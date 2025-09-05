Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Nguyễn Duyên Quỳnh xuất thân trong một gia đình ở Buôn Mê Thuột, bố làm nông, mẹ là bác sĩ đông y. Cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO). Đầu năm 2019, cô thi “Ban nhạc quyền năng” và đoạt giải Á quân. Sau đó là “Người kể chuyện tình” và đoạt ngôi vị Quán quân. Tại các chương trình “Đấu trường âm nhạc”, “Sàn chiến giọng hát”... Duyên Quỳnh cũng đều giành chiến thắng tuyệt đối.