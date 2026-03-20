Khai mạc không gian Sức sống hàng Việt số 3, kích cầu tiêu dùng hàng Việt trong tháng Thanh niên
GĐXH - Hôm nay (20/3), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức khai mạc không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 nhằm kích cầu tiêu dùng nhân tháng Thanh niên.
Không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 diễn ra từ ngày 20 - 22/3/2026 tại Hà Nội, để tạo điều kiện để người dân tham quan, trải nghiệm và mua sắm trực tiếp các sản phẩm Việt chất lượng.
Với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt", hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm, mua sắm và kết nối sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt, đặc biệt trong giới trẻ.
Tham gia chương trình có ba doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng trong nước.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST mang đến các sản phẩm từ nghệ ủ lên men; Hợp tác xã Hà Nội Xanh giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường; Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global với các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên, hữu cơ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST cho biết, hiện trên thị trường, người tiêu dùng thường quen thuộc với các sản phẩm từ tinh bột nghệ nhưng sản phẩm nghệ tươi được ủ lên men tự nhiên trong chum sành với thời gian từ 6 tháng trở lên còn khá mới mẻ.
So với các sản phẩm khác, nghệ sành là sản phẩm nghệ tươi ủ trong chum sành sẽ tạo ra các lợi khuẩn và enzym tự nhiên trong nghệ, từ đó giúp cho người dùng có lợi ích tổng thể từ thành phẩm nghệ.
Theo ông Hùng, phương pháp ủ truyền thống này không chỉ giúp giữ lại tối đa dưỡng chất tự nhiên của nghệ mà còn tạo ra sự khác biệt về chất lượng và công dụng so với các sản phẩm chế biến thông thường.
"Đây cũng là hướng đi mà người mới khởi nghiệp như chúng tôi lựa chọn nhằm gia tăng giá trị cho nông sản Việt, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng sản phẩm tự nhiên, an toàn của thị trường và hướng đến đa dạng đối tượng khách hàng", ông Hùng cho hay.
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam.
Các sản phẩm Việt có nguồn gốc từ thiên nhiên tham gia trưng bày tại Không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức.
Với 100% sản phẩm "Made in Vietnam", đợt kích cầu này không chỉ dừng lại ở không gian trưng bày mà còn là điểm kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và các KOL trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức truyền thống kết hợp hiện đại, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.
Trong suốt thời gian diễn ra, không gian "Sức sống hàng Việt" mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày, phục vụ khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm.
Người tiêu dùng không chỉ được trực tiếp tìm hiểu sản phẩm mà còn nhận tư vấn từ các từng nhãn hàng và tham gia các hoạt động tương tác thực tế.
Với cách thức tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, chương trình "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 năm 2026 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy giá trị thương hiệu Việt trong thời kỳ hội nhập.
Năm nay, bao nhiêu chợ tại Hà Nội sẽ 'biến mất'?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Trước mục tiêu xử lý dứt điểm các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát theo Kế hoạch 373/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, nhiều người dân không khỏi băn khoăn: Những chợ truyền thống nào ở Hà Nội sẽ phải "biến mất" trong lộ trình lập lại trật tự đô thị?
Xung đột Trung Đông, Bộ Công thương chỉ thị tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mớiBảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo, đồng thời ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh nhiều biến động.
Việt Nam sắp niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa, bảo đảm minh bạch, an toànBảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày 18/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng liên quan tổ chức cuộc thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.
Tiểu thương công khai kinh doanh hàng ngàn kilogram phân bón nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa thu giữ 2.500 kg phân bón Trung Quốc nhập lậu trên địa bàn.
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu linh hoạt như thế nào để giảm 'sốc' cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.
Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương bán xăng dầu vượt giá quy địnhBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 17/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương (đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) bán xăng dầu vượt giá theo quy định.
Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô đến năm 2035, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là câu chuyện dài hạn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trước mắt.
Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phíBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đến các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu linh hoạt như thế nào để giảm 'sốc' cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.