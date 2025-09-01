Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng GĐXH - Vào vai Tiểu đội trưởng Tạ, Phương Nam đã trải qua nhiều thách thức nhưng anh cảm thấy xứng đáng vì ý nghĩa lẫn thông điệp của phim "Mưa đỏ" mang đến cho mọi người. Ngoài ra, nam diễn viên cũng hạnh phúc vì có hậu phương vững chắc là vợ, con.

Đạo diễn tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" từ cách đây cả thập kỷ

Trong buổi showcase của phim "Mưa đỏ", trước rất nhiều khách mời cùng khán giả, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã xúc động chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của bộ phim và về lý do bộ phim ra đời. Ngoài ra, chị cũng hồi tưởng về quá trình quay hình khắc nghiệt nhưng đáng nhớ trong những ngày mưa gió miền Trung.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền trên trường quay. Ảnh: FBNV

Trong câu chuyện của mình, nữ đạo diễn còn tiết lộ về nhân duyên chị tiếp cận với kịch bản phim. "Tôi được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013 và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, tôi đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi".

Ngoài ra, nữ đạo diễn còn kể: "Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi "mẹ ơi, vợ ơi"", nữ đạo diễn chia sẻ.

Phân cảnh những chiến sĩ qua sông Thạch Hãn dưới mưa bom trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐLP cung cấp

Khi chia sẻ về thông điệp của "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói: "Tôi muốn nói rằng "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời".

Nhà văn Chu Lai nói về nguyên nhân ra đời của tiểu thuyết "Mưa đỏ".

Trong buổi showcase, hiếm hoi mới xuất hiện trong các sự kiện trước công chúng, nhà văn Chu Lai cũng có những chia sẻ ý nghĩa. Nhà văn Chu Lai nói: "Phim ảnh, tiểu thuyết hay trường ca đều không thể lột tả hết được tinh thần Quảng Trị và bộ phim này cũng chỉ là một lát cắt của lịch sử mà dân tộc đã trải qua".

Ông cũng nói về cơ duyên đưa ông đến với tiểu thuyết này: "Lý do tôi viết "Mưa đỏ" là vì tôi có một người em có anh ruột tên là Đặng Huy Cường - liệt sĩ của trận Thành cổ. Em ấy nói với tôi, hãy viết một kịch bản phim điện ảnh để em ấy gửi cho người con trai đang học điện ảnh ở nước ngoài có thể xem về người bác đã hy sinh. Kịch bản "Mưa đỏ" được viết từ năm 2010 nhưng cứ nằm mãi trong ngăn kéo, sau đó tôi chuyển tác phẩm thành tiểu thuyết và được lọt vào mắt xanh của Điện ảnh Quân đội. Năm tháng sẽ qua đi, chiến tranh rồi cũng kết thúc nhưng không có Thành cổ mưa máu, sẽ không có bầu trời xanh hôm nay", nhà văn Chu Lai cho biết.

Áp lực của nhà làm phim "Mưa đỏ"

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - Giám đốc Sản xuất phim lại có những nỗi niềm về khâu sản xuất. Chị chia sẻ: "Bên cạnh việc phải tôn trọng kịch bản gốc vốn đã được Tổng Cục Chính trị thông qua, chúng tôi còn phải đảm bảo tính chân thực của lịch sử. Dù là áp lực đối với ê-kíp và nhà sản xuất, nhưng nếu cân bằng được các yếu tố đó thì bộ phim "Mưa đỏ" sẽ đảm bảo được tính chính luận, chạm đến trái tim khán giả. May mắn rằng, trong quá trình thực hiện chúng tôi luôn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của nhà văn Chu Lai và các bác cựu chiến binh từng tham gia trực tiếp tại trận Thành cổ Quảng Trị, luôn góp ý bổ sung cho chúng tôi rất nhiều tư liệu quý báu, chi tiết chân thực".

Áp lực của đoàn làm phim "Mưa đỏ" chính là xây dựng một bộ phim bám sát lịch sử nhất. Ảnh: ĐLP cung cấp

Với chủ đề và bối cảnh đặc biệt như "Mưa đỏ", nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn chia sẻ rằng, đây là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng được đầu tư quy mô, chỉn chu của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm trở lại đây.

Anh cũng tâm sự về áp lực của mình: "Chúng tôi mang áp lực lớn khi phải đảm bảo phim được ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, đó là khó khăn lớn nhất của tổ sản xuất. Phim bình thường hậu kỳ mất 6 tháng nhưng phim chiến tranh cần đến 1 năm, đồng thời việc xây dựng bối cảnh Thành cổ - bối cảnh lớn nhất của phim Việt Nam đến hiện tại cũng được thực hiện gấp rút trong 10 tuần, tất cả khâu sản xuất đều phải rút ngắn thời gian và tập trung để hoàn thành nhanh nhất. Vì thế chúng tôi phải sắp xếp vừa quay, vừa dựng tại hiện trường.

Ngoài ra, anh cũng nói về quãng thời gian áp lực về cả khí hậu, thời tiết ở Quảng Trị: "Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ê-kíp và đạo diễn phải họp mỗi ngày để tìm ra phương án giải quyết. Để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ, có lẽ các liệt sĩ Thành cổ cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Đồng thời, "Mưa đỏ" là một bộ phim về đề tài chiến tranh, xuyên suốt quá trình quay phim đã có nhiều trang thiết bị, vũ khí tấn công, được huy động và sử dụng nhờ vào sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để tăng tính chân thực cho bộ phim và tái hiện tinh thần lịch sử trọn vẹn nhất".

Hình ảnh chiến sĩ đặc công Sen (diễn viên Hoàng Long) phát điên khiến chính đạo diễn Đặng Thái Huyền ám ảnh vì quá xúc động. Ảnh: ĐLP cung cấp

"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thành tích của phim "Mưa đỏ": Tính đến ngày 31/8, hiện phim "Mưa đỏ" phá hơn 350 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra rạp. Doanh thu vé rạp này đã tạo kỳ tích cho dòng phim chiến tranh cách mạng. Trên trang thông tin của các phòng vé, nhiều khán giả vẫn bày tỏ tiếc nuối chưa đặt được vé vào xem, do các suất chiếu kín rạp.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ về điều đặc biệt trong phim "Mưa đỏ" mà nhiều phim điện ảnh khác không có. Clip: Đỗ Quyên

