Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả
GĐXH - Bão lũ vừa đi qua không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nhà cửa, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.
Vệ sinh nhà cửa như thế nào cho nhanh và hiệu quả
Nước ngập úng lâu nên nước rút đến đâu ta nhanh chóng vệ sinh đến đó, mọi thứ trong nước đều ở trạng thái không trọng lượng nên việc đưa rác, và bùn đất ra ngoài lúc này là dễ dàng nhất.
Và ngay sau khi nước rút từ tường, sàn, trần nhà, chúng ta cần nhanh chóng xử lý ngay khi các vết ngâm chưa bị keo khô lại, vì ngâm nước lũ lâu chúng có chứa nhiều vi khuẩn độc hại.
Dùng vòi nước, nếu có thể dùng các loại máy xịt rửa áp lực cao để xịt sạch nền, tường, việc đẩy nước thải, bùn đất ra ngoài nhanh hơn. Tiếp theo thoát hết nước bẩn tồn đọng trong nhà.
Đầu tiên hãy dọn hết đồ đạc sang một góc, nếu có thể đưa tất cả ra sân thì công việc dọn dẹp dễ dàng hơn. Xúc hết bùn đất còn lại trong nhà ra ngoài. Sau đó cọ rửa bằng nước nóng và xà phòng để khử khuẩn cho toàn bộ ngôi nhà. Vì vi khuẩn tích tụ trong nước lâu ngày sẽ nguy hại đến sức khỏe nên bà con cần dùng các loại chất tẩy rửa để khử khuẩn mọi ngóc ngách.
Những đồ vật không thể cứu vãn sau bão lũ
Thiết bị điện tử: Các thiết bị này rất nhạy cảm với nước, có thể gây chập cháy nếu sử dụng lại.
Đồ gỗ ép công nghiệp: Đồ gỗ ép công nghiệp thường bị phồng rộp, mục nát sau khi ngấm nước lâu.
Nệm, vải, giấy tờ: Những vật dụng này dễ bị mục nát và không an toàn cho sức khỏe nếu tiếp tục sử dụng.
Cách xử lý đồ đạc ngấm nước
Dùng dung dịch hóa học chuyên dụng hoặc nước tẩy rửa có sẵn để cọ rửa kỹ các bề mặt của đồ gỗ đã bị ngâm nước.
Nên cọ rửa 2-3 lần để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mầm vi khuẩn. Sau khi làm sạch, cần phơi đồ gỗ dưới ánh nắng mặt trời để giúp làm cứng lại bề mặt và tiêu diệt nấm mốc còn sót lại.
Đối với đồ gỗ bị nứt nhẹ hoặc xước nhỏ, bạn có thể thực hiện các cách sau để khắc phục: Đốt vải bông cũ hoặc tải gai rách thành tro, trộn với dầu trẩu thành dạng hồ đặc, sau đó bôi lên vết nứt và phơi khô. Xé nhỏ giấy báo, trộn với một ít phèn chua và nước đun thành dạng hồ đặc, chờ nguội và nhét vào các khe nứt.
Mặc dù các cách này không thể khôi phục đồ gỗ như ban đầu, nhưng có thể khắc phục một phần thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Làm sạch đồ vải và quần áo
Đối với quần áo và các loại đồ dùng bằng vải, bạn có thể ngâm với nước chanh, baking soda hoặc các loại nước tẩy rửa chuyên dụng để làm sạch. Đồng thời, ngâm vải trong nước nóng để tăng hiệu quả tẩy sạch vết bẩn và vi khuẩn.
Riêng với nệm và sofa, nếu bị ngấm nước lâu ngày, không nên sử dụng lại. Trong trường hợp chỉ bị dính nước ít, có thể liên hệ các dịch vụ vệ sinh công nghiệp để làm sạch bằng máy móc chuyên dụng.
Cách xử lý nước sinh hoạt sau ngập lụt
Trong cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ không thể thiếu phần xử lý nước sinh hoạt. Nếu bể ngầm của gia đình bị nước lũ bẩn ngập vào, cần tiến hành các biện pháp khử trùng ngay lập tức trước khi sử dụng. Các bước khử trùng nguồn nước có thể thực hiện như sau:
Khử trùng bằng phèn chua: Hòa tan một ít phèn chua (khoảng nửa đốt ngón tay) trong một gáo nước. Đổ gáo phèn chua vào xô chứa 20-25 lít nước, khuấy đều và để lắng trong 30 phút. Sau khi cặn lắng xuống, gạn lấy phần nước trong phía trên để sử dụng.
Khử trùng bằng viên Cloramin B: Hòa tan 1 viên Cloramin B 0,25g vào 20-25 lít nước. Khuấy đều và để yên cho khử khuẩn.
Sử dụng Cloramin B dạng bột: Dùng khoảng 1/3 thìa canh bột Cloramin B để khử khuẩn cho khoảng 300 lít nước.
Lưu ý quan trọng: Sau khi khử khuẩn, cần đun sôi nước nếu muốn uống trực tiếp, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn còn sót lại.
