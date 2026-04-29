Xử phạt người đàn ông xúc phạm lãnh đạo xã trên mạng xã hội

Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phối hợp Công an phường Thành Sen xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.N. (SN 1959, trú phường Thành Sen) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm, xuyên tạc uy tín của lãnh đạo, chính quyền địa phương trên không gian mạng.

Công an làm việc với ông N.

Trước đó, ông N. nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các nội dung trái chiều liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai.

Trong đó, có bài viết chứa thông tin mang tính xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo và UBND xã Đức Thọ, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông N. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân là trái quy định pháp luật.