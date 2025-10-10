Xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu

Công an xã Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.N về hành vi "Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội".

Trước đó, Công an xã Tiên Yên đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân về việc bị tài khoản Facebook có tên "C.M.D" đăng tải bài viết với nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm. Ngay khi nhận được trình báo, lực lượng công an xã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Công dân C.T.N bị Công an xã Tiên Yên xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội". Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả xác minh xác định, chủ nhân của tài khoản Facebook ""C.M.D" là bà C.T.N (trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó, bà N. đã được mời lên làm việc để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Căn cứ vào Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Tiên Yên đã phạt công dân C.T.N số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội". Cùng với đó, bà N. buộc phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết bằng văn bản không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tiên Yên khuyến cáo mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hoặc lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đều là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm cá nhân mỗi khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống cộng đồng.