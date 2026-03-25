Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Sở thích đặc biệt của Cục trưởng Xuân Bắc trong 'biệt phủ' ngoại ô

Thứ tư, 16:01 25/03/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuân Bắc có một tình yêu đặc biệt với việc chăm sóc cây cỏ quanh nhà.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 1.

Xuân Bắc, 50 tuổi, quê Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh được biết đến qua các phim “Chuyện nhà Mộc”, “Sóng ở đáy sông” và vai Nam Tào trong chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” giai đoạn 2004-2021. Năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện giữ chức Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 2.

Xuân Bắc có một tình yêu đặc biệt với việc chăm sóc cây cỏ quanh nhà. Anh trồng các loại cây ăn quả như mít, mơ, khế, xoài. Vào mùa thu hoạch, mít, xoài nhà anh sai trĩu quả. Mơ thường được gia đình anh dùng ngâm nước, ngâm rượu. Với rau xanh, anh chăm các loại rau quen thuộc như cải xanh, bắp cải, lá lốt, rau lang. Diễn viên thường cùng con trai út - bé Bão - bắt sâu, tưới rau.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 3.

Thỉnh thoảng, Xuân Bắc nhờ thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ những hạng mục cần kỹ thuật, song phần lớn công việc vẫn do anh và các con tự thực hiện. Cuối tuần, anh yêu cầu hai con lớn, Khánh Minh và Võ Nguyên, dọn cỏ, làm đất, trồng cây. Mùa mưa bão, bố con anh cắt tỉa các cành khô yếu, gia cố cọc cho các cây cao.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 4.

Phần lớn công việc trong vườn do anh và các con tự đảm nhiệm. Với những hạng mục đòi hỏi kỹ thuật, anh thỉnh thoảng nhờ đến thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ. Vào cuối tuần, hai con lớn được phân công dọn cỏ, làm đất, trồng cây. Mùa mưa bão, cả gia đình cùng cắt tỉa cành khô, gia cố các cây cao để đảm bảo an toàn.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 5.

Theo Xuân Bắc, việc làm vườn không chỉ giúp anh thư giãn sau công việc mà còn là cách gắn kết các thành viên trong gia đình. Qua những trải nghiệm này, anh mong các con hiểu giá trị của lao động, thêm yêu thiên nhiên và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 6.

Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho công việc, NSND Xuân Bắc hiện tại có sự nghiệp thăng hoa và gia đình hạnh phúc. Người hâm mộ cũng đã từng rất bất ngờ và trầm trồ trước hình ảnh ngôi nhà hoành tráng của gia đình Xuân Bắc tại Hà Nội.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 7.

"Biệt phủ" của nam diễn viên bao quanh bởi vườn cây xanh, có hồ cá Koi sang chảnh, nhiều loại cây đắt tiền, được ốp 4 mặt bằng gỗ tự nhiên. Được biết, "biệt phủ" này được nam danh hài xây dựng khá lâu và đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 8.

Không gian sống của gia đình danh hài tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 9.

Căn nhà chính được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ tươi, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Được thiết kế 2 tầng và xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, gian nhà chính còn có tầng hầm khá độc đáo.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 10.

Xuân Bắc dành 1 khoảng trống lớn để làm hiên nhà tạo nét độc đáo trong kiến trúc tổng thể.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 11.

Xuân Bắc đã dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để xây dựng và chăm chút cho tổ ấm này. Với diện tích sân vườn rộng, ngôi nhà của Xuân Bắc gần như biệt lập với không gian phố thị xung quanh.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 12.

Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên căn "biệt phủ" chính là 1 ngôi nhà nhỏ được xây dựng mô phỏng theo căn nhà của các nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng có tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 13.

Xuân Bắc từng chia sẻ, vì anh rất thích bộ phim nói trên nên đã không tiếc công sức, tiền bạc để dựng lại mô hình thu nhỏ của căn nhà.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 14.

Ngoài ra, căn biệt thự có 4 mặt đều là gỗ tự nhiên, có hiên nhà để ngồi thư giãn, lối đi bằng đá xen giữa thảm cỏ xanh, nhiều loài cây, hoa lá.

Thiết kế nhà của danh hài Xuân Bắc được các kiến trúc sư đánh giá là không chỉ là đẹp mà còn mang được nét văn hóa truyền thống trong khi vẫn có ý nghĩa sử dụng thực tế.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 15.

Đây được coi là ngôi nhà mơ ước đối với người dân đô thị.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 16.

Nội thất trong nhà chủ yếu được làm bằng gỗ tự nhiên, tỉ mỉ, sang trọng.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 17.

Khu vườn rộng cũng là nơi tụ hội, gặp gỡ bạn bè, gia đình nghệ sĩ vào mỗi cuối tuần.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 18.

Gần đây nhất, vào dịp Tết vừa rồi, từ góc quay của nam nghệ sĩ thấy được con đường lát đá mộc mạc uốn lượn giữa thảm cỏ xanh, được bao bọc bởi những hàng cây bụi tạo nên khung cảnh hài hòa và tràn đầy thiên nhiên. Một khoảnh khắc đời thường thú vị ở góc khi con trai lớn của Xuân Bắc đang rửa sạch từng đôi dép để đón năm mới vừa rồi.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 19.

Bà xã Hồng Nhung của nam danh hài lại hào hứng chạy đến những rặng hồng bung nở rực rỡ. Không gian lãng mạn chẳng khác gì một khu resort làm ai nấy phải trầm trồ.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 20.

Những khóm hoa hồng lớn với sắc hồng tươi thắm phủ kín một góc vườn.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 21.

Góc sân vườn thơ mộng với một chiếc ghế gỗ mộc mạc được đặt cạnh rặng hồng, tạo thành góc nhỏ thư giãn lý tưởng giữa thiên nhiên. Nền gạch lát kết hợp với sỏi trắng càng làm nổi bật nét đẹp tự nhiên, dung dị của khu vườn.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 22.

Khu vực cổng vòm hoa leo khiến nhiều người thích thú. Dàn hoa hồng leo rực rỡ uốn mình quanh khung vòm trắng phía trước nhà, như một lối dẫn chào đón đầy thơ mộng. Khi ánh nắng len lỏi qua những cánh hoa, không gian như được phủ thêm một lớp ánh sáng lung linh.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 23.

Những khóm hoa hồng bạch cũng khoe sắc và còn những cây rất nhiều nụ. Bên cạnh đó, trong vườn không thể thiếu loài hoa hồng nhung đỏ thắm.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 24.

Cũng qua ống kính của bà xã Xuân Bắc thấy được một khu vực được thiết kế làm sân chơi bóng rổ nhỏ và bãi cỏ xanh mướt. Đây là nơi vui đùa của các thành viên nhỏ trong gia đình, đồng thời giữ cho không gian thêm sinh động và tràn đầy sức sống.

Sở thích làm vườn của Cục trưởng Xuân Bắc tại biệt phủ ngọai ô Hưng Yên - Ảnh 25.

Dịp năm mới vừa rồi, bà xã Xuân Bắc còn đốt nhang thơm và gọi đó là mùi Tết. Làn khói bay huyền ảo giữa không gian đầy hoa càng thêm thơ mộng. Lối vào cũng được tô điểm với những chậu hoa được xếp ngay ngắn, khoe sắc rực rỡ.

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top