các cảnh hành động trong phim "Mưa đỏ".

Còn trên trang cá nhân, sau khi xem phim "Mưa đỏ", đạo diễn Victor Vũ đã cảm thán: "Thấm đẫm nỗi đau, mà vẫn đầy hy vọng. Tuyệt vời". Cảm xúc của anh trên trang cá nhân nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả.

Hiện tại, phim "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng trên khắp nền tảng mạng xã hội. Những câu chuyện xung quanh phim đều được khán giả chú ý.