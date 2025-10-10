Mới nhất
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu

Thứ sáu, 17:54 10/10/2025 | Xã hội
GĐXH - Tại cơ quan công an, bà C.T.N thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ quy định pháp luật, bà N. bị Công an xã Tiên Yên xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội".

Công an xã Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.N về hành vi "Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội".

Trước đó, Công an xã Tiên Yên đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân về việc bị tài khoản Facebook có tên "C.M.D" đăng tải bài viết với nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm. Ngay khi nhận được trình báo, lực lượng công an xã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt - Ảnh 1.

Công dân C.T.N bị Công an xã Tiên Yên xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội". Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả xác minh xác định, chủ nhân của tài khoản Facebook ""C.M.D" là bà C.T.N (trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó, bà N. đã được mời lên làm việc để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Căn cứ vào Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Tiên Yên đã phạt công dân C.T.N số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội". Cùng với đó, bà N. buộc phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết bằng văn bản không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tiên Yên khuyến cáo mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hoặc lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đều là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm cá nhân mỗi khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống cộng đồng.

Đức Tùy
Tin liên quan

Xúc phạm thầy giáo, học sinh bị tát rách màng nhĩ tai

Xúc phạm thầy giáo, học sinh bị tát rách màng nhĩ tai

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Xúc phạm người khác trên mạng xã hội bị xử phạt như thế nào?

Xúc phạm người khác trên mạng xã hội bị xử phạt như thế nào?

Cùng chuyên mục

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục - 40 phút trước

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết

2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết

Đời sống - 47 phút trước

Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Thời sự - 54 phút trước

Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.

Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục - 11 giờ trước

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

Xã hội - 14 giờ trước

Sáng 11/10, mặc dù vào ngày cuối tuần, giao thông không ùn tắc nhưng nhiều người đi xe máy vẫn leo lên vỉa hè tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt.

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10, nhóm 4 đối tượng tại Nghệ An lại lợi dụng người dân đi tránh lũ để trộm tài sản có giá trị.

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Xem nhiều

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự
4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

Đời sống
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Thời sự

