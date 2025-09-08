5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Chính khán giả là người tiếp thêm cho phim một linh hồn sống động GĐXH - 'Mưa đỏ" đã chính thức vượt qua thành tích "Mai" của Trấn Thành, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất với con số 551,768 tỉ. Đạo diễn "Mưa đỏ" có những lời "gan ruột" để tri ân tất cả.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, "Mưa đỏ" đã cán mốc 566 tỷ đồng tính đến 14h30 ngày 8/9. Đây là tác phẩm có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, chỉ mất 17 ngày để leo lên vị trí số 1 phòng vé. Không chỉ thắng lớn về mặt thương mại, "Mưa đỏ" còn tạo nên một hiện tượng văn hóa khi khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong giới trẻ.

"Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tác phẩm từng gây tiếng vang bởi chiều sâu tâm lý và bối cảnh chiến tranh dữ dội. Tuy nhiên, khi bước lên màn ảnh rộng, bộ phim buộc phải rút gọn và thay đổi khá nhiều chi tiết để phù hợp với thời lượng cũng như nhịp kể điện ảnh. Không ít nhân vật vốn được khắc họa đậm nét trong nguyên tác đã bị giản lược, số phận cũng có những ngã rẽ bất ngờ khiến fan tiểu thuyết tiếc nuối.

Điển hình là tình trạng điên loạn của Sen (Hoàng Long đóng). Trong phim, sau một lần bị vùi lấp dưới đống đổ nát, chứng kiến đồng đội chết trước mặt, Sen dù là đặc công tinh nhuệ tinh thần thép nhưng lại trở thành người điên.

Điều này đối lập với nguyên tác, trong truyện Sen chỉ giả điên để trốn trách trách nhiệm và có thể đi hôi của. Mãi sau này, Sen mới thức tỉnh và quyết tâm chiến đấu cùng đồng đội. Sự thay đổi trên phim được khen ngợi rằng nó vừa vặn với thời lượng tác phẩm và làm đẹp hơn hình ảnh Sen. Chưa kể việc Sen dù là lính đặc công nhưng lại bị điên cũng khắc sâu nỗi đau chiến tranh, những vết thương dai dẳng kể cả khi không cháy máu.

Sự điên loạn của Sen.

Chính vì tình trạng điên loạn của Sen nên cái kết của anh Tạ (do Phương Nam đóng) trở thành điểm tranh cãi, trong khi cảnh kết phim góp phần khiến khán giả không quá đau lòng.

Cụ thể, Tạ trên phim là anh nông dân gốc Thanh Hóa thẳng tính, thật thà, lớn tuổi nhất cũng là điểm tựa cho cả đội. Tạ hi sinh trong một trận chiến, khi Sen hóa điên và đứng múa may trước nòng súng của quân thù. Vì để cứu Sen, Tạ đã trúng đạn, cái chết khiến không một ai ngờ tới.

Trong truyện, nhân vật Tạ được cho là có chiều sâu, hi sinh oanh liệt hơn. Tạ chiến đấu anh dũng tới cùng, ngay cả khi sức khỏe suy yếu vẫn quyết sát cánh cùng anh em. Sự hi sinh của Tạ trong truyện vừa oanh liệt, vừa hào hùng lại vừa là nút thắt quan trọng trong diễn biến tâm lý nhân vật Cường sau này.

Sự hi sinh của Tạ khiến khán giả không khỏi xót xa.

Ngoài Tạ và Sen khác nguyên tác, chàng lính trẻ Tú (Đình Khang) cũng thay đổi khi lên phim. Trên phim, Tú là cậu học trò bé nhỏ, hoạt bát chưa tốt nghiệp cấp 3 đã viết đơn máu xung phong ra chiến trường. Khi cầm súng, Tú cũng xông pha không kém đồng đội nào. Kết quả, dù là người trẻ nhất, Tú lại ra đi đầu tiên khiến cả các anh lẫn khán giả đều vô cùng xót xa.

Thế nhưng trong truyện, Tú ban đầu có phần nhút nhát, không thực có tinh thần chiến đấu, mãi sau này mới có thể hòa nhịp cùng các đồng đội. Sự thay đổi này ở bản phim cũng giúp giảm tải tình tiết, phù hợp với thời lượng phim điện ảnh.

Tú - "Em út" của K3 Tam Sơn cũng thay đổi so với nguyên tác.

Nhưng điều khiến khán giả xót xa nhất đã được điều chỉnh so với nguyên tác là cái chết của Cường.

Trong phim, Cường (Đỗ Nhật Hoàng) hi sinh sau trận chiến với Quang (Steven Nguyễn). Cả 2 dù đã quyết định tha cho đối phương, kết thúc trận chiến nhưng lại bị đồng đội của Quang bắn lén. Trên phim đã đủ bi kịch, trong truyện còn đau lòng hơn khi sau đó, Hồng (Hạ Anh) đã tìm thấy xác của Cường.

"Dưới mép nước, Hồng đang ôm chặt lấy tâm thân rách nát của Cường, đặt đầu anh vào lòng mình, nấc lên: Em đây anh Cường ơi!... Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em. Cường khẽ mở mắt tỉnh lại, mỉm cười khô xác: Hồng... Tập giấy để trong người... em gửi về cho mẹ... Anh yêu em... Mẹ ơi!". Đây là những dòng mà Chu Lai viết cho kết thúc của Cường. Trên phim không hề có cảnh chia cách âm dương bi thảm này. Nhiều người cho rằng nếu giữ nguyên, người xem sẽ còn phải khóc nhiều hơn nữa, thương cho một chuyện tình chưa ngày nào được hạnh phúc trọn vẹn.

"“Mình ơi!” - Đó không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là một sự níu kéo – như thể, chỉ cần còn gọi được thì tình yêu vẫn còn đó, chưa hề mất đi. Giữa sự tàn khốc của chiến tranh, một tiếng “Mình ơi!” cũng đủ khiến người ta tin rằng: tình yêu – dù ngắn ngủi và đẫm nước mắt – vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà con người có thể trao cho nhau", Hạ Anh (O Hồng) chia sẻ.

Cùng với đó là cảnh gặp nhau của 2 người mẹ trong "Mưa đỏ". Trên phim, 2 mộ phần Quang và Cường ở cách xa nhau. Trong khi Cường ở giữa các đồng đội, bia mộ ghi rõ "Liệt sĩ", Quang ở ngọn đồi hiu quạnh, bia mộ chỉ có tên riêng. Hai người mẹ thắp hương cho con, dù con của họ có là ai thì họ cũng cho chung một nỗi đau.

Còn trong truyện, hai bà mẹ vô tình gặp nhau ngay trước mộ phần của Quang. Lúc này cả hai đều già đi rất nhiều, gương mặt hằn sâu sự đau đớn của người ở lại. Mẹ Cường xin phép được thắp hương cho Quang, mẹ Quang cũng đồng ý. Hành động này được cho là một chi tiết ẩn ý về sự tha thứ, tinh thần hòa giải, xóa nhòa khoảng cách 2 đầu chiến tuyến của dân tộc ta.

Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội về việc bám sát theo kịch bản được lấy từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định phim "Mưa đỏ" là những lát cắt nhỏ của nguyên tác.

"Nếu đọc toàn bộ tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai thì tính bi tráng rất nhiều. Tôi đọc mà cảm giác tim mình thắt lại. Nếu để làm đúng như kịch bản của nhà văn Chu Lai viết thì vướng phải 2 vấn đề.

Thứ nhất: Chúng ta nên nhìn thẳng và thật rằng kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết.

Thứ 2: Rất nhiều tình tiết trong "Mưa đỏ" nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được. Trong 2 tiếng của một bộ phim điện ảnh mà có nhiều tình tiết vượt ngưỡng cảm xúc như vậy thì cả tim lẫn não người xem sẽ rất mệt mỏi. Khi làm phim "Mưa đỏ", tôi đọc kịch bản rất kỹ", nữ đạo diễn chia sẻ.

Đặng Thái Huyền cũng đồng thời nhấn mạnh: "Tôi ngồi trong phòng tối nhắm mắt lại và xem những tình tiết của phim sẽ trôi qua như thế nào. Sau đó, tôi bắt đầu điều chỉnh. Khi tôi dựng phim, dù đã tiết chế mạch phim bớt khốc liệt rồi nhưng khi ngồi dựng tôi vẫn cảm thấy "ép tim". Nói chung, phim về chiến tranh hãy cứ để mọi người cảm nhận. Nếu chúng ta làm quá các tình tiết thì tinh thần phim sẽ hơi bi lụy".

Khi được hỏi "Mưa đỏ" làm được bao nhiêu % từ nguyên tác, nữ đạo diễn khẳng định: "Phim không làm để miêu tả một phần của chiến tranh mà chúng tôi triển khai ở những lát cắt nhỏ. Chúng tôi xâu chuỗi các lát cắt đó lại với nhau làm sao cho hợp lý và logic nhất về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị".