Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Áo thun đơn giản dễ dàng phối đồ

Áo thun là một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bé trai, đặc biệt khi theo đuổi phong cách Hàn Quốc.

Những mẫu áo đơn giản có thể dễ dàng kết hợp với quần jeans hoặc quần jogger, tạo nên một set đồ vừa năng động vừa thoải mái cho bé. Dù là áo trơn hay có họa tiết nhỏ, trang phục này vẫn giúp bé trông dễ thương mà vẫn giữ được nét thời trang hiện đại.

Áo khoác bomber và áo nỉ

Một trong các item phổ biến của style bé trai Hàn Quốc là áo khoác bomber và áo nỉ. Chúng không chỉ giúp bé giữ ấm vào những ngày se lạnh mà còn làm nổi bật phong cách thể thao, năng động.

Phụ huynh có thể kết hợp áo khoác bomber với áo thun bên trong và quần jeans để bé có vẻ ngoài thật "chất".

Quần jeans và quần jogger

Quần jeans và quần jogger là hai lựa chọn lý tưởng cho bé trai khi phối đồ theo phong cách Hàn Quốc.

Quần jeans mang lại vẻ ngoài lịch lãm và khỏe khoắn. Trong khi đó, quần jogger tạo cảm giác thoải mái, phù hợp cho những buổi đi chơi hoặc hoạt động thể thao.

Kết hợp hai mẫu quần này cùng với áo thun và giày sneaker sẽ giúp bé có vẻ ngoài vừa năng động vừa thời trang.

Áo sơ mi cộc tay kết hợp với quần jean

Vào những ngày hè, một chiếc áo sơ mi cộc tay kết hợp với quần jean là lựa chọn hoàn hảo cho bé trai.

Phong cách này không chỉ giúp bé trông lịch sự mà còn mang lại cảm giác thoải mái, mát mẻ. Đây là set đồ lý tưởng khi phối theo style bé trai Hàn Quốc, đặc biệt khi bé tham gia các buổi tiệc nhẹ hoặc đi chơi cùng gia đình.

Set yếm đáng yêu cho bé trai

Set yếm là một lựa chọn vô cùng đáng yêu khi phối đồ cho bé trai theo phong cách Hàn Quốc. Khi kết hợp yếm với áo thun hoặc áo sơ mi bên trong, bé sẽ có một diện mạo vừa tinh nghịch vừa dễ thương.

Trang phục này không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp bé tự tin thể hiện phong cách thời trang riêng của mình.

Áo len cho mùa đông

Khi mùa đông đến, những chiếc áo len sẽ là item không thể thiếu trong tủ đồ của bé trai. Áo len Hàn Quốc thường có thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất ấm áp và dễ phối đồ.

Bạn có thể kết hợp áo len với quần jeans hoặc quần jogger để bé luôn ấm áp và sành điệu khi ra ngoài. Phong cách này giúp bé trai trông thật "cool" và nổi bật ngay cả trong những ngày lạnh giá.