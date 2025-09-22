Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam trắng sẽ giúp anh em có diện mạo gọn gàng lịch sự và tươm tất. Và để bộ outfit trở nên hoàn hảo, cuốn hút thì đừng quên kết hợp với một đôi giày tây hay đôi boots để tăng thêm phần nam tính, sang trọng.

Áo sơ mi kết hợp với quần tây xám ghi

Nếu như bạn đã quá chán với những chiếc quần tây màu đen thì hãy thử đổi sang màu xám hay ghi nhé. Tông màu này sẽ đem đến cho anh em sự hiện đại, trẻ trung và không hề nhàm chán hay đơn điệu.

Với những chiếc quần tây xám anh em cũng có thể lựa chọn đa dạng màu sắc của áo sơ mi. Bạn có thể kết hợp quần tây xám cùng áo sơ mi màu trắng hay xanh nhạt, đen, hồng… đều tạo ra một set đồ vô cùng tinh tế, bắt mắt và không gây nhàm chán.

Để bộ trang phục có thêm điểm nhấn thì bạn đừng quên kết hợp cùng theo chiếc thắt lưng để tăng thêm sự chỉnh chu, lịch lãm của set đồ.

Quần tây xanh navy với áo màu sắc tương đồng

Màu xanh navy là gam màu gắn liền với hình ảnh những người lính hải quân ngoài biển đảo. Bởi gam màu này đem đến sự nam tính, mạnh mẽ và lịch lãm.

Để có một bộ trang phục màu xanh navy nổi bật bạn nên kết hợp với những chiếc áo cùng gam màu như: Xanh nhạt, trắng xanh…

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam này giúp bạn tăng thêm sự trưởng thành, phong cách và vô cùng cuốn hút.

Áo sơ mi với quần tây trắng

Mặc dù quần tây trắng không được nhiều anh em lựa chọn bởi dễ dính bẩn nhưng đây vẫn là item mà bạn nên sở hữu. Màu trắng đem đến sự phóng khoáng, hiện đại và có đôi chút lãng tử.

Do đó cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam này sẽ đem đến vẻ ngoài sang trọng và mới mẻ cho anh em.

Với quần âu trắng bạn nên kết hợp cùng chiếc áo tối màu như đen, xanh đậm, nâu… để tăng thêm phần lịch lãm, bảnh trai thì bạn cũng có thể kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng cùng đôi giày âu.

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam họa tiết

Những món đồ thời trang có thể giúp người mặc thể hiện được cá tính, phong cách của mình là áo sơ mi nam họa tiết cũng vậy. Những chiếc áo với nhiều họa tiết nổi bật giúp khách hàng có thể lựa chọn được cho mình sản phẩm phù hợp.

Phối quần tây với áo sơ mi họa tiết cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lựa chọn những chiếc quần âu basic màu trắng, đen, xám… kết hợp cùng mẫu áo họa tiết trắng, đen là đã có cho mình một bộ trang phục đẹp và chỉnh chu.

Tuy nhiên bạn không nên lựa chọn những chiếc áo có quá nhiều họa tiết bởi có thể gây rối mắt và mất tính thẩm mỹ.

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam họa tiết này đặc biệt phù hợp diện vào những ngày lễ trọng đại, sự kiện, đi diễn… Để tăng thêm phần lịch lãm, sang trọng thì đừng quên kết hợp với chiếc đồng đồ đeo tay và đôi giày tây.