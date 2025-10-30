Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú Thọ
GĐXH - Những cuộc “đua” tốc độ, những nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, mang theo hung khí đang trở thành nỗi lo trên nhiều tuyến đường ở Phú Thọ. Không ít em mới chỉ 15, 16 tuổi, vì một phút bốc đồng mà đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.
Tụ tập thành từng nhóm, mang theo hung khí, điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô là hình ảnh không khó bắt gặp trên nhiều tuyến đường vào ban đêm. Từ những phút bốc đồng của tuổi trẻ, không ít trường hợp đã phải trả giá bằng tính mạng hoặc những tháng năm tù tội do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Và rồi cánh cửa tương lai chính thức khép lại, để lại cho người thân, gia đình những nỗi xót xa, đau đớn.
Theo số liệu của Công an tỉnh Phú Thọ công bố vào ngày 30/10, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 19 vụ việc, với 214 đối tượng đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Trong đó, đã khởi tố 19 vụ, với 197 bị can, thu giữ 89 xe mô tô, 60 điện thoại di động cùng nhiều hung khí các loại.
Đáng chú ý, trong số đó nhiều em mới chỉ 15, 16 tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Cơ quan công an cho biết, qua điều tra các vụ án cho thấy, phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu nói thách thức, hay chỉ một bình luận trên mạng xã hội. Thế nhưng khi hành vi đã vượt qua ranh giới pháp luật, người trong cuộc mới nhận ra hậu quả quá lớn.
Nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật của tuổi trẻ trước hết là sự buông lỏng quản lý của một số gia đình, khi cha mẹ mải làm ăn, ít quan tâm, định hướng cho con cái. Cùng với đó, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, những clip cổ súy bạo lực, lối sống “ảo” đã khiến nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo, bắt chước hành vi lệch chuẩn.
Nhiều bạn trẻ coi việc mang theo hung khí là “ngầu”, thể hiện bản lĩnh, mà không biết hành vi này đã vi phạm pháp luật. Sự thiếu hiểu biết, cộng với tâm lý bốc đồng khiến các em dễ đánh mất tương lai chỉ vì một phút nông nổi.
Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí; phối hợp với các trường học, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Công an tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất, nhưng cũng dễ sa ngã nếu thiếu định hướng. Gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay giáo dục, tạo môi trường lành mạnh để các em phát triển. Và hơn hết, mỗi bạn trẻ hãy nhớ: không có “oai hùng” nào đến từ bạo lực, cũng không có “bản lĩnh” nào khi coi thường pháp luật, bởi chỉ một phút bốc đồng hôm nay có thể đánh đổi cả tương lai sau này.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường để "dằn mặt".
