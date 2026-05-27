Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa trần nhà rơi trúng

Ngày 27/5, lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến bé N.M.K. (6 tháng tuổi, trú xóm Kim Hoa) tử vong.



Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều 25/5, bé K. đang ngủ trên giường trong màn chụp tại nhà riêng. Bất ngờ, một mảng vữa từ trần nhà phía trên giường rơi xuống, đè trúng người bé. Dù được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé K. đã không qua khỏi.

Mảng vữa trên trần nhà rơi xuống giường

Theo chính quyền địa phương, căn nhà nơi xảy ra sự việc được gia đình xây dựng từ vài năm trước. Sau vụ việc, nhiều người dân bày tỏ lo ngại về chất lượng thi công và độ an toàn của các hạng mục trần nhà, đặc biệt là khả năng bám dính của lớp vữa.



Một lãnh đạo UBND xã Bích Hào cho biết những ngày qua thời tiết tại địa phương nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Đây có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu, làm giảm độ bám dính khiến mảng vữa bong tróc và rơi xuống.

"Đây là sự việc hết sức đau lòng, đồng thời cũng là lời cảnh báo để các gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhà ở nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn", vị lãnh đạo xã nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ công tác hậu sự cho cháu bé.

Đau lòng, nam sinh lớp 6 gặp nạn tử vong khi cùng nhóm bạn tắm sông GĐXH - Thông tin từ xã Phú Thái (TP Hải Phòng) cho biết, vào hôm qua (19/5), trong lúc xuống sông tắm cùng nhóm bạn, một nam sinh lớp 6 sinh sống trên địa bàn không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.



