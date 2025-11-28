Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?
TH true MILK nổi bật với dòng sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, được nhiều gia đình tin dùng. Vậy uống sữa TH true MILK không đường có béo không, cùng tìm hiểu ngay nhé!
Thành phần dinh dưỡng trong sữa TH true MILK không đường
Trong 100ml sữa tươi tiệt trùng TH true MILK không đường mang lại 60,1 kcal với thành phần cân đối: 3 g đạm, 4,6 g carbohydrate (chủ yếu là đường lactose tự nhiên), 3,3 g chất béo, 104 mg canxi cùng với nhiều khoáng chất khác.
Lượng calo này ở mức trung bình, thấp hơn so với các sản phẩm sữa có đường, nên rất phù hợp với người ăn kiêng hoặc mong muốn kiểm soát cân nặng. Hàm lượng đạm giúp tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ bảo vệ và phát triển cơ bắp. Chất béo trong sữa là loại chất béo tự nhiên, không làm tích mỡ nếu tiêu thụ hợp lý hàng ngày. Canxi dồi dào giúp xương chắc khỏe, phòng nguy cơ loãng xương ở trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.
Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?
Nếu uống đúng lượng khuyến nghị, sữa TH true MILK không đường hoàn toàn không gây béo. Sản phẩm không bổ sung đường tinh luyện, giúp giảm tổng năng lượng nạp vào so với sữa có đường.
Tuy nhiên, nếu tiêu thụ vượt quá nhu cầu năng lượng hàng ngày, mọi loại thực phẩm – kể cả sữa tươi không đường – đều có thể góp phần làm tăng cân. Nhìn chung, việc tăng hay giảm cân phụ thuộc vào tổng calo hấp thụ và tiêu hao mỗi ngày, chứ không chỉ từ việc uống sữa. Sữa TH true MILK không đường, với lượng calo, chất béo hợp lý, sẽ không khiến bạn tăng cân nếu được sử dụng đúng cách trong khuôn khổ chế độ ăn uống lành mạnh.
Uống bao nhiêu để không béo?
Để không ảnh hưởng đến cân nặng, mỗi người trưởng thành nên uống từ 1 đến 2 hộp sữa TH true MILK không đường mỗi ngày (mỗi hộp 180ml tương đương khoảng 108 kcal). Tuy nhiên, không nên vượt quá 3 hộp để tránh dư thừa calo cho cơ thể.
Thời điểm uống để không tăng cân
Có ba thời điểm lý tưởng để bổ sung sữa TH true MILK không đường mà không lo tăng cân, đó là buổi sáng sau khi ăn nhằm tăng cường năng lượng cho ngày mới, buổi chiều khi đói để hạn chế ăn vặt không lành mạnh và buổi tối trước khi ngủ 1 – 2 giờ giúp bổ sung canxi hiệu quả cho xương khớp mà không gây tích mỡ.
Tuy nhiên, không nên uống sữa khi bụng quá đói, vì có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, đặc biệt đối với những người không dung nạp lactose.
Ai nên và không nên uống?
Sữa TH true MILK không đường là lựa chọn hoàn hảo cho người đang giảm cân, người mắc bệnh tiểu đường, hoặc những ai tập luyện thể thao cần bổ sung nguồn đạm tự nhiên chất lượng cao.
Tuy nhiên, sản phẩm này không phù hợp với người bất dung nạp lactose (không hấp thụ được đường lactose tự nhiên trong sữa) hoặc những ai có vấn đề tiêu hóa, trào ngược dạ dày nặng. Khi gặp các triệu chứng khó chịu đường tiêu hóa sau khi uống sữa, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiếp tục sử dụng.
AVAKids - Địa điểm mua sữa tươi uy tín, giá tốt cho mọi gia đình Việt
Khi nhắc đến nơi mua sữa tươi chất lượng và an toàn cho sức khỏe, AVAKids – hệ thống mẹ và bé thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động – luôn là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Tại đây, bạn có thể khám phá đa dạng sản phẩm sữa tươi chính hãng 100%, phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn. Đồng thời, với kênh online avakids.com khách hàng cũng dễ dàng tham khảo thêm giá sữa Hipp, sữa Kun trái cây, cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng khác để so sánh và chọn mua thuận tiện hơn.
Bạn có thể mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng nhanh chóng qua website avakids.com và tổng đài 1900.866.874 (hoạt động từ 8:00 đến 21:30 hằng ngày).
Không chỉ dừng lại ở sữa tươi, AVAKids còn cung cấp phong phú các sản phẩm như sữa bột, sữa pha sẵn, tã bỉm, đồ chơi, thực phẩm ăn dặm,... đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ trong từng giai đoạn phát triển.
Uống sữa TH true MILK không đường sẽ không gây béo nếu bạn dùng đúng khẩu phần và kết hợp chế độ ăn uống và vận động hợp lý. Đừng quên ghé AVAKids để trải nghiệm mua sắm nhé!
