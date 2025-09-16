Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thả

Cột áo thun form rộng lệch một bên hông

Cột áo thun lệch một bên là kiểu làm đơn giản và được khá nhiều chị em ưa chuộng. Để thực hiện kiểu áo hack dáng này bạn cần: Kéo phần lai áo về phía hông (trái hoặc phải tùy thích).

Nhét phần áo vừa xoắn vào bên hông quần hoặc váy, sau đó điều chỉnh dáng áo ưng ý nhất.

Xoắn nhẹ phần lai vào bên trong đến khi áo có độ rộng vừa ý. Nhét phần áo vừa xoắn vào bên hông quần hoặc váy, sau đó điều chỉnh dáng áo ưng ý nhất.

Cột kiểu thắt nút phía trước

Kiểu cột nút thắt phía trước phù hợp với những cô nàng cá tính. Đây là oufit lý tưởng cho mùa hè, nhất là khi đi biển. Giúp bạn dù mặc áo thun rộng nhưng vẫn để lộ vòng eo thon, bạn cần thao tác như sau:

Kiểu cột nút thắt phía trước phù hợp với những cô nàng cá tính.

Dùng tay kéo dồn vạt áo về phía trước. Nắm gọn phần vạt áo vừa dồn và cuộn tròn, sau đó thắt nút để áo gom lại ngay giữa chỉnh lại áo sao cho cân đối và phù hợp với outfit của bạn.

Cột kiểu thắt nút phía sau lưng

Nếu bạn cảm thấy cách thắt nút phía trước vẫn chưa ấn tượng, bạn có thể chuyển phần vạt áo cuộn tròn ra phía sau. Cách này sẽ tạo thành áo croptop trẻ trung và năng động hơn. Bạn thực hiện như sau:

Nếu không muốn để lộ phần cuộn thừa, bạn có thể nhét ngược vào trong.

Dùng tay kéo nhẹ vạt áo ra sau lưng tạo thành hình xoắn ốc dài. Cuộn tròn phần xoắn ốc và thắt nút lại chắc chắn. Nếu không muốn để lộ phần cuộn thừa, bạn có thể nhét ngược vào trong.

Thắt nút áo form rộng kiểu xoắn eo

Áo form rộng xoắn eo khá giống với kiểu thắt nút. Thế nhưng, sự biến đổi này giúp ôm sát vòng eo con kiến và tạo điểm nhấn thon gọn hơn. Đầu tiên, bạn cần kéo phần áo hai bên dồn vào trên rốn.

Những dạng chân váy dài rất thích hợp để phối cùng kiểu áo xoắn eo.

Sau đó, xoắn chúng chặt lại thành một cục. Dùng dây chun buộc cố định hoặc có thể lận phần thừa vào bên trong. Những dạng chân váy dài rất thích hợp để phối cùng kiểu áo xoắn eo.

Cột áo thun form rộng thành vạt chéo

Từng trở thành trào lưu thời trang ấn tượng, cột áo thun thành vạt chéo vẫn luôn giữ được độ "hot" với giới trẻ hiện đại. Để dễ dàng tạo ra phong cách áo thun lạ mắt, bạn cần xem kỹ các bước sau:

Với cách làm này bạn đã tạo được một chiếc croptop ôm sát vòng eo và cực kỳ hack dáng đấy.

Vắt vạt áo bên trái kéo sang bên phải. Sau đó, bạn vắt vạt áo từ bên phải kéo ngược sang bên trái. Cố định phần vạt thừa và cuộn nhẹ vào bên trong. Với cách làm này bạn đã tạo được một chiếc croptop ôm sát vòng eo và cực kỳ hack dáng đấy.

Biến áo thun form rộng thành croptop

Thực hiện những thao tác đơn giản sau sẽ tạo ra outfit mà bạn muốn: Chia lai áo thành hai vạt. Dùng tay kéo nhẹ vạt bên trái và xoắn chúng với nhau. Lấy phần áo xoắn cuộn tròn và lận chúng từ từ vào bên trong.

Đây là cách biến tấu thích hợp phối cùng quần jeans skinny hoặc quần đùi.

Phần vạt áo bên phải làm tương tự những bước trên. Đây là cách biến tấu thích hợp phối cùng quần jeans skinny hoặc quần đùi. Chắc chắn bạn sẽ rất tự tin để khoe bật vòng eo thon gọn của mình.

Cột áo thun form rộng với khăn lụa

Nếu bạn thích phong cách điệu đà và dịu dàng hơn, khăn lụa sẽ là phụ kiện không thể thiếu để phối cùng áo thun. Kiểu này cực kỳ đơn giản và không tốn nhiều thời gian. Bạn hãy: Lấy phần vạt áo dồn nhẹ về phía trước sao cho thật gọn gàng nhưng không ôm sát eo.

Điều chỉnh phần khăn sao cho gọn gàng và nằm cân bằng ở giữa áo.

Dùng khăn lụa có màu sắc phù hợp với áo thun, sau đó buộc vào phần vạt áo thật chắc chắn. Điều chỉnh phần khăn sao cho gọn gàng và nằm cân bằng ở giữa áo.