Tuyệt chiêu cho người bận rộn: Vừa làm việc hiệu quả, vừa giữ thân hình thon gọn nhờ 'Cầu Vồng'
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại bận rộn, việc duy trì chế độ ăn uống khoa học không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ với một nguyên tắc đơn giản là “ăn uống cầu vồng”, bạn hoàn toàn có thể vừa kiểm soát vóc dáng, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng mà không cần mất quá nhiều thời gian.
Trong cuộc sống gấp gáp ngày nay, đặc biệt là với dân văn phòng, nghệ sĩ hay những người làm việc tự do, việc bỏ bữa, ăn qua loa hoặc ăn kiêng cực đoan đã trở nên phổ biến. Không ít người chọn cà phê thay cho bữa sáng, hoặc kết thúc ngày làm việc bằng một phần đồ ăn nhanh. Lâu dần, cơ thể thiếu năng lượng, dễ mệt mỏi, da dẻ xuống sắc và tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Giữa hàng loạt phương pháp ăn kiêng được quảng bá rầm rộ, "bữa ăn cầu vồng" lại nổi lên như một xu hướng mới, đơn giản, trực quan nhưng hiệu quả, giúp cân bằng dinh dưỡng một cách tự nhiên nhất.
"Bữa ăn cầu vồng" hiểu một cách dễ nhất là ăn nhiều loại thực phẩm tự nhiên với màu sắc khác nhau: Từ đỏ, cam, vàng, xanh đến tím. Mỗi màu sắc tượng trưng cho một nhóm dưỡng chất đặc trưng như lycopene, flavonoid, anthocyanin hay beta-carotene. Đó là những hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng và giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn. Chỉ cần nhìn vào màu sắc trên đĩa ăn, bạn có thể biết mình đã cung cấp cho cơ thể đủ nhóm vi chất hay chưa, mà không cần quá ám ảnh bởi con số calo.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng màu sắc của thực phẩm chính là "ngôn ngữ" của sức khỏe. Màu đỏ từ cà chua, dâu tây hay ớt chuông chứa lycopene tốt cho tim mạch. Màu cam và vàng từ cà rốt, bí đỏ hay xoài giàu beta-carotene giúp sáng mắt, đẹp da. Rau xanh như cải xoăn, rau chân vịt hay bông cải cung cấp vitamin K, axit folic và chất xơ. Trong khi đó, nhóm màu tím – xanh dương từ nho đen, bắp cải tím hay việt quất lại giúp chống viêm, cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa. Một đĩa ăn nhiều màu không chỉ đẹp mắt, kích thích vị giác mà còn là một "liều thuốc tự nhiên" giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn cầu vồng giúp kiểm soát cân nặng, cung cấp đầy đủ vitamin và chất chống oxy hóa, rất phù hợp cho người có lịch trình làm việc dày đặc.
Khác với những chế độ ăn đòi hỏi phải cân đo tỉ mỉ từng khẩu phần, phương pháp này dễ áp dụng và mang tính linh hoạt cao. Người bận rộn chỉ cần đảm bảo đĩa ăn của mình có đủ 3–5 màu tự nhiên mỗi bữa, là đã gần như hoàn thiện một chế độ dinh dưỡng cân bằng.
Để bắt đầu, bạn có thể thử với những gợi ý thực đơn đơn giản:
Buổi sáng, chọn yến mạch ngâm sữa hạt, thêm chuối, kiwi, dâu tây và việt quất, vừa đủ năng lượng, vừa giàu vitamin. Nếu thích món mặn, bánh mì nguyên cám ăn kèm trứng ốp và rau sống cũng là lựa chọn lý tưởng. Bữa trưa, cơm gạo lứt với cá hồi và rau củ hấp hoặc salad ức gà ngũ sắc sẽ giúp duy trì năng lượng ổn định mà không gây nặng bụng. Buổi tối, bạn có thể chọn súp rau củ hoặc bún gạo lứt cuốn chay nhẹ nhàng, dễ tiêu và vẫn đầy màu sắc.
Điểm cốt lõi của "ăn cầu vồng" là sự cân đối: tinh bột tốt từ gạo lứt, khoai lang, yến mạch; đạm nạc từ cá, thịt gà, đậu phụ; chất béo lành mạnh từ quả bơ, dầu olive; cùng các loại rau củ, trái cây nhiều màu. Phương pháp chế biến cũng rất quan trọng, nên ưu tiên hấp, nướng, áp chảo thay vì chiên rán để giữ trọn dinh dưỡng và giảm hấp thụ dầu mỡ.
Trào lưu ẩm thực "ăn uống cầu vồng" là biểu hiện của lối sống lành mạnh và ý thức yêu thương bản thân. Trong thế giới đầy bận rộn, việc dành vài phút mỗi ngày để lựa chọn thực phẩm và "tô màu" cho đĩa ăn chính là cách bạn nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần.
"Ăn cầu vồng" không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà chỉ cần bạn bắt đầu từ việc thêm vài lát ớt chuông vào món xào, vài miếng xoài chín bên cạnh bữa trưa, hay một cốc sinh tố dâu vào buổi sáng. Mỗi gam màu trên đĩa ăn là một gam năng lượng cho cơ thể. Và khi bạn nhìn thấy sắc màu rực rỡ ấy mỗi ngày, có lẽ bạn sẽ nhận ra: sống khỏe không hề khó, chỉ cần một chút tinh tế và yêu thương chính mình.
