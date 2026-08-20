Ngày 2/9, người dân nên đi những tuyến đường này để tránh ùn tắc khi về quê?
GĐXH - Nhằm giảm tải ùn tắc cửa ngõ Thủ đô dịp nghỉ lễ 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố các lộ trình thay thế, giúp người dân chủ động chọn hướng đi thông thoáng.
Theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội công bố về phân luồng, hướng dẫn các lộ trình di chuyển thay thế giúp người dân chủ động chọn hướng đi thông thoáng, tránh các điểm nóng ùn tắc cửa ngõ Thủ đô.
Theo đó, người dân có thể di chuyển theo 5 hướng "cửa ngõ" Thủ đô với các tuyến, phân nhánh như sau:
Hướng đi các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên)
Để tránh "điểm nghẽn" tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Giải Phóng, tài xế có thể linh hoạt chọn các lộ trình:
Tuyến truyền thống: Trung tâm Hà Nội → nút giao Pháp Vân → cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Hoặc đi Giải Phóng → Ngọc Hồi → QL1 cũ → nhập vào cao tốc tại nút giao Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.
Tuyến kết nối mới: Ô tô trên đường Ngọc Hồi (QL1A) có thể đi vào ngõ 15 Ngọc Hồi → đi theo nhánh ramp để nhập trực tiếp vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Hướng qua Hà Đông (trục QL6)
Nguyễn Trãi → Trần Phú → Quang Trung → ngã ba Ba La → ĐT21B → QL38 → ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào cao tốc tại nút giao Vực Vòng.
QL6 → rẽ Phùng Hưng → đường trục phía Nam → rẽ trái ĐT427B → ga Thường Tín → vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
QL6 → ngã ba Xuân Mai → đường Hồ Chí Minh → ĐT21B.
Hướng từ các tỉnh phía Nam quay lại Hà Nội
Từ nút giao Liêm Tuyền: Đi ĐT494 → QL21B → QL6 → ngã ba Ba La (Hà Đông).
Từ nút giao Vực Vòng: Rẽ trái qua QL38 → QL21B → QL6 → Ba La;
Rẽ phải qua QL38 → cầu Yên Lệnh → QL39A → ĐT379 → nút giao Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).
Từ nút giao Vạn Điểm/Thường Tín: Rẽ theo ĐT429 hoặc ĐT427 → đường trục phía Nam → Phùng Hưng (Hà Đông).
Hướng đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên)
Đi Bắc Ninh, Lạng Sơn:
Tuyến 1: Vành đai 3 → cầu Thanh Trì → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Tuyến 2: Cầu Nhật Tân → Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Tuyến 3: Cầu Chương Dương → Nguyễn Văn Cừ → Hà Huy Tập → Ngô Gia Tự → cầu Đuống → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Đi Thái Nguyên: Cầu Nhật Tân → Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Hướng đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương)
Tuyến cao tốc: Đường Cổ Linh → nút giao Vành đai 3 - Cổ Linh → cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Tuyến đường tỉnh & QL5 cũ: Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên → Hải Phòng.
QL5 cũ theo trục Nguyễn Văn Linh → Nguyễn Đức Thuận → Hải Dương.
Cầu Thanh Trì → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → QL18 đi Quảng Ninh.
Hướng đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang)
Tuyến qua cầu Thăng Long, gồm:
Cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt → QL2 → cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Cầu Thăng Long → Tỉnh lộ 23 → đường Mê Linh → QL2.
Cầu Thăng Long → cầu vượt Nam Hồng → ĐT23 → QL2 → ĐT310B → vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Tuyến qua QL32/QL3: Đi QL32 trực tiếp đi Phú Thọ, hoặc đi QL3 → ĐT296 → cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Hướng đi các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên)
Tuyến Đại lộ Thăng Long: Đại lộ Thăng Long → đường Tản Lĩnh - Yên Bài → cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.
Tuyến QL6 & QL32: Đi theo trục QL6 qua thị trấn Xuân Mai hoặc di chuyển theo trục QL32.
Sở Xây dựng khuyến cáo người tham gia giao thông cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, chủ động cập nhật tình hình giao thông trên các ứng dụng bản đồ, tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông để có lộ trình an toàn và thuận tiện nhất.
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