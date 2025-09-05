Mới nhất
Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Thứ sáu, 15:12 05/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Ca sĩ Duyên Quỳnh ở tuổi 35 có vẻ đẹp đằm thắm, giản dị như chính giọng hát lẫn cách tư duy âm nhạc của cô. Chính vẻ ngoài ấy cùng giọng hát đẹp, Duyên Quỳnh đã thực sự chinh phục được khán giả.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 1.Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'

GĐXH - Đinh Thúy Hà mới đây vào vai diễn người mẹ trong phim "Mưa đỏ". Nếu trên phim, chị khắc họa hình ảnh người mẹ kiên cường thì ngoài đời nữ diễn viên lại dịu dàng, bình dị và thường khoe mặt mộc nhẹ nhàng.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 2.

Nguyễn Duyên Quỳnh xuất thân trong một gia đình ở Buôn Mê Thuột, bố làm nông, mẹ là bác sĩ đông y. Cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO). Đầu năm 2019, cô thi “Ban nhạc quyền năng” và đoạt giải Á quân. Sau đó là “Người kể chuyện tình” và đoạt ngôi vị Quán quân. Tại các chương trình “Đấu trường âm nhạc”, “Sàn chiến giọng hát”... Duyên Quỳnh cũng đều giành chiến thắng tuyệt đối.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, Duyên Quỳnh gây sốt mạng xã hội và được khán giả yêu mến qua ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 4.

Ngoài giọng hát hay, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với khán giả bởi nét đẹp đằm thắm, mộc mạc.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 5.

Sinh ra ở vùng Tây Nguyên đất đỏ, Duyên Quỳnh có vẻ đẹp bình dị và gây thiện cảm với khán giả.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 6.

Trong cuộc sống đời thường, khi bỏ lại những trang phục biểu diễn, Duyên Quỳnh sống đúng với tuổi. Cô cũng như bao người khác, thích diện những trang phục năng động, khỏe khoắn.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 7.

Duyên Quỳnh cũng không ngại khi khoe mặt mộc trên trang cá nhân với khán giả.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, khi xác định chuyển sang dòng nhạc Cách mạng, Duyên Quỳnh cũng tự động thay đổi thời trang trên sân khấu của mình. Nữ ca sĩ chỉ chọn áo dài để trình diễn trước khán giả.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 9.

Hoặc Duyên Quỳnh chọn áo phông đơn giản phối cùng quần jeans nhẹ nhàng.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 10.

Ở tuổi 35, Duyên Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc tươi mới vừa dịu dàng mà vẫn trẻ trung.

Ảnh: FBNV

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 11.Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

