Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu
GĐXH - Để bé trai của bạn trở nên sành điệu và hợp mốt, việc chọn cách phối đồ theo style Hàn Quốc cho bé trai là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là gợi ý phối đồ theo phong cách Hàn Quốc mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.
Áo thun đơn giản dễ dàng phối đồ
Áo thun là một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bé trai, đặc biệt khi theo đuổi phong cách Hàn Quốc.
Những mẫu áo đơn giản có thể dễ dàng kết hợp với quần jeans hoặc quần jogger, tạo nên một set đồ vừa năng động vừa thoải mái cho bé. Dù là áo trơn hay có họa tiết nhỏ, trang phục này vẫn giúp bé trông dễ thương mà vẫn giữ được nét thời trang hiện đại.
Áo khoác bomber và áo nỉ
Một trong các item phổ biến của style bé trai Hàn Quốc là áo khoác bomber và áo nỉ. Chúng không chỉ giúp bé giữ ấm vào những ngày se lạnh mà còn làm nổi bật phong cách thể thao, năng động.
Phụ huynh có thể kết hợp áo khoác bomber với áo thun bên trong và quần jeans để bé có vẻ ngoài thật "chất".
Quần jeans và quần jogger
Quần jeans và quần jogger là hai lựa chọn lý tưởng cho bé trai khi phối đồ theo phong cách Hàn Quốc.
Quần jeans mang lại vẻ ngoài lịch lãm và khỏe khoắn. Trong khi đó, quần jogger tạo cảm giác thoải mái, phù hợp cho những buổi đi chơi hoặc hoạt động thể thao.
Kết hợp hai mẫu quần này cùng với áo thun và giày sneaker sẽ giúp bé có vẻ ngoài vừa năng động vừa thời trang.
Áo sơ mi cộc tay kết hợp với quần jean
Vào những ngày hè, một chiếc áo sơ mi cộc tay kết hợp với quần jean là lựa chọn hoàn hảo cho bé trai.
Phong cách này không chỉ giúp bé trông lịch sự mà còn mang lại cảm giác thoải mái, mát mẻ. Đây là set đồ lý tưởng khi phối theo style bé trai Hàn Quốc, đặc biệt khi bé tham gia các buổi tiệc nhẹ hoặc đi chơi cùng gia đình.
Set yếm đáng yêu cho bé trai
Set yếm là một lựa chọn vô cùng đáng yêu khi phối đồ cho bé trai theo phong cách Hàn Quốc. Khi kết hợp yếm với áo thun hoặc áo sơ mi bên trong, bé sẽ có một diện mạo vừa tinh nghịch vừa dễ thương.
Trang phục này không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp bé tự tin thể hiện phong cách thời trang riêng của mình.
Áo len cho mùa đông
Khi mùa đông đến, những chiếc áo len sẽ là item không thể thiếu trong tủ đồ của bé trai. Áo len Hàn Quốc thường có thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất ấm áp và dễ phối đồ.
Bạn có thể kết hợp áo len với quần jeans hoặc quần jogger để bé luôn ấm áp và sành điệu khi ra ngoài. Phong cách này giúp bé trai trông thật "cool" và nổi bật ngay cả trong những ngày lạnh giá.
Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải HưngĐẹp - 10 giờ trước
GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.
Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phomĐẹp - 20 giờ trước
GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.
Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua aiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Kaity Nguyễn mới đây vào vai Trinh phim "Tử chiến trên không" với những phân cảnh lột tả được diễn xuất. Ngoài tài năng trong nghề, nữ diễn viên cao mét rưỡi lại có nhan sắc rực rỡ không thua kém ai.
Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh HyThời trang - 2 ngày trước
Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexyĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ, được diễn viên Đinh Thúy Hà không tiếc lời khen ngợi đàn chị.
Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung AnhĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Lâm Thanh Mỹ mới đây đã vào vai Nhài - con dâu thứ của NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu". Không chỉ thể hiện tốt vai diễn, Lâm Thanh Mỹ còn khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ trung, đậm nét "nàng thơ" mới của làng điện ảnh Việt.
Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?Giảm cân - 4 ngày trước
Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.
Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.
Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thảĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để sáng tạo chiếc áo thun của bạn thành nhiều kiểu mới? Hãy khám phá cách cột áo thun form rộng trong bài sau để hô biến diện mạo gọn gàng hơn.
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.