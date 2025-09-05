Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'
GĐXH - Ca sĩ Duyên Quỳnh ở tuổi 35 có vẻ đẹp đằm thắm, giản dị như chính giọng hát lẫn cách tư duy âm nhạc của cô. Chính vẻ ngoài ấy cùng giọng hát đẹp, Duyên Quỳnh đã thực sự chinh phục được khán giả.
Loạt video triệu view chia sẻ cách 'chia tay gàu ngứa' gây bùng nổ mạng xã hội: Sự thật phía sau là gì?Đẹp - 10 giờ trước
Đầu năm 2024, những video chia sẻ hành trình "thoát khỏi viêm da tiết bã" của anh Huỳnh Nhân (1994, Bình Thủy – Cần Thơ) bất ngờ viral trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem.
Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mớiThời trang - 1 ngày trước
Phong cách hiện tại của đa số các tín đồ thời trang đều được tham khảo từ đường phố Paris. Đặc biệt là vào mùa Thu, dường như mọi người đều yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng của các cô gái Pháp hơn bao giờ hết.
Làn da không khuyết điểm của Mỹ TâmChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Dù bước sang tuổi 44 nhưng làn da của Mỹ Tâm vẫn trẻ đẹp, không khuyết điểm. Mới đây, khi biểu diễn ở đại lễ A80, nhan sắc nữ ca sĩ gốc Đà Năng được khen ngày càng "hack tuổi".
Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Dấu ấn của BTV Hồng Nhung khi lên sóng truyền hình là tà áo dài nhưng những lúc đời thường, cô luôn mang đến một hình ảnh khác biệt.
Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễnThời trang - 2 ngày trước
Dù diện những trang phục khó lên sàn diễn nhưng hai nàng hậu đình đám Quế Anh và Lê Hoàng Phương vẫn có những bước catwalk đầy thần thái.
Đây mới là cách làm đẹp da và tóc với bia không tốn tiền ra tiệmĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Làm đẹp bằng bia không chỉ giúp cung cấp thêm các chất ẩm, mà còn có thể cấp nước cho da. Các thành chất kháng khuẩn chứa trong bia sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng da bị nổi mụn trứng cá.
Tư thế gội đầu đúng giúp tóc chắc khỏe, hạn chế gãy rụng, khô xơĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Một số người thường cúi đầu xuống khi gội, trong khi nhiều người lại ngửa ra sau.Tư thế nào là tốt nhất để mái tóc luôn chắc khỏe, óng mượt và hạn chế tối gãy rụng, khô xơ? Hãy đọc bài viết sau để có cách chăm sóc tóc hiệu quả.
Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giảnĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trị tàn nhang bằng cà chua một cách đơn giản và hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da đều màu và rạng rỡ.
NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - NSND Thu Quế khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong trang phục áo dài, cùng các nghệ sĩ Khối Thể thao - Văn hoá tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Cách làm đẹp bằng lá tía tô đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho làn daĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Hiện nay có nhiều phương pháp ứng dụng lá tía tô trong làm đẹp da. Chị em sẽ có thêm cách làm đẹp vừa an toàn vừa hiệu quả mà giá cả lại phải chăng, tối ưu hóa hình thức làm đẹp bằng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm hay công nghệ làm đẹp.
Hoàng Thùy Linh nổi bật khi diện áo dài đỏ tham gia diễu hành A80Đẹp
GĐXH - Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.