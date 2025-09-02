3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Phim "Mưa đỏ" có những cảnh quay chân thật nhất

Phim "Mưa đỏ" khiến khán giả khắc khoải và bật khóc khi xem là bởi giá trị chân thật của phim. Được biết, chi tiết bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn thủ vai) bắt buộc phải cưa sống chi của một chiến sĩ. Diễn viên Hứa Vĩ Văn kể lại, khi kết thúc cảnh quay cưa chi, anh và Hiếu Nguyễn đã "nước mắt không thể ngừng tuôn". Sự tàn khốc của chiến tranh không chỉ nằm ở tiếng bom đạn rền vang, mà còn ở tiếng gào thét xuyên vào màng nhĩ, đâm thẳng vào tim những người đang sống trong thời đại hòa bình.

Hình ảnh người thương binh thật được mời tham gia phim "Mưa đỏ". Trong phân cảnh này, bác thương binh được hóa trang vào một cảnh quay phẫu thuật ở dưới hầm. Ảnh: ĐLP cung cấp

Và người chiến sĩ đóng vai trong ca phẫu thuật không thuốc tê đó chính là thương binh thật ở ngoài đời. Người diễn viên không cần phải diễn đó chính là những gì các ông, các bác đã từng trải qua. Khi đến với "Mưa đỏ", các bác thương binh còn tếu táo với ê-kíp: "Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù? Thương tật ¼ hay ¾?". Những lời nói đùa lạc quan ấy sao đau lòng đến thế. Nhưng với họ, có lẽ được trở về vẫn là một may mắn. Bạn của họ, đồng đội của họ đã nằm lại mảnh đất này. Họ có mặt ở đây, góp phần vào những thước phim tái hiện lại quá khứ hào hùng năm nào, để một lần nữa ở gần đồng đội cũ thêm một chốc.

Giám đốc sản xuất, đại tá Kiều Thanh Thúy cũng chia sẻ lý do mời các cựu chiến binh tham gia quay phim: "Chúng tôi tâm niệm phải cố gắng hết sức để có được những thước phim chân thực nhất, vì vậy đoàn làm phim đã nảy ra ý định táo bạo là mời các bác thương binh thật đến hỗ trợ ghi hình. Và rất may mắn là các ông, các bác đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Các bác không chỉ là tham gia đóng phim, mà đây còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ của "Mưa đỏ" được gặp gỡ người thật việc thật, giúp họ càng hiểu rõ hơn nhân vật và lý tưởng của những người trấn giữ Thành cổ năm đó."

Chính sự chân thật ấy đã khiến bộ phim đúng với lịch sử và hiện thực trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Tiểu đội K3.

Phim "Mưa đỏ" công chiếu đúng thời điểm

Phim "Mưa đỏ" mang một giá trị lớn về lịch sử cùng tính nhân văn sâu sắc và điều đặc biệt phim ra vào đúng thời điểm đã khiến "Mưa đỏ" đạt được doanh thu tốt. Phim được công chiếu vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 - khi tinh thần dân tộc dâng cao. Sự cộng hưởng giữa dấu mốc lịch sử và truyền thông mạnh mẽ đã biến "Mưa đỏ" thành biểu tượng gợi niềm tự hào.

Phim "Mưa đỏ" công chiếu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. Ảnh: ĐLP cung cấp

Năm 2025, đất nước có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại và tạo nên một hiệu ứng lớn trong toàn dân về tinh thần tự hào về tình yêu quê hương, đất nước. Chính điều đó, cũng góp phần tạo nên thành công cho doanh thu của những bộ phim cách mạng như "Đào, phở, piano" hay "Địa đạo" và giờ là "Mưa đỏ". Chính yếu tố "thiên thời" này đã giúp dòng phim cách mạng được khán giả mọi lứa tuổi đều yêu thích. Hiện tại, "Mưa đỏ" đã trở thành chủ đề viral trên mạng xã hội và được rất nhiều người quan tâm.

Phim "Mưa đỏ" hiệu quả nhờ cả một tập thể lăn xả hết mình

Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chia sẻ, "Mưa đỏ" là của cả một tập thể chứ không riêng của một mình chị. Nữ đạo diễn tâm sự: "Trong phim "Mưa đỏ" có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội tên tuổi đã tham gia như NSND Thanh Vân, NSND Quốc Trung, NSND Lý Thái Dũng,… Mọi người đều cho rằng đây không phải phim của riêng tôi mà là phim của tất cả. Các nghệ sĩ gạo cội cùng chúng tôi chung sức, chung lòng để có được những thước phim hay nhất. NSND Thanh Vân còn đóng một vai nhỏ và chỉ đạo quần chúng như một phó đạo diễn. Vậy nên tôi cũng nhắc lại "Mưa đỏ" không phải dự án của Đặng Thái Huyền mà là dự án của cả tập thể".

Đại tá Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo trong buổi công chiếu phim. Ảnh: ĐLP cung cấp

Thực tế, đúng như chị chia sẻ, "Mưa đỏ" là nỗ lực của cả một tập thể lớn và những người dân địa phương Quảng Trị. Mỗi cảnh quay của họ đều được sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân. Ngoài ra, sự chỉn chu trong mỗi cảnh quay phim cũng giúp cho nhân vật trong phim thêm phần chân thực.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết về mảng hành động, chị đã phải trau chuốt cực kỳ kỹ càng.

"Chúng tôi phải quay từ năm này sang năm sau, rất nhiều đêm thức trắng để có được cảnh võ thuật thật đạt hiệu quả nhất. Các diễn viên quay cảnh đánh xong đều ngã gục xuống vì quá mệt. Những cảnh võ thuật không phải đơn giản chỉ quay vài tiếng mà phải bắt ở các góc khác nhau. Tại phim trường có 7 máy để bắt được khoảnh khắc đẹp và thật nhất có thể.

Tôi trao đổi với đạo diễn hành động như thế này nếu không làm hành động thì thôi, làm thì phải làm cho tới, làm phải mãn nhãn. Dù diễn viên có bị thương cũng phải làm bằng được thì khi lên phim mới đúng tinh thần của "Mưa đỏ"", nữ đạo diễn chia sẻ.

Chính sự dụng tâm, dụng công và tinh thần không lùi bước trước khó khăn của cả một tập thể lớn đã cho khán giả một "Mưa đỏ" chân thực và hoàn hảo nhất. Điều này đã chinh phục được chính người lính từng trải qua 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị ghi nhận.

Bác Nguyễn Văn Hợi xúc động khi xem phim "Mưa đỏ".

Đại tá Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, một trong những người trở về từ chiến trường năm ấy, sau khi xem phim đã chia sẻ: "Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1.000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đồng chí Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho "Mưa đỏ", để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các đồng chí".

Không chỉ bác Hợi mà hàng triệu khán giả xem phim "Mưa đỏ" trong suốt những ngày qua đã có những chia sẻ chứng mình về sự chỉn chu, có tâm khi làm phim của ê-kíp "Mưa đỏ".