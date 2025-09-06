Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?
GĐXH - Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã nắm được thông tin này và mong muốn khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.
Ngày 6/9, thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Hạ Thị Hạnh (ở khu Văn Khúc 7, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) cho biết, hóa đơn điện tháng 8 của gia đình chị cao bất thường so với những tháng trước đó.
Chị Hạnh cho biết, gia đình chị sử dụng xen kẽ nguồn điện từ đơn vị điện lực và điện từ nguồn năng lượng mặt trời. Trong đó, những tháng mùa hè, gia đình chị phần lớn sử dụng điện từ nguồn năng lượng mặt trời nên tiền điện hàng tháng chỉ dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/tháng. Tháng cao điểm nhất của mùa hè cũng chưa đến 480.000 đồng.
Với hóa đơn điện tháng 8, dù thói quen sinh hoạt của gia đình chị Hạnh không thay đổi, thậm chí nhiều ngày trong tháng 8 có thời tiết se lạnh do ảnh hưởng của bão số 5, gia đình chị Hạnh giảm số lần sử dụng điều hòa và điều ngạc nhiên là hóa đơn điện lại vượt hơn 670.000 đồng.
Chị Hạnh cho biết, với một gia đình làm nông nghiệp, tất cả các thành viên trong gia đình đều có thói quen sử dụng tiết kiệm các thiết bị điện, hóa đơn tiền điện trên 670.000 đồng là rất cao và có sự bất thường.
Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8, trả lời Báo VTC news đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đã nắm được thông tin này và mong muốn các khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.
Cũng theo đại diện EVNNPC, trước đó, ngày 3/9, đơn vị cũng nhận được phản ánh từ một khách hàng tại Nam Đàn (Nghệ An) về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng đến 13 triệu đồng. Trong khi mức tiền phải đóng mỗi tháng trước đó chỉ khoảng 1 triệu đồng.
Theo EVNNPC, nguyên nhân xác định sản lượng điện tiêu dùng tăng cao hơn tháng trước là do gia đình bị chập điện.
Tại Hà Nội, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cũng khẳng định: "Đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI sử dụng toàn bộ công tơ điện tử và đo từ xa nên không thể can thiệp được. Một thói quen khác khiến lượng điện sử dụng của khách hàng có thể tăng là do không tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà, khi không sử dụng.
Theo EVNHANOI, nếu người tiêu dùng có thắc mắc gì, xin liên hệ với số hotline của tổng đài là 19001288 để tổng đài chuyển thông tin về các công ty điện lực, từ đó kiểm tra các mã khách hàng để đánh giá nguyên nhân có phải do cách dùng hay nguyên nhân nào khác".
EVNHANOI cho biết, kể từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8% và đến nay ngành điện chưa điều chỉnh giá bán.
Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.
Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu khi số hàng này đang trên đương lưu thông.
Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệmBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ Công thương vừa có Quyết định về việc tổ chức "Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 – Vietnam Grand Sale 2025", bắt đầu từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026, trên phạm vi toàn quốc.
Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất véBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.
Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.