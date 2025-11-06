Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương (Tổ 95, khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, TP Hạ Long), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương (loại 0,3g/viên/hộp) không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn (loại 24 viên/hộp) có xuất xứ Thái Lan nhưng nhập lậu.

Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết gần 690 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cùng thời điểm, khi kiểm tra đột xuất kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân do ông Nguyễn Trọng Hoành (sinh năm 1991) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS có dấu hiệu giả mạo, tổng trị giá ước hơn 2 tỷ đồng.

Ông Hoành khai nhận toàn bộ số hàng được mua trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan tố tụng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì? GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.