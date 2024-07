Trung Quân tiếp tục dời concert '1689' vì lý do đặc biệt

Tối muộn 26/7, Trung Quân bất ngờ thông báo chỉ mới nhận được công văn quyết định chính thức từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về Live Concert 1689 tại Hà Nội. Theo đó, nam ca sĩ cho biết đêm nhạc đã bị dời lần 1 từ ngày 26 sang 27/07 và đến hôm nay, concert bắt buộc dời thời điểm tổ chức thêm một lần nữa.

"Trong điều kiện thực tế đau thương, mất mát của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về việc hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí trước - trong và sau Quốc tang của Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng; dựa theo sự tham vấn và nhận được sự đồng thuận của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung Quân và ê kíp đã quyết định dời ngày tổ chức sang ngày 29/7/2024 để cùng cả nước chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của dân tộc trong hai ngày 27/7 và 28/7/2024", Trung Quân cho biết.

Trung Quân lần thứ 2 phải lùi concert "1689".

Sân khấu concert kỷ niệm 16 năm ca hát của Trung Quân đang chờ ngày sáng đèn.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn các cơ quan ban ngành đã xem xét, hỗ trợ anh và ê kíp được chọn một ngày gần nhất có thể để tổ chức concert. "Trung Quân và toàn thể ê kíp xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý khán giả và mong sự cảm thông vì sự thay đổi bất khả kháng này. Kính mong quý khán giả vẫn có thể sắp xếp thời gian và đến tham dự Live Concert 1689 - đánh dấu chặng đường 16 năm hoạt động nghệ thuật của Trung Quân.

Trung Quân cùng ê kíp đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ mong cho sân khấu được sáng đèn và cháy hết mình cùng tất cả quý vị", "thánh mưa" Trung Quân chia sẻ.

Trước đó, với lý do đặc biệt, các sự kiện âm nhạc, giải trí đều thông báo hoãn. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà dời đêm nhạc kỷ niệm 20 ca hát từ 23/7 sang 30/7; show nhạc của Noo Phước Thịnh mang tên "Noo's Special Night" vào 21/7 dời ngày tổ chức vô thời hạn; BTC "Musique de Salon" tạm hoãn show diễn "Mưa ngâu" dự kiến diễn ra tối 20/7 tại Nhà hát Hồ Gươm; chương trình hòa nhạc giao hưởng Devotion tại Nhà hát Quân đội (quận 10, TPHCM) cũng thay đổi thời gian tổ chức;... Ngoài ra, các chương trình giải trí trên kênh sóng truyền hình quốc gia và các Đài truyền hình khác đã có thông báo tạm dừng, lùi lịch như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Đảo thiên đường,...