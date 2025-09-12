Tranh cãi thiết kế đưa bàn thờ gia tiên lên sân khấu thi hoa hậu

Câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc gây chú ý trước chung kết Miss Grand Vietnam GĐXH - Miss Grand Vietnam 2025 gây chú ý với câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc: Sán Dìu, H'rê, Ê- trước thềm chung kết.

Phần thi National Costume trong cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp với nhiều thiết kế độc đáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bộ trang phục "Hương khói gia tiên" với các chi tiết bàn thờ, bát hương, di ảnh... gây tranh cãi, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Bộ trang phục được người đẹp Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn, là thiết kế của tác giả Trần Công Hậu dưới sự huấn luyện của NTK Ivan Trần. Theo thông tin từ BTC, thiết kế này được lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên ông bà của người dân Việt Nam. Thiết kế còn là lời tri ân sâu sắc tôn kính cội nguồn, thế hệ đi trước âm thầm dõi theo và là điểm tựa cho con cháu, thể hiện sự gắn kết, tình yêu thương.

Tuy nhiên, thiết kế nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận.

Tuy nhiên thiết kế này vấp phải phản ứng, nhiều khán giả đặt câu hỏi "từ khi nào cái bàn thờ lại trở thành trang phục văn hóa dân tộc?".

Hiện tại, tác giả của thiết kế là Trần Công Hậu và thí sinh trình diễn là Nguyễn Thị Cẩm Hằng không có chia sẻ gì trước phản ứng của dư luận.

Năm 2029, thiết kế "Bàn thờ" nhằm chọn trang phục văn hóa dân tộc để Hoàng Thùy đi thi Miss Universe cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.



Riêng NTK Ivan Trần - người hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện "Hương khói gia tiên" đã lên tiếng cho biết, nhóm thực hiện trang phục với thông điệp tri ân sâu sắc, thể hiện lòng hiếu kính dành cho thế hệ đi trước. Các thành viên trong đội suy nghĩ rằng đây là phong tục cần được giữ gìn và tôn vinh. Đồng thời, anh cũng lên tiếng xin lỗi nếu trang phục gây hiểu nhầm hoặc khiến khán giả cho rằng chưa phù hợp với cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc.

"Chúng tôi xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc, mong khán giả bỏ qua", nhà thiết kế bày tỏ.

Đây không phải lần đầu phần thi National Costume của một cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam thu hút sự quan tâm từ công chúng khi có thiết kế lấy cảm hứng từ tín ngưỡng, tâm linh. Năm 2019, trong phần tuyển chọn trang phục văn hóa dân tộc để Hoàng Thùy đi thi Miss Universe từng có bản vẽ mang tên "Bàn thờ" với chi tiết khung ảnh, lư hương... và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Tất nhiên, thiết kế này không được chọn để đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh.

Một số thiết kế đáng chú ý trong đêm thi National Costume:

Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn bộ trang phục "Nàng Út ống tre" do NTK Nguyễn Hoàng Nhật thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre, biểu tượng cho sự kiên cường của phụ nữ Việt.

Đinh Y Quyên trình diễn bộ trang phục "Vũ khúc yến" do NTK Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai thiết kế, lấy cảm hứng từ làng nghề nuôi yến Vĩnh Hòa.

Thí sinh Ngô Thái Ngân trình diễn bộ trang phục "Bao la tình mẹ" do NTK Vương Bảo thiết kế tôn vinh sự hy sinh, nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến của người mẹ.

Lê Thị Hà Vy trình diễn bộ trang phục "Dệt tia nắng" do NTK Nguyễn Bá Đức thiết kế, lấy cảm hứng từ làng nghề dệt thổ cẩm Tây Bắc, tuyên ngôn mạnh mẽ về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh trình diễn bộ trang phục "Vũ Nam Rối" do NTK Bùi Mai Khanh thiết kế, hòa quyện vũ đạo rối nước Nam Định và nghệ thuật múa rối, tôn vinh và viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt.