Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa trần nhà rơi trúng
GĐXH - Một bé trai 6 tháng tuổi ở Nghệ An tử vong sau khi bị mảng vữa từ trần nhà bất ngờ rơi xuống trúng người lúc đang ngủ.
Ngày 27/5, lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến bé N.M.K. (6 tháng tuổi, trú xóm Kim Hoa) tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều 25/5, bé K. đang ngủ trên giường trong màn chụp tại nhà riêng. Bất ngờ, một mảng vữa từ trần nhà phía trên giường rơi xuống, đè trúng người bé. Dù được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé K. đã không qua khỏi.
Theo chính quyền địa phương, căn nhà nơi xảy ra sự việc được gia đình xây dựng từ vài năm trước. Sau vụ việc, nhiều người dân bày tỏ lo ngại về chất lượng thi công và độ an toàn của các hạng mục trần nhà, đặc biệt là khả năng bám dính của lớp vữa.
Một lãnh đạo UBND xã Bích Hào cho biết những ngày qua thời tiết tại địa phương nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Đây có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu, làm giảm độ bám dính khiến mảng vữa bong tróc và rơi xuống.
"Đây là sự việc hết sức đau lòng, đồng thời cũng là lời cảnh báo để các gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhà ở nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn", vị lãnh đạo xã nói.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ công tác hậu sự cho cháu bé.
Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá xây dựng chưa phép sẽ bị xử phạtĐời sống - 59 giây trước
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình xây dựng chưa phép ven sông Châu Thành đã bị yêu cầu dừng thi công. UBND phường Vị Khê cho biết sẽ xử phạt theo quy định pháp luật.
4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026Đời sống - 42 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026
Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biếtGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.
Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tốPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Mặc dù không có giấy phép liên quan đến xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng gần 4 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án...
Tháng 6 đổi vận ngoạn mục: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ví tiền căng phồngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bước sang tháng 6, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ liên tiếp đón may mắn cả trong công việc lẫn tiền bạc.
Hà Nội: Báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại MỗĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trong khi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nỗi lo hỏa hoạn đang từng ngày, từng giờ đe dọa cuộc sống của người dân tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ. Hàng loạt nhà xưởng dựng tạm bằng tôn cũ kỹ, rách nát, chất đầy vật liệu dễ cháy đã và đang âm thầm "bủa vây" khu vực này, tạo nên một "quả bom hẹn giờ" thực sự. Mặc dù đã được phản ánh, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao, nâng cao chất lượng chăm sóc cầu thủ Việt NamĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố kết nạp thêm thành viên mới vào chương trình Mạng lưới Y học Thể thao (VFF Medical Committee Network Membership). Đây là chương trình do Ban Y học Thể thao VFF trực tiếp điều phối và phát triển.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người trẻ khổ bao nhiêu, già giàu bấy nhiêuĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt lại càng trưởng thành càng dễ phát tài, hậu vận sung túc nhờ biết tích lũy năng lượng và kinh nghiệm theo thời gian.
Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuếPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luậtThời sự
GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.