12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

Thứ bảy, 13:09 23/08/2025
GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.

Bữa cơm gia đình – "ngọn lửa" giữ ấm yêu thương

Trong nhịp sống hối hả, bữa cơm gia đình vẫn luôn là khoảnh khắc quý giá để mọi thành viên sum vầy, sẻ chia và gắn kết. Đặc biệt, dịp cuối tuần càng trở nên ý nghĩa hơn khi cả nhà được ngồi bên nhau, thưởng thức mâm cơm trọn vị.

Và dịp diễu binh A80 sắp tới cũng là cái cớ tuyệt vời để mỗi gia đình chuẩn bị những mâm cơm ngon, đầy đủ dưỡng chất, cùng nhau vừa ăn vừa chờ đón giây phút trọng đại.

12 mâm cơm ngon cuối tuần vừa ngon, vừa đủ chất, cả nhà quây quần trước giờ diễu binh

Mỗi mâm cơm là một sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và tình cảm. Không cần cầu kỳ, chỉ với vài món quen thuộc nhưng được bày biện khéo léo, mâm cơm gia đình cũng đủ sức khiến cả nhà xuýt xoa, ăn hết veo nồi cơm.

Để giúp các gia đình dễ dàng lựa chọn, dưới đây là gợi ý 12 mâm cơm ngon với đầy đủ món mặn, món canh, món rau và món tráng miệng. Mỗi mâm cơm không chỉ ngon mắt, ngon miệng mà còn cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình trước giờ theo dõi diễu binh A80.

Mâm cơm 1

- Dưa chuột

- Chả lá lốt

- Thịt viên chiên

- Canh bí nấu

- Quả cam tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình cuối tuần với đủ món canh, mặn, rau xanh hấp dẫn

Mâm cơm 2

- Giá luộc

- Hàu nướng mỡ hành

- Lòng heo luộc

- Rau sống

- Dưa hấu tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 2.

Gợi ý mâm cơm gia đình ấm cúng, cả nhà quây quần bên nhau.

Mâm cơm 3

- Tôm rang thịt nạc

- Rau luộc

- Dưa chuột

- Nước rau luộc

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đủ chất cho bữa tối cuối tuần

Mâm cơm 4

- Bầu xào

- Thịt ba chỉ heo luộc

- Xúc xích chiên

- Thanh long tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 4.

Thực đơn mâm cơm gia đình vừa ngon vừa bổ dưỡng

Mâm cơm 5

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

- Dưa chuột

- Canh xương nấu rau củ

- Quả dứa tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình ngon miệng, giúp gắn kết yêu thương

Mâm cơm 6

- Rau luộc

- Thịt xào

- Dưa chuột

- Cà muối

- Nước rau

- Mận tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình ấm áp, đong đầy hạnh phúc

Mâm cơm 7

- Thịt hun khói

- Bầu luộc

- Thịt xào xả ớt

- Cơm trắng

- Vải tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 7.

Ý tưởng mâm cơm gia đình nhiều món ngon, ăn mãi không chán

Mâm cơm 8

- Rau muống xào tỏi

- Trứng chiên hành lá

- Xúc xích chiên

- Dưa chuột

- Cà muối 

- Nước rau

- Quả roi tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 8.

Mâm cơm gia đình thanh đạm, tốt cho sức khỏe trong giao mùa

Mâm cơm 9

- Rau muống luộc

- Cà muối

- Thịt bò xào súp lơ

- Nước rau luộc

- Quả dứa tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 9.

Mâm cơm gia đình ngon đủ chất cho cả tuần

Mâm cơm 10

- Canh rau đay nấu mướp

- Cà muối

- Lòng xào dưa

- Dứa tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 10.

Mâm cơm gia đình chuẩn vị Việt, gợi nhớ hương quê

Mâm cơm 11

- Chân giò heo

- Bầu xào giá

- Dưa chuột

- Dưa gang

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 11.

Mâm cơm gia đình ngon tròn vị, nồi cơm hết veo

Mâm cơm 12

- Đậu que luộc

- Gà chiên

- Cà muối

- Dâu tây tráng miệng

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 12.

Mâm cơm gia đình đẹp mắt, bổ sung năng lượng trước giờ diễu binh A80

Một mâm cơm gia đình không chỉ đơn giản là bữa ăn no bụng, mà còn là sợi dây gắn kết yêu thương, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp sau một tuần bận rộn. Với 12 gợi ý mâm cơm ngon cuối tuần, chị em hoàn toàn có thể biến gian bếp thành nơi tràn đầy niềm vui, để cả nhà quây quần, cùng thưởng thức và chia sẻ.

Dù là bữa ăn giản dị hay cầu kỳ, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm được gửi gắm trong từng món ăn. Cuối tuần này, hãy thử một trong những gợi ý trên để bữa cơm gia đình thêm tròn vị, hạnh phúc thêm bền lâu.

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 13.110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

GĐXH - Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi là lúc lý tưởng để thưởng thức hơn 100 món ăn ngon ấm bụng, gợi nhớ ký ức và làm say lòng bất cứ ai.

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 14.Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80- Ảnh 15.Không phải cứ ra ăn hàng là xịn, mâm cơm nhà thời 4.0 mới là lựa chọn được săn đón nhất hè này

GĐXH - Gợi ý mâm cơm ngon thời đại 4.0: Tối giản công sức nấu nướng, vẫn đủ đầy yêu thương, dinh dưỡng và kết nối, đúng chất gia đình hiện đại.

 

Bảo An
