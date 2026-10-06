Vượt đèn đỏ tại nút giao, tài xế ô tô có thể bị phạt nặng
GĐXH - Một tài xế ô tô ở Quảng Ninh bị ghi nhận hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi đèn đỏ.
Theo Công an TP Quảng Ninh, mới đây, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp, ghi nhận trường hợp điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh (vượt đèn đỏ) của đèn tín hiệu giao thông.
Theo hình ảnh, khoảng 16h30 ngày 28/9, tại nút giao giữa đường Tô Hiệu và Quốc lộ 18, thuộc phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh, xe ô tô tải mang BKS 14K-039.xx đi qua nút giao khi đèn tín hiệu giao thông đang ở màu đỏ.
Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời chủ phương tiện đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.
Kết quả xác minh xác định, tài xế Đ.Q.C. (SN 1985, trú tại tổ 9, khu 9, phường Cẩm Phả) là người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.
Hiện, Đội CSGT đường bộ số 2 đang hoàn thiện hồ sơ, chờ xử lý đối với lái xe trên.
Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng. Ngoài ra, theo điểm b khoản 16 Điều 6, người vi phạm bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Theo cơ quan công an, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông.
Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông khi đến nút giao cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; tuyệt đối không cố vượt khi đèn đỏ. Việc tuân thủ tín hiệu giao thông góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
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