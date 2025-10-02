Mới nhất
Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả

Thứ năm, 16:56 02/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bão lũ vừa đi qua không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nhà cửa, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.

Vệ sinh nhà cửa như thế nào cho nhanh và hiệu quả

Nước ngập úng lâu nên nước rút đến đâu ta nhanh chóng vệ sinh đến đó, mọi thứ trong nước đều ở trạng thái không trọng lượng nên việc đưa rác, và bùn đất ra ngoài lúc này là dễ dàng nhất.

Và ngay sau khi nước rút từ tường, sàn, trần nhà, chúng ta cần nhanh chóng xử lý ngay khi các vết ngâm chưa bị keo khô lại, vì ngâm nước lũ lâu chúng có chứa nhiều vi khuẩn độc hại.

Dùng vòi nước, nếu có thể dùng các loại máy xịt rửa áp lực cao để xịt sạch nền, tường, việc đẩy nước thải, bùn đất ra ngoài nhanh hơn. Tiếp theo thoát hết nước bẩn tồn đọng trong nhà.

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả - Ảnh 1.

Nước ngập úng lâu nên nước rút đến đâu ta nhanh chóng vệ sinh đến đó, mọi thứ trong nước đều ở trạng thái không trọng lượng nên việc đưa rác, và bùn đất ra ngoài lúc này là dễ dàng nhất.

Đầu tiên hãy dọn hết đồ đạc sang một góc, nếu có thể đưa tất cả ra sân thì công việc dọn dẹp dễ dàng hơn. Xúc hết bùn đất còn lại trong nhà ra ngoài. Sau đó cọ rửa bằng nước nóng và xà phòng để khử khuẩn cho toàn bộ ngôi nhà. Vì vi khuẩn tích tụ trong nước lâu ngày sẽ nguy hại đến sức khỏe nên bà con cần dùng các loại chất tẩy rửa để khử khuẩn mọi ngóc ngách.

Những đồ vật không thể cứu vãn sau bão lũ

Thiết bị điện tử: Các thiết bị này rất nhạy cảm với nước, có thể gây chập cháy nếu sử dụng lại.

Đồ gỗ ép công nghiệp: Đồ gỗ ép công nghiệp thường bị phồng rộp, mục nát sau khi ngấm nước lâu.

Nệm, vải, giấy tờ: Những vật dụng này dễ bị mục nát và không an toàn cho sức khỏe nếu tiếp tục sử dụng.

Cách xử lý đồ đạc ngấm nước

Dùng dung dịch hóa học chuyên dụng hoặc nước tẩy rửa có sẵn để cọ rửa kỹ các bề mặt của đồ gỗ đã bị ngâm nước.

Nên cọ rửa 2-3 lần để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mầm vi khuẩn. Sau khi làm sạch, cần phơi đồ gỗ dưới ánh nắng mặt trời để giúp làm cứng lại bề mặt và tiêu diệt nấm mốc còn sót lại.

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả - Ảnh 2.

Dùng dung dịch hóa học chuyên dụng hoặc nước tẩy rửa có sẵn để cọ rửa kỹ các bề mặt của đồ gỗ đã bị ngâm nước.

Đối với đồ gỗ bị nứt nhẹ hoặc xước nhỏ, bạn có thể thực hiện các cách sau để khắc phục: Đốt vải bông cũ hoặc tải gai rách thành tro, trộn với dầu trẩu thành dạng hồ đặc, sau đó bôi lên vết nứt và phơi khô. Xé nhỏ giấy báo, trộn với một ít phèn chua và nước đun thành dạng hồ đặc, chờ nguội và nhét vào các khe nứt.

Mặc dù các cách này không thể khôi phục đồ gỗ như ban đầu, nhưng có thể khắc phục một phần thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Làm sạch đồ vải và quần áo

Đối với quần áo và các loại đồ dùng bằng vải, bạn có thể ngâm với nước chanh, baking soda hoặc các loại nước tẩy rửa chuyên dụng để làm sạch. Đồng thời, ngâm vải trong nước nóng để tăng hiệu quả tẩy sạch vết bẩn và vi khuẩn.

Riêng với nệm và sofa, nếu bị ngấm nước lâu ngày, không nên sử dụng lại. Trong trường hợp chỉ bị dính nước ít, có thể liên hệ các dịch vụ vệ sinh công nghiệp để làm sạch bằng máy móc chuyên dụng.

Cách xử lý nước sinh hoạt sau ngập lụt

Trong cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ không thể thiếu phần xử lý nước sinh hoạt. Nếu bể ngầm của gia đình bị nước lũ bẩn ngập vào, cần tiến hành các biện pháp khử trùng ngay lập tức trước khi sử dụng. Các bước khử trùng nguồn nước có thể thực hiện như sau:

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả - Ảnh 3.

Việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.

Khử trùng bằng phèn chua: Hòa tan một ít phèn chua (khoảng nửa đốt ngón tay) trong một gáo nước. Đổ gáo phèn chua vào xô chứa 20-25 lít nước, khuấy đều và để lắng trong 30 phút. Sau khi cặn lắng xuống, gạn lấy phần nước trong phía trên để sử dụng.

Khử trùng bằng viên Cloramin B: Hòa tan 1 viên Cloramin B 0,25g vào 20-25 lít nước. Khuấy đều và để yên cho khử khuẩn.

Sử dụng Cloramin B dạng bột: Dùng khoảng 1/3 thìa canh bột Cloramin B để khử khuẩn cho khoảng 300 lít nước.

Lưu ý quan trọng: Sau khi khử khuẩn, cần đun sôi nước nếu muốn uống trực tiếp, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn còn sót lại.

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả - Ảnh 4.Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

GĐXH - Quần áo mặc hằng ngày có thể sẽ có những mùi lạ nếu máy sấy không được vệ sinh thường xuyên. Để đánh bay các mùi đó, bạn hãy tham khảo mẹo vặt có trong bài viết sau.

Huyền Trang (T/h)
Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

- 53 phút trước

GĐXH – Sau mỗi đợt mưa lũ, không chỉ nỗi lo bùn đất, ẩm mốc, mùi hôi… mà nhiều gia đình còn băn khoăn về việc làm thế nào để “tẩy uế”, xua đi khí xấu, đón nguồn năng lượng tươi mới vào không gian sống. Đây là những cách vệ sinh và thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt hiệu quả, vừa hợp phong thủy, ai cũng nên biết.

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

- 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

- 5 giờ trước

GĐXH - Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

- 7 giờ trước

GĐXH - Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách đang là xu hướng trong những năm gần đây, đặc biệt đối với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

- 7 giờ trước

GĐXH - Quần áo mặc hằng ngày có thể sẽ có những mùi lạ nếu máy sấy không được vệ sinh thường xuyên. Để đánh bay các mùi đó, bạn hãy tham khảo mẹo vặt có trong bài viết sau.

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

- 9 giờ trước

GĐXH - Hoa Tigon đẹp, mong manh, nhiều màu sắc rất dễ thương, nhưng tại sao không được đem vào nhà cắm chơi trực tiếp?

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

- 12 giờ trước

GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Để bảo vệ sức khỏe gia đình và duy trì vệ sinh trong căn bếp là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, dao vệ sinh bếp từ đã trở thành một lựa chọn phổ biến.

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

- 1 ngày trước

GĐXH - Mèo Thần tài từ lâu đã được xem là một trong số những biểu tượng may mắn. Hình ảnh chú mèo vẫy tay cùng với nụ cười tươi không chỉ khiến cho không gian trở nên sinh động mà còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.

