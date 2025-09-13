Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu tháng 9, hầu hết các siêu thị lớn tại Hà Nội đồng loạt triển khai các đợt khuyến mại kéo dài, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ gia dụng được giảm từ 20 – 50%. Một số chuỗi cửa hàng thời trang, điện máy thậm chí còn áp dụng chính sách giảm giá rất sâu và tặng thêm quà tặng.

Đơn cử tại siêu thị GO! Yên Bái (tỉnh Yên Bái), các mặt hàng thực phẩm xanh đều giảm giá sâu trên từng sản phẩm nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng thực phẩm xanh mà không lo về giá như: Bắp cải trắng có giá bán chỉ còn 16.200 đồng/kg; bắp cải tím 39.900 đồng/kg; bắp cải trái tim là 34.900 đòng/kg; cần tây 30.000 đồng/kg; súp lơ giảm từ hơn 62.900 đồng/kg xuống còn 47.900 đồng/kg; su su là 14.900 đồng/kg; mướp hương và su hào cùng đồng giá là 29.900 đồng/kg

Tại siêu thị GO! Yên Bái (tỉnh Yên Bái), các mặt hàng thực phẩm xanh đều giảm giá sâu trên từng sản phẩm nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng thực phẩm xanh mà không lo về giá. Ảnh: Bảo Loan

Riêng dưa chuột baby vừa áp dụng giảm từ 19.000 đồng/kg xuống còn 17.400 đồng/kg, vừa mua 1 khay tặng 1 khay cùng loại; cà chua beef giảm từ 36.000 đồng xuống còn 32.900 đồng/kg; cà chua Bắc cũng giảm từ 35.000 đồng/kg xuống còn 24.900 đồng/kg…

Đối với mặt hàng trái cây, từ nay đến 24/9, siêu thị này cũng có mức giảm tương ứng trên từng mặt hàng, như: Dưa hấu đỏ chỉ còn 10.000 đồng/kg; ổi giống Đài Loan giảm từ 13.500 đồng xuống còn 11.000 đồng/kg; quả bơ 33.900 đồng/kg; sầu riêng giống thái giảm từ 99.000 đồng xuống còn 79.000 đồng/kg; dưa lưới tròn chỉ còn 27.000 đồng/kg…

Ngoài ra, mặt hàng hóa mỹ phẩm như nước rửa tay Lifebouy chỉ còn 42.000 đồng/túi; dầu gội Sunsilk có giá chỉ còn 129.000 đồng/sản phẩm và được tặng thêm 1 sản phẩm cùng loại; kem đánh răng Close Up White Now là 64.000 đồng được tặng thêm 1 bình nước cao cấp; lăn nách Enchanteur 50ml cũng mua 1 tặng thêm 1 sản phẩm dầu gội dưỡng tóc siêu mượt nhưng giá chỉ còn 90.000 đồng.

Nhiều sản phẩm giảm giá đang được áp dụng. Ảnh: Bảo Loan



Không chỉ siêu thị GO!, Aone Mall, Co.op mart Hà Nội, Lotte Mall cũng giảm giá sâu chưa từng có để kích cầu tiêu dùng giai đoạn "trũng" sau Hè.

Ghi nhận của phóng viên tại Aone Mall Hà Đông (TP Hà Nội) ngày 13/9 cho thấy, các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại đây đều giảm giá sốc, như: Phi-let gà có giá giảm từ 98.000 đồng xuống còn 89.000 đồng/kg; đùi gà tỏi Ogari giảm từ 110.000 đồng xuống còn 98.000 đồng/kg; đùi gà tỏi Vietgab CP giảm từ 110.000 đồng xuống còn 89.000 đồng/kg; âu cánh gà Ogari chỉ còn 69.000 đồng/kg; thịt lợn xay giảm từ 150.000 đồng xuống còn 145.000 đồng/kg; đùi gà tháo khớp chỉ còn 95.000 đồng/kg…

Ghi nhận của phóng viên tại Aone Mall Hà Đông (TP Hà Nội) cho thấy, nhiều mặt hàng tại đây đều giảm giá sốc. Video: Bảo Loan

Ngoài ra, mặt hàng trái cây cũng giảm sâu như táo Jazz chỉ còn 89.000 đồng/kg; cam Úc là 89.000 đồng/kg; Roi An Phước là 79.000 đồng/kg; mận đá đường 49.000 đồng/kg; nho xanh Shine Muscat là 279.000 đồng/kg…

Không chỉ dừng ở việc giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, các đơn vị bán lẻ đang gia tăng thêm nhiều hình thức khuyến mại như tặng voucher, hoàn tiền qua ví điện tử, miễn phí vận chuyển, tích điểm nhân đôi.

Một số chuỗi còn tổ chức minigame, bốc thăm trúng thưởng nhằm tạo hiệu ứng mua sắm vui nhộn, kéo dài sự quan tâm của khách hàng.

Tại siêu thị Aone Mall Hà Đông, các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại đây đều giảm giá sốc. Ảnh: Bảo Loan

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Anh Thư (56 tuổi, ở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khẳng định, đây được coi là thời điểm "vàng" để mua sắm với giá hời. Đặc biệt là các mặt hàng chăn ga, gối đệm, gia dụng nhà bếp.

Bà Anh Thư khẳng định, việc tăng cường khuyến mại ở giai đoạn này vừa giúp các doanh nghiệp giải phóng lượng hàng tồn kho sau Hè đối với các mặt hàng chăn ga, gối, đệm, hàng điện tử, điện lạnh… vừa duy trì dòng tiền ổn định trước khi bước vào mùa mua sắm sôi động cuối năm.

Theo bà Anh Thư, đây cũng là giai đoạn bản lề để đánh giá lượng khách hàng. Nếu giữ được sức mua, duy trì được tần suất ghé thăm cửa hàng của khách, doanh nghiệp sẽ có lợi thế khi tung ra các chương trình quy mô vừa hoặc lớn hơn vào dịp lễ, Tết.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Chuyên trang Gia đình và Xã hội, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, chủ trương của Chính phủ hiện nay là tập trung phát triển thị trường nội địa. Do đó, ngoài việc xây dựng chính sách giá, chế tài kiểm soát hàng hóa, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nông sản, Bộ Công Thương và Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước đã triển khai nhiều chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và phát triển các ngành hàng thế mạnh như da giày, thời trang, thủy hải sản, dệt may, thực phẩm, rau củ quả. Các chương trình được thực hiện đa dạng từ tuyên truyền, phổ biến đến người dân; phối hợp cùng hệ thống bán lẻ triển khai các chương trình khuyến mại, thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức hội nghị, hội thảo để nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng thương hiệu hàng Việt. Một số chương trình mang tính thực tiễn cao như "Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia" của Bộ Công Thương, vốn trước đây chỉ diễn ra vào dịp cuối năm thì nay được tổ chức nhiều lần trong năm, gắn với các kỳ nghỉ lễ như 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9, mùa khai trường, Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ông Linh khẳng định, người tiêu dùng nhờ đó có thêm nhiều cơ hội mua sắm với hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, việc phối hợp với các hệ thống bán lẻ hiện đại giúp hoạt động kích cầu diễn ra hiệu quả hơn, bởi hạ tầng thương mại đóng vai trò then chốt trong việc theo kịp xu hướng mua sắm mới của xã hội. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hàng hóa được kiểm soát theo quy chuẩn và tiêu chuẩn rõ ràng, hạn chế tối đa gian lận về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

