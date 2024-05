Ba loại quả chống nắng thường có trong thực đơn của Tăng Thanh Hà

Việt quất thường được Tăng Thanh Hà thêm vào sinh tố, ăn kèm bánh mì, cháo yến mạch... Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hàm lượng cao vitamin C trong việt quất giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi da, ngăn ngừa nếp nhăn. Ăn việt quất hàng ngày giúp tăng cường chất dinh dưỡng, oxy đến da và các tế bào, thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới, nhờ đó, làn da sẽ khỏe mạnh, tươi sáng hơn.