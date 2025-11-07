Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy
GĐXH - Phong thủy luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, nó được cho là ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn đang thắc mắc và tìm hiểu về ảnh hưởng phong thủy, hãy đọc bài viết dưới đây.
Mối tương quan giữa phong thủy và sức khỏe
Phong thủy cho biết, những sự ảnh hưởng của địa lý, của gió và nước là các yếu tố tạo nên phong thủy. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người.
Có thể nói, mọi mặt của đời sống có thể đều chịu ảnh hưởng từ phong thủy. Chính vì thế, chúng ta cũng nên chú tâm đến phong thủy trước khi thực hiện một việc nào đó, đặc biệt là xây nhà để tạo cho mình cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ và thành công.
Phong thủy ảnh hưởng đến sức khỏe
Phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến sinh khí, vận may của con người mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình. Bởi phong thủy gắn chặt với thuyết âm dương ngũ hành.
Phong thuỷ cho hay, nếu ngôi nhà của bạn không được xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như phương hướng, cách bố trí các gian phòng, sắp xếp nội thất thì có thể sẽ phạm phải điều cấm kỵ trong phong thủy. Không gian mang phong thủy xấu có thể tạo ra nhiều âm khí, nhiều năng lượng tiêu cực, khiến cho con người cảm thấy hay mệt mỏi, chán nản.
Không những thế, phong thủy xấu cũng có thể tạo ra những sự lo lắng, bồn chồn cho con người. Lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dẫn đến sự suy kiệt về thể chất và rất có thể là bệnh tật dai dẳng. Do đó, bạn cần tìm hiểu để sắp xếp các phòng trong nhà hợp phong thủy để tạo ra một không gian sống giúp tinh thần thoải mái, không lo âu, muộn phiền.
Thế sát ngoại quan - các thế nhà phạm phong thủy
Đường đâm vào nhà
Theo phong thủy, trường hợp một căn nhà bị đường đâm thẳng vào đồng nghĩa với bị "xuyên tâm tiễn" trong phong thủy. Nó được ví như là 1 cây thương đâm thẳng vào mặt nhà, có thể gây sát thương cho ngôi nhà.
Có nghĩa là sát khí sẽ đâm trực diện vào nhà, có thể khiến ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con đường đâm vào nhà càng rộng, càng dài, giao thông di chuyển tốc độ càng nhanh thì sát khí trực tiếp vào nhà có thể càng lớn.
Bên cạnh đó, theo góc nhìn từ khoa học, nhà bị đường đâm thẳng vào có thể dẫn tới hiện tượng bụi, gió độc tấn công trực diện vào nhà. Ngoài ra, việc giao thông nơi này đông đúc cũng có khuynh hướng dễ xảy ra va chạm giao thông nhiều hơn. Người ở trong nhà sẽ luôn có tâm lý lo lắng, bồn chồn cũng như có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tài vận.
Cột điện đối diện nhà
Theo quan niệm phong thủy, cột điện, trụ đèn, trụ cao thế đối diện nhà đều được coi là phong thủy xấu. Vì các trụ điện đặc biệt đều có năng lượng hành Hỏa mạnh.
Và khi ngôi nhà của bạn bị chi phối quá nhiều bởi hành Hỏa, thì có thể dễ làm cho gia đạo bất hòa, hay tranh chấp, kiện tụng. Điều này cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình bởi tích tụ hỏa khí trong người lâu ngày.
Tháp truyền hình gần nhà
Nhà gần tháp truyền hình là điều cấm kỵ trong phong thủy. Bởi công suất phát điện của tháp truyền hình rất mạnh, sóng điện từ của nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Ngõ đâm thẳng vào nhà
Theo phong thủy, việc ngõ đâm thẳng vào nhà mang sát khí. Vị trí này hút tất cả nguồn năng lượng xấu. Nguồn năng lượng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình.
Nhà cạnh đường sắt
Nhà ở cạnh đường sắt thường rất ồn ào, ô nhiễm khói bụi, nguồn năng lượng xấu lấn át hết các nguồn năng lượng tốt. Ngôi nhà nằm bên cạnh đường sắt là điều kiêng kỵ trong phong thủy, vì các luồng khí hoạt động mạnh mẽ liên tục này có thể gây ảnh hưởng xấu đến ngôi nhà cũng như sức khỏe con người.
Nhà bên cạnh đường ngang
Theo quan niệm phong thủy, nhà bên cạnh đường ngang là không tốt cho gia chủ. Vị trí này khiến căn nhà của bạn ô nhiễm bởi khói bụi và tiếng ồn của xe cộ. Ngôi nhà nằm dọc theo đường ngang sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi luồng sát khí của con đường. Sức khỏe gia đình có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi phạm phải điều cấm kỵ này.
Nhà bếp dưới phòng ngủ
Theo quan niệm xưa, đặt bếp vị trí này khiến cho hỏa khí lan tỏa ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi nên cần có sự thoáng đãng, thoải mái, thư thái và yên tĩnh. Vì thế, trong phong thủy người ta cũng tránh đặt phòng ngủ trên bếp, bởi nếu tích tụ hỏa khí trong người lâu ngày dần dần sẽ cảm thấy bí bách, ngột ngạt và khó chịu.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
