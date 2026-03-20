Khai mạc không gian Sức sống hàng Việt số 3, kích cầu tiêu dùng hàng Việt trong tháng Thanh niên

Không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 diễn ra từ ngày 20 - 22/3/2026 tại Hà Nội, để tạo điều kiện để người dân tham quan, trải nghiệm và mua sắm trực tiếp các sản phẩm Việt chất lượng.

Với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt", hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm, mua sắm và kết nối sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt, đặc biệt trong giới trẻ.

Tham gia chương trình có ba doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Hôm nay (20/3), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức khai mạc không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 nhằm kích cầu tiêu dùng nhân tháng Thanh niên.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST mang đến các sản phẩm từ nghệ ủ lên men; Hợp tác xã Hà Nội Xanh giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường; Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global với các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên, hữu cơ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST cho biết, hiện trên thị trường, người tiêu dùng thường quen thuộc với các sản phẩm từ tinh bột nghệ nhưng sản phẩm nghệ tươi được ủ lên men tự nhiên trong chum sành với thời gian từ 6 tháng trở lên còn khá mới mẻ.

So với các sản phẩm khác, nghệ sành là sản phẩm nghệ tươi ủ trong chum sành sẽ tạo ra các lợi khuẩn và enzym tự nhiên trong nghệ, từ đó giúp cho người dùng có lợi ích tổng thể từ thành phẩm nghệ.

Ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST thông tin với phóng viên tại Không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức.

Theo ông Hùng, phương pháp ủ truyền thống này không chỉ giúp giữ lại tối đa dưỡng chất tự nhiên của nghệ mà còn tạo ra sự khác biệt về chất lượng và công dụng so với các sản phẩm chế biến thông thường.

"Đây cũng là hướng đi mà người mới khởi nghiệp như chúng tôi lựa chọn nhằm gia tăng giá trị cho nông sản Việt, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng sản phẩm tự nhiên, an toàn của thị trường và hướng đến đa dạng đối tượng khách hàng", ông Hùng cho hay.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam.

Các sản phẩm Việt có nguồn gốc từ thiên nhiên tham gia trưng bày tại Không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức.

Với 100% sản phẩm "Made in Vietnam", đợt kích cầu này không chỉ dừng lại ở không gian trưng bày mà còn là điểm kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và các KOL trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức truyền thống kết hợp hiện đại, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Trong suốt thời gian diễn ra, không gian "Sức sống hàng Việt" mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày, phục vụ khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Người tiêu dùng không chỉ được trực tiếp tìm hiểu sản phẩm mà còn nhận tư vấn từ các từng nhãn hàng và tham gia các hoạt động tương tác thực tế.

Với cách thức tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, chương trình "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 năm 2026 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy giá trị thương hiệu Việt trong thời kỳ hội nhập.

