Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra xác định, 2 đối tượng là nghi phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài gồm: Phạm Mai Khải (SN 1976) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1992) cùng trú tại thành phố Chí Linh (Hải Dương). Hiện không rõ các đối tượng đang ở đâu.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội quyết định truy tìm 2 đối tượng trên.

Các đối tượng Phạm Mai Khải và Nguyễn Văn Tuân (ảnh Cổng thông tin điện tử CAHN)

Người dân nếu có thông tin về các đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố (địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm; Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng - SĐT 0902.240.656), cơ quan Công an nơi gần để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.