Trương Thị May - Mỹ nhân ăn chay đẹp nhất Châu Á, khoe bữa cơm đạm bạc, một hành động tạo rung cảm

Trương Thị May là người Khơme, từng đoạt các danh hiệu: Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu thế giới phụ nữ 2006”; Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007”; giải “Cánh diều vàng” phim “Đường đua” năm 2010; Top 3 bikini cuộc thi Miss Universe. Năm 2014, Trương Thị May giành danh hiệu “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất Châu Á” do tổ chức PETA châu Á - Thái Bình Dương bầu chọn.