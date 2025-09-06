VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Ngày 2/9/2025, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, đánh dấu một mốc son đặc biệt tròn 80 năm đất nước giành độc lập.

Sau phần Lễ của Nhà nước (gồm nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng và lễ Chào cờ) và Diễn văn kỷ niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra với sự tham gia của 6 lực lượng với hơn 30 nghìn người.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa-Thể thao.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức vào ngày 2/9. Ảnh VTV

Mở đầu chương trình diễu binh, diễu hành là màn không quân bay chào mừng, tiếp đến là phần diễu binh, diễu hành của các khối theo thứ tự: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, các khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia), rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ là phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Phần cuối là chương trình nghệ thuật quy tụ 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc.

Phát sóng chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 trên VTV1 vào 14h00 ngày 7/9. Ảnh VTV

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả truyền hình được xem lại những hình ảnh vô giá, những khoảnh khắc thiêng liêng nhân kỷ niệm Đại lễ của dân tộc, vào 14h Chủ nhật ngày 7/9 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



