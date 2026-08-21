Từ ngày mai, Hà Nội tổng lực chỉnh trang hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt dịp Quốc khánh 2/9

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Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến hết 2/9), dự báo nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô và du khách các tỉnh, thành sẽ tăng cao đột biến.

Nhằm chủ động phòng ngừa ùn tắc, hạn chế tai nạn và xây dựng diện mạo đô thị khang trang, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã ban hành kế hoạch cao điểm chỉnh trang, tăng cường duy tu và ứng trực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Tổng vệ sinh, dặm vá mặt đường trên các trục huyết mạch

Theo chỉ đạo của Ban Duy tu, từ sáng 22/8, các đơn vị chuyên trách về đường bộ, hệ thống đèn tín hiệu, đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa sẽ đồng loạt triển khai đợt tổng vệ sinh trên diện rộng.

Trọng tâm của đợt ra quân tập trung vào các trục đường hướng tâm, các cửa ngõ ra vào Thủ đô, các tuyến kết nối trực tiếp với nhà ga, bến xe, sân bay Nội Bài và khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội. Hệ thống cầu vượt sông, cầu vượt nhẹ, cầu bộ hành và các hầm đi bộ ngầm được quét dọn, thu gom rác thải, tẩy rửa và chỉnh trang sạch đẹp.

Từ 7h ngày 22/8 đến hết ngày 2/9, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, sửa chữa mặt đường, điều tiết luồng tuyến và bố trí lực lượng trực 24/24h phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Song song với công tác vệ sinh môi trường, các nhà thầu quản lý đường bộ khẩn trương rà soát toàn bộ mạng lưới tuyến, kịp thời vá sửa các điểm lún nứt, hư hỏng mặt đường để phương tiện lưu thông êm thuận.

Hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch chỉ dẫn và thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao phức tạp hoặc đoạn đường có nguy cơ mất an toàn cũng được bổ sung, làm mới hoàn toàn.

Linh hoạt phân luồng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu

Để giải tỏa áp lực giao thông tại các "điểm nóng" cửa ngõ trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, Ban Duy tu yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát diễn biến lưu lượng thực tế để điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt.

Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông được kiểm tra toàn diện, thay thế ngay các thiết bị chập chờn, hư hỏng; đồng thời tính toán lại pha đèn, chu kỳ chuyển màu và phân làn phương tiện phù hợp với mật độ xe từng khung giờ trong ngày.

Theo chỉ đạo của Ban Duy tu, từ sáng 22/8, các đơn vị chuyên trách về đường bộ, hệ thống đèn tín hiệu, đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa sẽ đồng loạt triển khai đợt tổng vệ sinh trên diện rộng.

Ban Duy tu cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố), Thanh tra Sở Giao thông vận tải và chính quyền các địa phương bố trí lực lượng cắm chốt phân luồng từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Trên các tuyến đường thủy nội địa, công tác duy tu phao tiêu báo hiệu, bổ sung biển báo phân luồng được đẩy mạnh; tăng cường kiểm tra an toàn tại các bến khách ngang sông, bến phà, bến đò và các điểm vui chơi ven hồ, ven sông phục vụ du khách tham quan, nghỉ lễ.

Yêu cầu dọn sạch công trường, ứng trực 24/24h

Đối với các công trình, dự án thi công hạ tầng đang triển khai trên đường phố, Ban Duy tu yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dở dang.

Trong những ngày nghỉ lễ, tất cả công trường phải thu dọn gọn gàng, vận chuyển toàn bộ phế thải, đất đá ra khỏi phạm vi lòng, lề đường; máy móc, thiết bị thi công phải tập kết đúng nơi quy định, lắp đặt đầy đủ rào chắn và đèn cảnh báo ban đêm.

Việc hoàn trả mặt đường sau thi công các công trình hạ tầng ngầm, nổi phải được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, tuyệt đối không để mặt đường gồ ghề gây nguy hiểm.

Các đơn vị quản lý hạ tầng và nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng thường trực 24/24h trong suốt kỳ nghỉ để kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý nhanh mọi sự cố giao thông phát sinh, bảo đảm cho người dân Thủ đô và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn.

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