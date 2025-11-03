Mới nhất
8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương

Thứ hai, 07:06 03/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Ngay cả khi bạn chăm chỉ bổ sung canxi, uống sữa và uống viên canxi mỗi ngày, thì vẫn có những thói quen ăn uống hàng ngày có thể khiến canxi bạn ăn vào bị thất thoát.

8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương - Ảnh 1.Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Để ngăn ngừa loãng xương đến sớm, chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc ăn uống cân bằng kết hợp với bổ sung canxi đúng cách. Đặc biệt, lượng canxi đầy đủ trong chế độ ăn uống có thể thúc đẩy sự phát triển của xương, ngăn ngừa bệnh loãng xương. Các thực phẩm giàu canxi phổ biến bao gồm sữa tươi, các sản phẩm từ sữa, đậu phụ miếng, rau xanh đậm... 

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn chăm chỉ bổ sung canxi, uống sữa và uống viên canxi mỗi ngày, thì vẫn có những thói quen ăn uống hàng ngày có thể khiến canxi bạn ăn vào bị thất thoát, bởi vì canxi đã bị "đánh cắp" một cách thầm lặng! 

8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương - Ảnh 2.

Canxi đã bị "đánh cắp" một cách thầm lặng bằng những thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày mà bạn không biết. Ảnh minh hoạ


8 loại thực phẩm này hóa ra là 'vua trộm' canxi

Theo các chuyên gia, những thực phẩm như đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, nhiều muối, hoặc nước ngọt chứa hàm lượng đường và phosphate cao, đều có thể khiến canxi không được cơ thể sử dụng hiệu quả. 

Dù bổ sung thế nào cũng không đạt hiệu quả, thậm chí còn đẩy nhanh quá trình mất canxi, làm tăng nguy cơ loãng xương.

1. Thực phẩm giàu Axit Oxalic (Oxalate)

Thực phẩm giàu oxalat có thể liên kết với canxi tạo thành canxi oxalat, không thể hấp thụ được. Một khi canxi bị axit oxalic giữ lại, cơ thể không thể sử dụng được, và lượng canxi nạp vào sẽ bị thất thoát. 

Các thực phẩm giàu axit oxalic phổ biến bao gồm măng, rau bina (cải bó xôi), củ dền, cần tây... Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không được ăn, mà chỉ là nhắc nhở mọi người nên tránh tiêu thụ đồng thời chúng với các nguồn canxi, để tránh canxi ăn vào bị mất đi.

8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương - Ảnh 3.

Thực phẩm giàu oxalat làm "thất thoát' can xi trong cơ thể. Ảnh minh hoạ


2. Thực phẩm giàu Phosphate

Một bài viết giáo dục sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc chỉ ra rằng, các thực phẩm như đồ ăn nhanh, thức ăn liền, nước ngọt... thường được thêm các chất phụ gia gốc phosphate. Việc tiêu thụ quá nhiều phốt pho sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi. Hơn nữa, những thực phẩm này hầu hết đều có vấn đề về hàm lượng natri cao, điều này cũng cực kỳ bất lợi cho việc bảo vệ xương.

3. Thực phẩm giàu chất béo

Mặc dù bản thân chất béo không có ảnh hưởng trực tiếp đến canxi, nhưng khi một lượng lớn chất béo đi vào ruột, nó có thể không được tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn. Ở dạng axit béo sẽ tạo ra phản ứng xà phòng hóa với canxi trong ruột, dẫn đến canxi bị mắc kẹt và cuối cùng bị thải ra ngoài cùng với phân. Lượng canxi thực tế chúng ta nhận được cũng sẽ giảm đi.

4. Thực phẩm giàu Natri (muối)

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý học Hoa Kỳ phát hiện: Khi tiêu thụ quá nhiều natri, nó sẽ cản trở sự tái hấp thu canxi của ruột non và thận. Cứ mỗi 2.300 mg natri được hấp thụ thêm, khoảng 40 mg canxi sẽ bị thải ra ngoài cơ thể.

8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương - Ảnh 4.

Ảnh minh họa


5. Thực phẩm giàu đường

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thực phẩm giàu đường sẽ kích thích tiết insulin, từ đó ảnh hưởng đến cân bằng canxi và phốt pho. Do đó, thực phẩm giàu đường cũng được coi là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất canxi, chẳng hạn như bánh kem, món tráng miệng tinh chế, đặc biệt là các loại nước uống pha chế (trà sữa) mà nhiều người đang dùng. Tiêu thụ quá nhiều đường sẽ dễ dẫn đến loãng xương và các vấn đề dễ gãy xương.

6. Chế độ ăn giàu Protein

Chế độ ăn giàu protein là phương pháp ăn kiêng được nhiều người tập gym hoặc giảm cân ưa chuộng. Tuy nhiên, thông tin giáo dục sức khỏe từ Bệnh viện Mackay Memorial nhắc nhở rằng, quá nhiều protein cũng có thể làm tăng sự mất canxi. Người trưởng thành chỉ cần tiêu thụ khoảng "1.1 gram protein nhân với trọng lượng cơ thể" mỗi ngày, nên tránh tiêu thụ quá nhiều thịt, sữa hoặc bột protein.

7. Caffeine quá liều

Do các thực phẩm chứa caffeine như trà, cà phê hoặc sô cô la có tác dụng lợi tiểu, đồng thời giảm khả năng tái hấp thu canxi của thận, khiến cơ thể mất đi nhiều canxi hơn.

8. Rượu (Alcohol)

Bài viết của Phòng khám Chẩn đoán Sức khỏe Qixin đề cập rằng, một số thành phần trong rượu sẽ ức chế các tế bào tạo xương, và cản trở sự hấp thụ và sử dụng canxi, magiê. Đây là lý do tại sao uống rượu lâu dài sẽ đẩy nhanh quá trình loãng xương.

8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương - Ảnh 5.

Một số thành phần trong rượu sẽ ức chế các tế bào tạo xương, và cản trở sự hấp thụ và sử dụng canxi, magiê. Ảnh minh họa


3 thói quen sinh hoạt hàng ngày làm canxi thất thoát 

Không chỉ ăn sai làm mất canxi, mà một số thói quen sinh hoạt mà bạn đã quen cũng có thể âm thầm đánh cắp canxi của bạn. Ví dụ, hút thuốc, thức khuya dẫn đến thiếu ngủ, đều ảnh hưởng đến sức khỏe canxi và xương. Thậm chí, tập luyện cường độ cao trong thời gian dài cũng có thể khiến canxi rời xa bạn!

Thói quen 1: Tập thể dục quá mức (quá tải)

Hiệp hội Phát triển Y học Dự phòng Shang Yi nhắc nhở rằng, tập luyện cường độ cao trong thời gian dài có thể làm thay đổi cân bằng axit-bazơ trong cơ thể, làm tăng sự bài tiết canxi, thậm chí do cơ thể ở trạng thái viêm mãn tính, từ đó cản trở quá trình trao đổi chất và hấp thụ canxi.

8 loại thực phẩm đang âm thầm 'đánh cắp' canxi làm tăng nguy cơ loãng xương - Ảnh 6.

Ảnh minh họa


Thói quen 2: Hút thuốc

Những người có thói quen hút thuốc có nguy cơ mất xương và giảm mật độ xương cao hơn người bình thường. Đặc biệt, hút thuốc sẽ cản trở estrogen, ảnh hưởng đến việc duy trì chức năng xương bình thường ở phụ nữ. 

Bài viết giáo dục sức khỏe của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan - Tân Trúc giải thích rằng, phụ nữ nếu hút một gói thuốc mỗi ngày liên tục từ tuổi dậy thì đến thời kỳ mãn kinh, tốc độ mất xương sẽ nhanh hơn 5% đến 10% so với người không hút thuốc.

Thói quen 3: Ngủ ít

Ngủ đủ giấc có lợi cho việc duy trì hoạt động bình thường của hệ thống nội tiết. Nhưng nếu thường xuyên thiếu ngủ do thức khuya, sinh hoạt không điều độ, dễ dẫn đến rối loạn nội tiết, tiết hormone bất thường, từ đó ảnh hưởng đến chuyển hóa xương. Điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng mắc bệnh loãng xương trong tương lai.

Theo ABLW

M.Anh
