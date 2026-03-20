5 món canh 'giải nhiệt gan' rất hợp với người trung niên hay thức khuya, uống rượu bia

Trong bối cảnh nhịp sống bận rộn khó tránh khỏi những buổi tối muộn hay giao tiếp xã hội, việc điều chỉnh lại bữa ăn, đặc biệt là bổ sung các món canh thanh mát, dễ tiêu, là cách đơn giản mà hiệu quả để “giảm tải” cho gan. Dưới đây là 5 món canh quen thuộc, dễ nấu, phù hợp với người trung niên cần hỗ trợ chức năng gan một cách tự nhiên.

Canh rau má nấu thịt băm – thanh nhiệt, dịu gan sau những ngày “quá chén”

Rau má từ lâu đã được xem là loại rau có tính mát, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ giải độc cơ thể. Khi kết hợp với thịt băm, món canh trở nên dễ ăn hơn, phù hợp với cả gia đình. Một bát canh rau má ấm nhẹ trong bữa cơm không chỉ giúp làm dịu cảm giác nóng trong, mà còn hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt hữu ích sau những buổi uống rượu bia.

Canh bí xanh nấu tôm – nhẹ bụng, dễ tiêu, giảm cảm giác đầy nóng

Bí xanh chứa nhiều nước, ít calo và có tác dụng làm mát cơ thể. Khi nấu cùng tôm tươi, món canh vừa ngọt thanh, vừa cung cấp đạm nhẹ, không gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối của người trung niên, nhất là những ngày cơ thể cảm thấy nặng nề, khó chịu.

Canh atiso hầm xương – hỗ trợ gan, tăng cường đào thải độc tố

Atiso được biết đến với khả năng hỗ trợ chức năng gan và túi mật. Khi hầm cùng xương heo, món canh có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, để phù hợp với người trung niên, nên hầm vừa phải, vớt bớt mỡ để món ăn không quá béo. Một bát canh atiso trong bữa ăn cuối tuần không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể “nhẹ gánh” sau những ngày sinh hoạt thiếu điều độ.

Canh mướp nấu lạc – món ăn dân dã giúp cơ thể “hạ nhiệt”

Mướp có tính mát, giúp thanh nhiệt, trong khi lạc (đậu phộng) bổ sung chất béo lành mạnh và protein thực vật. Sự kết hợp này tạo nên món canh vừa giản dị, vừa tốt cho sức khỏe. Với người trung niên hay thức khuya, món canh mướp nấu lạc giúp cơ thể thư giãn hơn, giảm cảm giác khô nóng và hỗ trợ giấc ngủ.

Canh diếp cá nấu cá rô – hỗ trợ tiêu hóa, giảm nóng trong rõ rệt

Diếp cá có mùi đặc trưng nhưng lại là loại rau được đánh giá cao trong việc thanh nhiệt, giải độc. Khi nấu cùng cá rô, vị tanh được giảm bớt, thay vào đó là vị ngọt thanh, dễ ăn. Món canh này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên cảm thấy nóng trong, nổi mụn hoặc táo bón sau các buổi tiệc tùng.

Không khó để nhận ra, điểm chung của những món canh này là nguyên liệu quen thuộc, cách nấu đơn giản, vị thanh nhẹ và dễ tiêu. Đây chính là điều mà cơ thể tuổi trung niên cần: không phải những món ăn cầu kỳ, mà là sự cân bằng.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng “giải nhiệt gan” không phải là một giải pháp tức thời hay phép màu. Những món canh trên chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với lối sống hợp lý: hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ. Nếu vẫn duy trì thói quen thức khuya kéo dài, uống rượu thường xuyên, thì dù ăn gì, gan cũng khó có thể khỏe mạnh.

Ở tuổi trung niên, chăm sóc gan không còn là lựa chọn, mà là điều cần thiết để duy trì chất lượng cuộc sống. Và đôi khi, việc bắt đầu chỉ đơn giản là… thêm một bát canh mát lành vào mâm cơm mỗi ngày.

Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh? Thói quen quen thuộc nhưng nhiều người vẫn hiểu chưa đúng GĐXH - Trong gian bếp của nhiều gia đình Việt, việc vo gạo, đong nước rồi bấm nút nồi cơm điện là thao tác quen thuộc mỗi ngày. Thế nhưng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại thường xuyên gây tranh luận: nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh?