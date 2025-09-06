Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?





Ngày 6/9, thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Hạ Thị Hạnh (ở khu Văn Khúc 7, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) cho biết, hóa đơn điện tháng 8 của gia đình chị cao bất thường so với những tháng trước đó.

Chị Hạnh cho biết, gia đình chị sử dụng xen kẽ nguồn điện từ đơn vị điện lực và điện từ nguồn năng lượng mặt trời. Trong đó, những tháng mùa hè, gia đình chị phần lớn sử dụng điện từ nguồn năng lượng mặt trời nên tiền điện hàng tháng chỉ dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/tháng. Tháng cao điểm nhất của mùa hè cũng chưa đến 480.000 đồng.

Với hóa đơn điện tháng 8, dù thói quen sinh hoạt của gia đình chị Hạnh không thay đổi, thậm chí nhiều ngày trong tháng 8 có thời tiết se lạnh do ảnh hưởng của bão số 5, gia đình chị Hạnh giảm số lần sử dụng điều hòa và điều ngạc nhiên là hóa đơn điện lại vượt hơn 670.000 đồng.

Chị Hạnh cho biết, với một gia đình làm nông nghiệp, tất cả các thành viên trong gia đình đều có thói quen sử dụng tiết kiệm các thiết bị điện, hóa đơn tiền điện trên 670.000 đồng là rất cao và có sự bất thường.

Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8, trả lời Báo VTC news đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đã nắm được thông tin này và mong muốn các khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.

Cũng theo đại diện EVNNPC, trước đó, ngày 3/9, đơn vị cũng nhận được phản ánh từ một khách hàng tại Nam Đàn (Nghệ An) về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng đến 13 triệu đồng. Trong khi mức tiền phải đóng mỗi tháng trước đó chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Đại diện EVNNPC mong muốn các khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.

Theo EVNNPC, nguyên nhân xác định sản lượng điện tiêu dùng tăng cao hơn tháng trước là do gia đình bị chập điện.

Tại Hà Nội, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cũng khẳng định: "Đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI sử dụng toàn bộ công tơ điện tử và đo từ xa nên không thể can thiệp được. Một thói quen khác khiến lượng điện sử dụng của khách hàng có thể tăng là do không tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà, khi không sử dụng.

Theo EVNHANOI, nếu người tiêu dùng có thắc mắc gì, xin liên hệ với số hotline của tổng đài là 19001288 để tổng đài chuyển thông tin về các công ty điện lực, từ đó kiểm tra các mã khách hàng để đánh giá nguyên nhân có phải do cách dùng hay nguyên nhân nào khác".

EVNHANOI cho biết, kể từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8% và đến nay ngành điện chưa điều chỉnh giá bán.

