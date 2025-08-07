3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe
GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.
Mới đây trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: "Đi khám thì nay bách phân vị cân nặng của con vẫn hơi lớn, thế là phải giảm một chút lượng ăn ở các nhóm thực phẩm như: Tinh bột, sữa, trái cây, nhất là chị Sầu phải bỏ hẳn và tăng đạm cũng như chất xơ!
Còn đi đâu, gặp ai thì mọi người vẫn cứ nói là "bầu tam cá 3" mà vẫn gọn. Hóa ra 2 mẹ con tăng ẩn đấy.
Nói chứ phải cảm ơn anh chồng, cứ như quân sư bác sĩ tư vấn sao là về thay đổi và áp dụng vào thực đơn liền.
Cảm ơn những ngày tươi đẹp, cảm ơn những điều nhỏ thay đổi và ý nghĩa này".
Chia sẻ của H'Hen Niê cho thấy, nàng hậu rất chú trọng đến chế độ ăn trong quá trình mang thai để làm sao vừa kiểm soát cân nặng, vừa duy trì sức khỏe chuẩn bị chào đón con yêu.
Nàng hậu tiết lộ chế độ dinh dưỡng khi mang bầu thường có nhiều chất béo tốt từ quả bơ, thịt gà và trứng gà.
H'Hen Niê cho biết, bơ là loại quả đặc sản ở quê nhà Đắk Lắk rất giàu axit folic, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi. Loại quả này còn cung cấp kali, canxi, lutein - đều là những thành phần rất cần thiết cho sức khỏe thai kỳ, hỗ trợ thai nhi phát triển.
Quả bơ không chỉ tốt cho sức khỏe bà bầu mà còn rất giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giữ ẩm và duy trì độ mềm mại cho làn da. Bơ chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do, nhờ đó bảo toàn cấu trúc collagen, duy trì độ đàn hồi, góp phần giảm tình trạng rạn nứt da trong thai kỳ.
"Bơ giàu chất xơ có thể ngăn ngừa táo bón cho mẹ, chất xơ còn giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Bơ cung cấp chất béo lành mạnh, có nhiều vitamin và khoáng chất C, E, K, B6... giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cần ăn đúng liều lượng để không gây thừa calo", H'Hen Niê nói.
Món thứ hai cũng rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi được nàng hậu đề cập đến đó là thịt gà. "Thịt này là thịt gà, anh Khôi cắt mỏng rồi ướp 1 ít gia vị rồi đem nướng cả nhà ạ. Rất dễ ăn", H'Hen Niê viết.
Đối với mẹ bầu, thịt gà cung cấp protein, các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm phù nề và hỗ trợ an thai.
Đối với thai nhi, thịt gà giúp cung cấp các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của các cơ quan, đặc biệt là não bộ và hệ thần kinh, đồng thời hỗ trợ quá trình tạo máu và ngăn ngừa dị tật bẩm sinh.
Sử dụng thịt gà trong chế độ ăn sẽ cung cấp thêm nhiều vitamin A, B1, B2, E, PP, cùng các khoáng chất như kali, canxi, natri, sắt, kẽm... Những khoáng chất này rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu.
Trong các bữa ăn hàng ngày của H'Hen Niê, trứng luộc là thực phẩm cũng được nàng hậu sử dụng thường xuyên.
"Về phần trứng thì chủ yếu ăn sẽ chỉ ăn 1 trứng có đủ lòng vàng và lòng trắng/ngày. Phần còn lại chỉ ăn lòng trắng vì chứa protein nè. Ngày nào cũng sẽ luộc, nếu không ăn hết thì sẽ mang theo đi làm. Ngày trước cho cơ thể tập gym thì Hen hầu như chỉ ăn lòng trắng trứng", H'Hen Niê chia sẻ.
Được biết, trứng gà có hàm lượng protein cực cao. Đây là dưỡng chất rất cần thiết và quan trọng cho sự phát triển của thai nhi, vì mỗi tế bào của con được tạo ra và phát triển bởi các protein. Việc giúp cung cấp nguồn protein dồi dào chính là lợi ích của trứng gà đối với bà bầu.
Ngoài protein, trong trứng gà còn có rất nhiều vitamin và khoáng chất khác mà cơ thể mẹ bầu luôn cần mỗi ngày như vitamin A, D, B2, B6, B12, kẽm, acid folic, canxi, selen… Bên cạnh đó, choline và omega-3 trong trứng gà rất cần thiết cho quá trình phát triển não bộ của thai nhi, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh cho bé hiệu quả.
Trước đó, H'Hen Niê cũng nhiều lần chia sẻ thói quen ăn các loại hạt dinh dưỡng. Cô thường kết hợp hạt óc chó với trái cây vào buổi sáng, trộn với cơm để đỡ ngán, hoặc nấu sữa hạt để dành uống trong ngày. Thói quen này giúp bà bầu duy trì năng lượng và bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết.
'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biếtĂn - 44 phút trước
GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?
Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'Ăn - 4 giờ trước
Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.
Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giớiẨm thực 360 - 16 giờ trước
GĐXH - Món Cáy Hải Dương rang muối được trình bày trên nền muối Cà Ná tạo hình như một "đồi muối" là một món ăn độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long.
Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịchĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.
Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?Ăn - 20 giờ trước
GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?
Sarawak laksa - món bún 'quốc hồn quốc túy' của MalaysiaĂn - 23 giờ trước
Sarawak laska là món bún dân dã, đặc sản của vùng Sarawak, có thể ăn vào bất cứ bữa nào trong ngày, tương tự bún phở ở Việt Nam.
Một loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).
Quán cơm tái hiện nông thôn Bắc bộ giữa lòng TP HCMĂn - 1 ngày trước
Nằm trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, quán cơm của chàng trai 36 tuổi gây ấn tượng với không gian tái hiện ngôi nhà thôn quê xưa.
'Siêu thực phẩm' bảo vệ sức khỏe tim mạch có sẵn ở biển Việt Nam, bán đầy trong các siêu thị, chế biến nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.
Cách làm ếch nấu chuối đậu thơm ngonĂn - 1 ngày trước
Ếch nấu chuối đậu là món ăn dân dã thơm mùi nghệ, tía tô và lá lốt vô cùng thơm ngon.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.