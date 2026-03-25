Sở thích đặc biệt của Cục trưởng Xuân Bắc trong 'biệt phủ' ngoại ô

"Biệt phủ" của nam diễn viên bao quanh bởi vườn cây xanh, có hồ cá Koi sang chảnh, nhiều loại cây đắt tiền, được ốp 4 mặt bằng gỗ tự nhiên. Được biết, "biệt phủ" này được nam danh hài xây dựng khá lâu và đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Không gian sống của gia đình danh hài tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ.

Căn nhà chính được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ tươi, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Được thiết kế 2 tầng và xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, gian nhà chính còn có tầng hầm khá độc đáo.

Xuân Bắc dành 1 khoảng trống lớn để làm hiên nhà tạo nét độc đáo trong kiến trúc tổng thể.

Xuân Bắc đã dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để xây dựng và chăm chút cho tổ ấm này. Với diện tích sân vườn rộng, ngôi nhà của Xuân Bắc gần như biệt lập với không gian phố thị xung quanh.

Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên căn "biệt phủ" chính là 1 ngôi nhà nhỏ được xây dựng mô phỏng theo căn nhà của các nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng có tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Xuân Bắc từng chia sẻ, vì anh rất thích bộ phim nói trên nên đã không tiếc công sức, tiền bạc để dựng lại mô hình thu nhỏ của căn nhà.

Ngoài ra, căn biệt thự có 4 mặt đều là gỗ tự nhiên, có hiên nhà để ngồi thư giãn, lối đi bằng đá xen giữa thảm cỏ xanh, nhiều loài cây, hoa lá.

Thiết kế nhà của danh hài Xuân Bắc được các kiến trúc sư đánh giá là không chỉ là đẹp mà còn mang được nét văn hóa truyền thống trong khi vẫn có ý nghĩa sử dụng thực tế.

Đây được coi là ngôi nhà mơ ước đối với người dân đô thị.

Nội thất trong nhà chủ yếu được làm bằng gỗ tự nhiên, tỉ mỉ, sang trọng.

Khu vườn rộng cũng là nơi tụ hội, gặp gỡ bạn bè, gia đình nghệ sĩ vào mỗi cuối tuần.