Vụ 'Tiệc trắng': Phát hiện thêm clip nóng của ông trùm Diddy và một ngôi sao hạng A

Vụ 'Tiệc trắng' mà mỹ nhân 'Sex and the City' tham gia bất ngờ có tình tiết mới gây sốc liên quan đến bé trai 9 tuổi GĐXH - 'Tiệc trắng' do rapper Diddy tổ chức đã quy tụ cả dàn sao hạng A, trong đó có Leonardo DiCaprio và mỹ nhân 'Sex and the City" - Sarah Jesica Parker. Mới đây, cơ quan điều tra đã tiết lộ thêm một tình tiết khiến khán giả bị sốc.

Tờ Page Six ngày 2/10 đã đưa tin luật sư Ariel Mitchell-Kidd gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip nóng của Diddy và một ngôi sao hạng A. Theo đó, clip nhạy cảm này đã bị rò rỉ và đang được rao bán khắp nơi. Nữ luật sư xác nhận nhân vật xuất hiện trong clip nóng cùng Diddy có danh tiếng, địa vị ở Hollywood cao hơn cả nam rapper tai tiếng.

Trên sóng của NewsNation, bà Ariel Mitchell-Kidd từ chối tiết lộ danh tính, giới tính cũng như lĩnh vực làm việc của ngôi sao hạng A bị lộ clip nhạy cảm với Diddy. Tuy nhiên, nữ luật sư cho biết người nắm giữ clip nóng cũng đã liên hệ và thương lượng muốn bán lại chúng cho người nổi tiếng nói trên trước khi đưa ra quyết định có công khai hay không.

Vụ "Tiệc trắng" tiếp tục rò rỉ những thông tin gây sốc.

Trước đó, Gene Deal (cựu vệ sĩ của Diddy) cũng cho biết ông trùm nhạc rap lưu giữ clip nóng của rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật quyền lực. Hàng loạt video này được ghi lại sau khi những người này tham dự các buổi tiệc thác loạn do Diddy tổ chức. Theo tờ Page Six, ước tính có hơn 1.000 người nổi tiếng đã đổ xô đến các bữa tiệc do nam rapper tổ chức từ năm 1998 đến năm 2009. Do đó, nếu loạt video nhạy cảm có liên quan đến các ngôi sao hàng đầu Hollywood bị phát tán ra ngoài sẽ gây rúng động dư luận.

Cách đây ít ngày, cơ quan điều tra đưa ra tình tiết mới trong vụ "Tiệc trắng", cụ thể có một bé trai đã bị lạm dụng khi mới 9 tuổi. Bé trai 9 tuổi là 1 trong số 120 nạn nhân đã lên tiếng cáo buộc Diddy lạm dụng tình dục trong quá khứ. Luật sư Tony Buzbee vừa tổ chức họp báo vào ngày 1/10, buộc tội Diddy đã lạm dụng tình dục nhiều trẻ vị thành niên. Tony Buzbee cho biết cậu bé 9 tuổi đã bị lạm dụng sau khi tham gia thử giọng tại Bad Boy Records Studio ở New York do Diddy sở hữu.

"Các cậu bé khác cũng tới buổi thử giọng này và cố gắng để có được một hợp đồng thu âm. Tất cả đều là trẻ vị thành niên. Cậu bé 9 tuổi đã bị Diddy và vài người khác lạm dụng tình dục với lời hứa với cha mẹ cũng như bản thân em rằng sẽ giúp có được một hợp đồng thu âm", luật sư Tony Buzbee nói.

Chân dung rapper Diddy - người đứng đầu "Tiệc trắng" cho sao Hollywood.

Luật sư Tony Buzbee cho hay công ty luật của mình và AVA Law Group đã được 120 người thuê để khởi kiện Diddy. Trong số này có 25 người là trẻ vị thành niên. Các nạn nhân của rapper có cả nam và nữ. Theo NBC News, Tony Buzbee sẽ tiến hành nộp đơn kiện ở nhiều bang khác nhau trong vòng 30 ngày tới. Luật sư này cho biết có tới 55% số nạn nhân đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng hay các bệnh viện.

Thông tin toàn cảnh vụ "Tiệc trắng" của ông trùm Diddy: Diddy ngày 16/9 bị bắt ở New York (Mỹ) với hàng loạt cáo buộc, bao gồm cưỡng ép, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân.

Một bản cáo trạng dài 14 trang được công bố trước tòa, nhưng Diddy phủ nhận hoàn toàn. Thẩm phán từ chối cho nam ca sĩ tại ngoại và chấp thuận yêu cầu của bên công tố về việc tiếp tục giam giữ Diddy. Diddy hiện đang được giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở New York. Đây cũng từng là nơi giam giữ của nhiều rapper tai tiếng khác như R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Martin Shkreli, Allison Mack và Billy McFarland… Theo truyền thông, nam rapper bị cáo buộc dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs. Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Song, luật sư bào chữa cho Diddy khẳng định hoạt động tình dục này là có sự đồng thuận. Theo cáo trạng, nam rapper nổi tiếng được cho là sử dụng các video được quay lén để làm bằng chứng, gây sức ép bắt những người phụ nữ giữ im lặng và đôi khi dùng nó làm vũ khí để đe dọa nạn nhân và nhân chứng bị lạm dụng. Trước tòa, luật sư biện hộ chỉ thừa nhận nam rapper 54 tuổi có tiền sử sử dụng ma túy và các mối quan hệ độc hại, đồng thời cho biết nam rapper đang được trị liệu tâm lý.

