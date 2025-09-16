Mới nhất
Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thả

Thứ ba, 16:00 16/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Làm thế nào để sáng tạo chiếc áo thun của bạn thành nhiều kiểu mới? Hãy khám phá cách cột áo thun form rộng trong bài sau để hô biến diện mạo gọn gàng hơn.

Cột áo thun form rộng lệch một bên hông

Cột áo thun lệch một bên là kiểu làm đơn giản và được khá nhiều chị em ưa chuộng. Để thực hiện kiểu áo hack dáng này bạn cần: Kéo phần lai áo về phía hông (trái hoặc phải tùy thích).

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 1.

Nhét phần áo vừa xoắn vào bên hông quần hoặc váy, sau đó điều chỉnh dáng áo ưng ý nhất.

Xoắn nhẹ phần lai vào bên trong đến khi áo có độ rộng vừa ý. Nhét phần áo vừa xoắn vào bên hông quần hoặc váy, sau đó điều chỉnh dáng áo ưng ý nhất.

Cột kiểu thắt nút phía trước

Kiểu cột nút thắt phía trước phù hợp với những cô nàng cá tính. Đây là oufit lý tưởng cho mùa hè, nhất là khi đi biển. Giúp bạn dù mặc áo thun rộng nhưng vẫn để lộ vòng eo thon, bạn cần thao tác như sau:

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 2.

Kiểu cột nút thắt phía trước phù hợp với những cô nàng cá tính.

Dùng tay kéo dồn vạt áo về phía trước. Nắm gọn phần vạt áo vừa dồn và cuộn tròn, sau đó thắt nút để áo gom lại ngay giữa chỉnh lại áo sao cho cân đối và phù hợp với outfit của bạn.

Cột kiểu thắt nút phía sau lưng

Nếu bạn cảm thấy cách thắt nút phía trước vẫn chưa ấn tượng, bạn có thể chuyển phần vạt áo cuộn tròn ra phía sau. Cách này sẽ tạo thành áo croptop trẻ trung và năng động hơn. Bạn thực hiện như sau:

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 3.

Nếu không muốn để lộ phần cuộn thừa, bạn có thể nhét ngược vào trong.

Dùng tay kéo nhẹ vạt áo ra sau lưng tạo thành hình xoắn ốc dài. Cuộn tròn phần xoắn ốc và thắt nút lại chắc chắn. Nếu không muốn để lộ phần cuộn thừa, bạn có thể nhét ngược vào trong.

Thắt nút áo form rộng kiểu xoắn eo

Áo form rộng xoắn eo khá giống với kiểu thắt nút. Thế nhưng, sự biến đổi này giúp ôm sát vòng eo con kiến và tạo điểm nhấn thon gọn hơn. Đầu tiên, bạn cần kéo phần áo hai bên dồn vào trên rốn.

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 4.

Những dạng chân váy dài rất thích hợp để phối cùng kiểu áo xoắn eo.

Sau đó, xoắn chúng chặt lại thành một cục. Dùng dây chun buộc cố định hoặc có thể lận phần thừa vào bên trong. Những dạng chân váy dài rất thích hợp để phối cùng kiểu áo xoắn eo.

Cột áo thun form rộng thành vạt chéo

Từng trở thành trào lưu thời trang ấn tượng, cột áo thun thành vạt chéo vẫn luôn giữ được độ "hot" với giới trẻ hiện đại. Để dễ dàng tạo ra phong cách áo thun lạ mắt, bạn cần xem kỹ các bước sau:

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 5.

Với cách làm này bạn đã tạo được một chiếc croptop ôm sát vòng eo và cực kỳ hack dáng đấy.

Vắt vạt áo bên trái kéo sang bên phải. Sau đó, bạn vắt vạt áo từ bên phải kéo ngược sang bên trái. Cố định phần vạt thừa và cuộn nhẹ vào bên trong. Với cách làm này bạn đã tạo được một chiếc croptop ôm sát vòng eo và cực kỳ hack dáng đấy.

Biến áo thun form rộng thành croptop

Thực hiện những thao tác đơn giản sau sẽ tạo ra outfit mà bạn muốn: Chia lai áo thành hai vạt. Dùng tay kéo nhẹ vạt bên trái và xoắn chúng với nhau. Lấy phần áo xoắn cuộn tròn và lận chúng từ từ vào bên trong.

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 6.

Đây là cách biến tấu thích hợp phối cùng quần jeans skinny hoặc quần đùi.

Phần vạt áo bên phải làm tương tự những bước trên. Đây là cách biến tấu thích hợp phối cùng quần jeans skinny hoặc quần đùi. Chắc chắn bạn sẽ rất tự tin để khoe bật vòng eo thon gọn của mình.

Cột áo thun form rộng với khăn lụa

Nếu bạn thích phong cách điệu đà và dịu dàng hơn, khăn lụa sẽ là phụ kiện không thể thiếu để phối cùng áo thun. Kiểu này cực kỳ đơn giản và không tốn nhiều thời gian. Bạn hãy: Lấy phần vạt áo dồn nhẹ về phía trước sao cho thật gọn gàng nhưng không ôm sát eo.

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 7.

Điều chỉnh phần khăn sao cho gọn gàng và nằm cân bằng ở giữa áo.

Dùng khăn lụa có màu sắc phù hợp với áo thun, sau đó buộc vào phần vạt áo thật chắc chắn. Điều chỉnh phần khăn sao cho gọn gàng và nằm cân bằng ở giữa áo.

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách cột áo này để biến diện mạo của bạn có vòng eo thon thả - Ảnh 8.Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.

Huyền Trang (T/h)
Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đẹp - 35 phút trước

GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.

Đỗ Thị Hà khoe mình hạc xương mai, phụ kiện đắt đỏ ở trời Tây

Đỗ Thị Hà khoe mình hạc xương mai, phụ kiện đắt đỏ ở trời Tây

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện đầm ren gợi cảm, kết hợp phụ kiện đắt đỏ trong chuyến du lịch tại Venice.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao?

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao?

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi là thí sinh 2k4 đến từ Đắk Lắk vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2025. Ở đời thực, cô gái trẻ có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại.

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân - 1 ngày trước

Plank và chống đẩy là hai bài tập quen thuộc, không cần dụng cụ hỗ trợ và có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, mỗi bài tập lại mang đến lợi ích khác nhau cho cơ thể. Nếu mục tiêu của bạn là đốt cháy calo nhanh chóng, đâu mới là lựa chọn tối ưu?

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.

Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Có nhiều cách phối đồ với quần ống loe, tuy nhiên trước đó bạn nên lựa chọn xem dáng quần nào hợp với dáng người mình.

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Phối đồ cho bé gái mập không chỉ đơn thuần là chọn quần áo, mà còn là cách để các bé tự tin thể hiện cá tính. Cùng khám phá những gợi ý có trong bài viết sau.

Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ đau đầu suy nghĩ cách phối đồ cho bé vừa ấm áp vừa thời trang. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ chia sẻ những gợi ý mix đồ cực hay để bé yêu luôn xinh xắn và tự tin.

Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh cao

Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh cao

Thời trang

Vừa sang thu, quần ống rộng đã “rớt đài”, nhường chỗ cho sự lên ngôi của combo váy + giày lười (loafers). Chỉ cần phối đơn giản, chị em đã có thể vừa hack dáng, vừa sang trọng chuẩn phong cách châu Âu.

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Đẹp
Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đẹp
Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Chăm sóc da
Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt

Đẹp

