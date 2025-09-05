NSND Tự Long biểu diễn tại Chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'
GĐXH - "Bản hùng ca chiến thắng" là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025), chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên "Bản hùng ca chiến thắng" sẽ được tổ chức trang trọng tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Chương trình do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật đầy cảm xúc và tự hào.
"Bản hùng ca chiến thắng" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hành trình ngược dòng lịch sử, tái hiện các dấu mốc quan trọng trong chặng đường 80 năm của Bộ Tổng Tham mưu. Khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện về ngày ra đời của cơ quan tham mưu chiến lược từ chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Bộ Phủ.
Các phóng sự đặc biệt sẽ đưa người xem đến với những địa danh thiêng liêng như "Tổng hành dinh nơi đất thiêng - Nhà D67", nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; hay câu chuyện về "Bộ não chiến lược" giữa núi rừng Việt Bắc, nơi Bộ Tổng Tham mưu từng bước trưởng thành, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Mở đầu chương trình là nhạc cảnh "Ngàn năm khí phách cha ông", một không gian nghệ thuật hào hùng, đậm chất sử thi, với sự góp mặt của NSND Tự Long và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Phần trình diễn kết hợp flycam, dàn trống trận và cờ trận tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Chương trình tiếp tục với các liên khúc âm nhạc đầy cảm xúc, tái hiện từng giai đoạn của lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài ra, chương trình còn có các nhạc cảnh hoành tráng khác như Toàn dân đánh giặc, Giải phóng miền Nam... với những màn võ thuật, nhảy qua vòng lửa đầy ấn tượng.
Chương trình "Bản hùng ca chiến thắng" được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 5/9 trên kênh VTV1.
