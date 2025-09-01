Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt
GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.
Đạo diễn tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" từ cách đây cả thập kỷ
Trong buổi showcase của phim "Mưa đỏ", trước rất nhiều khách mời cùng khán giả, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã xúc động chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của bộ phim và về lý do bộ phim ra đời. Ngoài ra, chị cũng hồi tưởng về quá trình quay hình khắc nghiệt nhưng đáng nhớ trong những ngày mưa gió miền Trung.
Trong câu chuyện của mình, nữ đạo diễn còn tiết lộ về nhân duyên chị tiếp cận với kịch bản phim. "Tôi được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013 và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, tôi đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi".
Ngoài ra, nữ đạo diễn còn kể: "Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi "mẹ ơi, vợ ơi"", nữ đạo diễn chia sẻ.
Khi chia sẻ về thông điệp của "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói: "Tôi muốn nói rằng "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời".
Trong buổi showcase, hiếm hoi mới xuất hiện trong các sự kiện trước công chúng, nhà văn Chu Lai cũng có những chia sẻ ý nghĩa. Nhà văn Chu Lai nói: "Phim ảnh, tiểu thuyết hay trường ca đều không thể lột tả hết được tinh thần Quảng Trị và bộ phim này cũng chỉ là một lát cắt của lịch sử mà dân tộc đã trải qua".
Ông cũng nói về cơ duyên đưa ông đến với tiểu thuyết này: "Lý do tôi viết "Mưa đỏ" là vì tôi có một người em có anh ruột tên là Đặng Huy Cường - liệt sĩ của trận Thành cổ. Em ấy nói với tôi, hãy viết một kịch bản phim điện ảnh để em ấy gửi cho người con trai đang học điện ảnh ở nước ngoài có thể xem về người bác đã hy sinh. Kịch bản "Mưa đỏ" được viết từ năm 2010 nhưng cứ nằm mãi trong ngăn kéo, sau đó tôi chuyển tác phẩm thành tiểu thuyết và được lọt vào mắt xanh của Điện ảnh Quân đội. Năm tháng sẽ qua đi, chiến tranh rồi cũng kết thúc nhưng không có Thành cổ mưa máu, sẽ không có bầu trời xanh hôm nay", nhà văn Chu Lai cho biết.
Áp lực của nhà làm phim "Mưa đỏ"
Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - Giám đốc Sản xuất phim lại có những nỗi niềm về khâu sản xuất. Chị chia sẻ: "Bên cạnh việc phải tôn trọng kịch bản gốc vốn đã được Tổng Cục Chính trị thông qua, chúng tôi còn phải đảm bảo tính chân thực của lịch sử. Dù là áp lực đối với ê-kíp và nhà sản xuất, nhưng nếu cân bằng được các yếu tố đó thì bộ phim "Mưa đỏ" sẽ đảm bảo được tính chính luận, chạm đến trái tim khán giả. May mắn rằng, trong quá trình thực hiện chúng tôi luôn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của nhà văn Chu Lai và các bác cựu chiến binh từng tham gia trực tiếp tại trận Thành cổ Quảng Trị, luôn góp ý bổ sung cho chúng tôi rất nhiều tư liệu quý báu, chi tiết chân thực".
Với chủ đề và bối cảnh đặc biệt như "Mưa đỏ", nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn chia sẻ rằng, đây là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng được đầu tư quy mô, chỉn chu của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm trở lại đây.
Anh cũng tâm sự về áp lực của mình: "Chúng tôi mang áp lực lớn khi phải đảm bảo phim được ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, đó là khó khăn lớn nhất của tổ sản xuất. Phim bình thường hậu kỳ mất 6 tháng nhưng phim chiến tranh cần đến 1 năm, đồng thời việc xây dựng bối cảnh Thành cổ - bối cảnh lớn nhất của phim Việt Nam đến hiện tại cũng được thực hiện gấp rút trong 10 tuần, tất cả khâu sản xuất đều phải rút ngắn thời gian và tập trung để hoàn thành nhanh nhất. Vì thế chúng tôi phải sắp xếp vừa quay, vừa dựng tại hiện trường.
Ngoài ra, anh cũng nói về quãng thời gian áp lực về cả khí hậu, thời tiết ở Quảng Trị: "Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ê-kíp và đạo diễn phải họp mỗi ngày để tìm ra phương án giải quyết. Để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ, có lẽ các liệt sĩ Thành cổ cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Đồng thời, "Mưa đỏ" là một bộ phim về đề tài chiến tranh, xuyên suốt quá trình quay phim đã có nhiều trang thiết bị, vũ khí tấn công, được huy động và sử dụng nhờ vào sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để tăng tính chân thực cho bộ phim và tái hiện tinh thần lịch sử trọn vẹn nhất".
"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thành tích của phim "Mưa đỏ": Tính đến ngày 31/8, hiện phim "Mưa đỏ" phá hơn 350 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra rạp. Doanh thu vé rạp này đã tạo kỳ tích cho dòng phim chiến tranh cách mạng. Trên trang thông tin của các phòng vé, nhiều khán giả vẫn bày tỏ tiếc nuối chưa đặt được vé vào xem, do các suất chiếu kín rạp.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ về điều đặc biệt trong phim "Mưa đỏ" mà nhiều phim điện ảnh khác không có. Clip: Đỗ Quyên
Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đờiGiải trí - 4 giờ trước
NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.
Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoạiGiải trí - 4 giờ trước
Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.
'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thươngGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.
'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý HảiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".
Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.
NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí NguyễnGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.
Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80Giải trí - 13 giờ trước
Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên, là những giọng đọc tiêu biểu của cả quân đội và dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.
Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dộiXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệtXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Tranh luận dữ dội về Mỹ Tâm và Hòa MinzyCâu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Nhiều video trên TikTok so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định đàn chị là “huyền thoại” không thể đặt lên bàn cân.
Bộ ảnh hòa bình đẹp vô cùng của gia đình nam MC có tên đặc biệt nhất VTVGiải trí
GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ bộ ảnh gia đình nhân dịp Quốc khánh 2/9 và nhắn nhủ: "Tình yêu đất nước có lẽ bắt nguồn từ tình yêu bình dị như vậy".