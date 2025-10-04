'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

2 nên khi ăn bánh trung thu

Nên kết hợp ăn bánh uống nước trà

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người ăn bánh trung thu sẽ thưởng thức cùng chén nước trà, điều này không chỉ tạo nên hương vị thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, sự kết hợp này vừa tạo vị ngon, vừa tốt cho hệ tiêu hóa.

Theo đó, bánh trung thu có vị ngọt, béo ngậy nên vị chát của trà sẽ giúp trung hòa độ ngọt, độ béo của bánh. Không chỉ có vậy, bánh trung thu chứa nhiều calo, nhất là chứa hàm lượng đường khá lớn nếu ăn nhiều sẽ gây tăng cân. Trong khi nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, các hoạt chất có trong trà xanh như caffeine và catechin có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm mỡ. Vì thế, việc uống trà khi ăn bánh trung thu không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn có lợi cho sức khỏe.

Nên ăn bánh trung thu kết hợp với quả có múi họ cam

Trên mâm cỗ trung thu ngoài cặp bánh truyền thống, còn luôn có những loại trái cây, trong đó cam hoặc bưởi dường như không thể thiếu. Theo quan niệm, ăn bưởi vào lễ hội này sẽ đem lại may mắn, vì thế vào đêm rằm trung thu, các gia đình thường bày mâm cỗ gồm bưởi và bánh trung thu để dâng lên tổ tiên và nữ thần mặt trăng.

Không chỉ có vậy, bưởi còn có lợi cho sức khỏe khi kết hợp cùng bánh trung thu. Nguyên nhân là do bánh có vị ngọt, béo khi ăn cùng với những loại quả có vị chua chẳng hạn như cam, bưởi, kiwi, táo… thì không chỉ giảm bớt cảm giác ngán, mà còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm lượng mỡ tích tụ. Do đó, đây là sự kết hợp thực phẩm rất lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong bưởi thường chứa nhiều vitamin A và vitamin C, có công dụng làm giảm cholesterol, đồng thời ngăn chặn tác động của năng lượng từ bánh trung thu vào cơ thể.

Loại quả nên tránh kết hợp khi phá cỗ trung thu

Quả hồng thường xuất hiện trên mâm cỗ trung thu, dù có hương vị riêng và là quả đặc trưng trong mùa thu nhưng các chuyên gia cho rằng, không nên kết hợp loại quả này để ăn cùng với bánh trung thu hay nhâm nhi cùng chén nước trà.

Nhà khoa học, lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội chia sẻ trên VTC News cho biết, quả hồng có vị ngọt, chát, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế tiêu đờm, nhuyễn kiên, chỉ khát sinh tân, kiện tì, trị lị, chỉ huyết… Nếu sử dụng đúng cách quả hồng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Riêng trong dịp trung thu, dù có quả hồng trên mâm ngũ quả nhưng ông Sáng khuyên mọi người nên để ăn sau, hoặc đã ăn quả này thì không nên uống nước trà và hạn chế ăn nhiều bánh trung thu vì sẽ không tốt cho tiêu hóa.

Theo đó, quả hồng và trà đều chứa chất tanin, chất pectin, đây là những chất có vị chát, làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng đến nhu động ruột. Ăn nhiều quả hồng, nhất là ăn khi đói các chất tannin, pectin cộng với hàm lượng chất xơ trong quả hồng tương đối cao (100g hồng có 2,5g chất xơ) sẽ kết tủa dưới tác dụng của a xít dạ dày, dễ gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn, nôn mửa.

Đặc biệt khi kết hợp với nước trà nguy cơ này sẽ càng tăng cao hơn, trường hợp ăn cùng cả bánh trung thu – món ăn vốn chứa nhiều đường, chất béo sẽ càng tăng nguy cơ khó tiêu hóa. Thực tế hàng năm, mỗi dịp mùa thu số người nhập viện vì bị tắc ruột do ăn hồng, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ vẫn luôn được ghi nhận.

Ăn bánh trung thu thế nào để không ảnh hưởng sức khỏe?

PGS Nguyễn Thị Lâm cho biết thêm trên VnExpress, nên ăn bánh trung thu theo cách để thưởng thức, không vì ngon, bánh chỉ có theo mùa mà ăn thoải mái.

Đầu tiên, mọi người cần phải cân đối lại khối lượng bánh trung thu mỗi lần ăn và tần suất ăn bánh trung thu. Theo đó, mỗi lần chỉ ăn 1/6 đến 1/8 hoặc cùng lắm là 1/4 chiếc bánh trung thu cỡ vừa. Vì với ¼ chiếc bánh trung thu đã có hơn 200kcal, tương đương với một bữa sáng. Hơn nữa, chúng ta chỉ ăn thưởng thức khoảng 1 lần/1 tuần hoặc lâu hơn nữa, chứ không nên ngày nào cũng ăn.

Với người ăn nhiều hơn ¼ chiếc bánh trung thu/lần thì cần giảm lượng đồ ăn khác. Tuyệt đối, không thể đã ăn bánh trung thu thoải mái, xong vẫn ăn vặt, uống trà sữa, ăn bún, ăn phở thoải mái thì năng lượng nạp vào sẽ rất nhiều.

Hơn nữa, lựa chọn nhân bánh trung thu cũng là cách để giảm năng lượng nạp vào. Ví dụ như cùng khối lượng 200gram, nhưng bánh thập cẩm sẽ nhiều calo hơn bánh nhân đậu xanh hay nhân đậu đỏ. Bánh có nhân trứng muối sẽ nhiều calo hơn so với bánh không có trứng. “Bản thân tôi cũng ăn bánh trung thu, thích nhân thập cẩm nhưng khi ăn tôi phải nhặt bỏ bớt phần mỡ trong nhân bánh đi để giảm lượng calo và chất béo”, bà Lâm chia sẻ.

Bánh trung thu thường hay có lượng đường khá nhiều, vì thế khi ăn có vị ngọt. Để tránh hệ lụy cho sức khỏe, ngoài việc ăn ít và không ăn thường xuyên, thì khi mua cần đọc kỹ thành phần trên bao bì, chọn loại ít đường, ít béo. Khi ăn bánh trung thu xong, có thể ăn thêm rau trong khẩu phần bữa ăn hoặc ăn thêm quả dưa chuột để cân bằng, không bị thừa đường. Đặc biệt, với những người thừa cân béo phì, người đường máu cao, tiểu đường thì cũng phải hạn chế ăn bánh trung thu.

Tóm lại, bánh trung thu là món ăn truyền thống, hoàn toàn có thể ăn được, nhưng khi ăn cần lưu ý các vấn đề sau: - Không ăn nhiều trong một lần, không ăn liên tục; - Ăn bánh trung thu cần giảm khẩu phần các thực phẩm trong bữa ăn/món ăn khác; - Ăn bánh trung thu cần xem hạn sử dụng, nên chọn sản phẩm có xa ngày hết hạn sử dụng; - Nên chọn bánh của các thương hiệu sản xuất uy tín; - Khi thấy bánh có dấu hiệu hư hỏng như nấm mốc, mềm ướt thì không nên sử dụng.

