3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: "Đi khám thì nay bách phân vị cân nặng của con vẫn hơi lớn, thế là phải giảm một chút lượng ăn ở các nhóm thực phẩm như: Tinh bột, sữa, trái cây, nhất là chị Sầu phải bỏ hẳn và tăng đạm cũng như chất xơ!

Còn đi đâu, gặp ai thì mọi người vẫn cứ nói là "bầu tam cá 3" mà vẫn gọn. Hóa ra 2 mẹ con tăng ẩn đấy.

Nói chứ phải cảm ơn anh chồng, cứ như quân sư bác sĩ tư vấn sao là về thay đổi và áp dụng vào thực đơn liền.

Cảm ơn những ngày tươi đẹp, cảm ơn những điều nhỏ thay đổi và ý nghĩa này".

Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe. Ảnh: FBNV

Chia sẻ của H'Hen Niê cho thấy, nàng hậu rất chú trọng đến chế độ ăn trong quá trình mang thai để làm sao vừa kiểm soát cân nặng, vừa duy trì sức khỏe chuẩn bị chào đón con yêu.

Nàng hậu tiết lộ chế độ dinh dưỡng khi mang bầu thường có nhiều chất béo tốt từ quả bơ, thịt gà và trứng gà.

H'Hen Niê cho biết, bơ là loại quả đặc sản ở quê nhà Đắk Lắk rất giàu axit folic, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi. Loại quả này còn cung cấp kali, canxi, lutein - đều là những thành phần rất cần thiết cho sức khỏe thai kỳ, hỗ trợ thai nhi phát triển.

Quả bơ không chỉ tốt cho sức khỏe bà bầu mà còn rất giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giữ ẩm và duy trì độ mềm mại cho làn da. Bơ chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do, nhờ đó bảo toàn cấu trúc collagen, duy trì độ đàn hồi, góp phần giảm tình trạng rạn nứt da trong thai kỳ.

"Bơ giàu chất xơ có thể ngăn ngừa táo bón cho mẹ, chất xơ còn giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Bơ cung cấp chất béo lành mạnh, có nhiều vitamin và khoáng chất C, E, K, B6... giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cần ăn đúng liều lượng để không gây thừa calo", H'Hen Niê nói.

Món thứ hai cũng rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi được nàng hậu đề cập đến đó là thịt gà. "Thịt này là thịt gà, anh Khôi cắt mỏng rồi ướp 1 ít gia vị rồi đem nướng cả nhà ạ. Rất dễ ăn", H'Hen Niê viết.

Đối với mẹ bầu, thịt gà cung cấp protein, các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm phù nề và hỗ trợ an thai.

Đối với thai nhi, thịt gà giúp cung cấp các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của các cơ quan, đặc biệt là não bộ và hệ thần kinh, đồng thời hỗ trợ quá trình tạo máu và ngăn ngừa dị tật bẩm sinh.

Sử dụng thịt gà trong chế độ ăn sẽ cung cấp thêm nhiều vitamin A, B1, B2, E, PP, cùng các khoáng chất như kali, canxi, natri, sắt, kẽm... Những khoáng chất này rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu.

Trong các bữa ăn hàng ngày của H'Hen Niê, trứng luộc là thực phẩm cũng được nàng hậu sử dụng thường xuyên.

"Về phần trứng thì chủ yếu ăn sẽ chỉ ăn 1 trứng có đủ lòng vàng và lòng trắng/ngày. Phần còn lại chỉ ăn lòng trắng vì chứa protein nè. Ngày nào cũng sẽ luộc, nếu không ăn hết thì sẽ mang theo đi làm. Ngày trước cho cơ thể tập gym thì Hen hầu như chỉ ăn lòng trắng trứng", H'Hen Niê chia sẻ.

Được biết, trứng gà có hàm lượng protein cực cao. Đây là dưỡng chất rất cần thiết và quan trọng cho sự phát triển của thai nhi, vì mỗi tế bào của con được tạo ra và phát triển bởi các protein. Việc giúp cung cấp nguồn protein dồi dào chính là lợi ích của trứng gà đối với bà bầu.

Ngoài protein, trong trứng gà còn có rất nhiều vitamin và khoáng chất khác mà cơ thể mẹ bầu luôn cần mỗi ngày như vitamin A, D, B2, B6, B12, kẽm, acid folic, canxi, selen… Bên cạnh đó, choline và omega-3 trong trứng gà rất cần thiết cho quá trình phát triển não bộ của thai nhi, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh cho bé hiệu quả.

Trước đó, H'Hen Niê cũng nhiều lần chia sẻ thói quen ăn các loại hạt dinh dưỡng. Cô thường kết hợp hạt óc chó với trái cây vào buổi sáng, trộn với cơm để đỡ ngán, hoặc nấu sữa hạt để dành uống trong ngày. Thói quen này giúp bà bầu duy trì năng lượng và bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết.

