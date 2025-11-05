Thược dược thích hợp nhất trồng vào thu đông, làm ngay điều này để Tết đến có hoa nở rực rỡ
GĐXH - Cây hoa thược dược mang lại may mắn, tài lộc và vẻ đẹp cho không gian sống. Nếu trồng đúng vụ và chăm sóc khéo léo, bạn sẽ có được những chậu cây phong thủy thược dược khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán.
Hoa thược dược mang lại may mắn, tài lộc
Hoa thược dược là loại hoa quen thuộc của người Việt. Loại hoa này vào những ngày Tết được nhiều người lựa chọn hơn cả. Khi trong nhà có chậu hoa hoặc bình hoa thược dược vừa làm đẹp không gian nhờ vẻ đẹp của chúng, vừa mang lại ý nghĩa phong thủy.
Trong phong thủy, hoa thược dược được xem mang nhiều năng lượng tích cực giúp gia chủ thu hút tài lộc, bình an và hóa giải mâu thuẫn trong gia đạo. Loài hoa này còn được xem như "bùa hộ mệnh" giúp xua đuổi tà khí, cân bằng ngũ hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ) nên bày trong nhà ngày Tết rất phù hợp. Người xưa vẫn thường có câu "nhất lay ơn, nhì thược dược" cho thấy được loại hoa này rất phổ biến để trưng vào dịp này.
Màu sắc của hoa thược dược khá phong phú từ màu đỏ, hồng, trắng, vàng… Hoa có loại hoa đơn và hoa kép nên có nhiều lựa chọn cho mọi người. Theo kinh nghiệm của chị Nguyễn Thị Huệ (Hưng Yên) – người nhiều năm trồng hoa Tết, thược dược có thể trồng quanh năm nhưng thời điểm lý tưởng nhất để cây phát triển và nở hoa đúng dịp Tết thì nên trồng vào thu đông.
Cây hoa thược dược là loại hoa ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ lý tưởng từ 15–30°C, không chịu được ngập úng. Chúng có đặc tính ưa sáng nên cần được đặt ở nơi có ánh nắng nhẹ, thoáng mát.
Giống của hoa thược dược được có 3 nhóm: Hoa thược dược lùn có chiều cao dưới 40 cm, thích hợp để trồng chậu; Hoa thược dược trung từ 40 – 80 cm, thích hợp để trồng chậu và trồng cắt cành; Loại thược dược có chiều cao hơn 80 cm, thích hợp trồng ngoài đất để cắt cành. Mọi người có thể trồng thược dược bằng củ, giâm cành, hạt…
Cách chăm sóc để hoa thược dược nở rực rỡ đúng Tết
Theo chị Huệ, hoa thược dược sinh trưởng nhanh, để ra hoa có thể chỉ mất 2 tháng. Bởi vậy, nếu mọi người muốn trồng loại hoa này nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán nên chọn thời gian trồng và thời gian bấm ngọn phù hợp.
Nếu trồng bằng hạt hoặc củ cần trồng sớm hơn từ cuối tháng 8 âm lịch. Còn nếu trồng bằng cây con nên trồng từ giữa tháng 9 âm lịch và tiến hành bấm ngọn 2 lần sau 20 và 40 ngày.
Khi cây thược dược ra nụ, lưu ý đưa vào nơi mát mẻ, tránh ánh nắng gay gắt. Cây chỉ cần độ ẩm vừa phải, nếu tưới nhiều sẽ bị úng cây. Đồng thời, mọi người bón thêm phân để cho hoa có màu sắc đẹp, hoa to hơn.
Thược dược cũng rất dễ bị sâu ăn lá, các loại nấm tấn công nên có thể dùng nước Zineb 0,1% và Boocdo 0,5% để phun.
