Cách làm 'bánh mì yêu nước' đơn giản tại nhà

Thứ hai, 15:00 01/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Người làm bánh mì muốn gửi gắm lòng yêu nước nên làm bánh mì cờ đỏ sao vàng", chị Xuân Kiều (Hà Nội) chia sẻ.

Trong những ngày rộn ràng đất nước trọn niềm vui, nhiều người nội trợ đã rất sáng tạo để mỗi sản phẩm từ bếp đều có thể thay bản thân thể hiện tình yêu với đất nước. Chiếc bánh mì mang tạo hình cờ đỏ sao vàng mà chị Xuân Kiều chia sẻ nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng chị em yêu bếp.  


Dưới đây là cách làm mà theo chị Xuân Kiều: "đơn giản đến mức ai cũng làm được!".


Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 1.

Nguyên liệu gồm có: Bột mì 280g( bột làm bánh mì); Sữa chua 30g( không đường); Nước carot 140ml. Bột màu đỏ 2muỗng nhỏ; Men nở 3g; Muối 1 thìa; Đường 1 thìa; Dầu ăn 1 thìa ; Bột làm ngôi sao; Bột mì 2 thìa; Một ít nước carot; Dầu ăn 1/2 thìa; Một ít bột màu vàng.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 2.

Carot gọt vỏ cắt nhỏ cho vào máy xay nhuyễn vắt lấy 140ml nước. Cho bột mì, sữa chua, men nở, muối, đường, nước carot, màu đỏ, dầu ăn vào thau trộn đều. Cho bột ra bàn sạch, nhồi tay khoảng 5 phút cho mịn. Trộn đều cho bột thành 1 khối màu vàng đều, vo tròn rồi đậy giấy kính để bột không bị khô.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 9.

Cho bột ra bàn sạch, nhồi tay khoảng 5 phút cho mịn. Vo tròn rồi cho vào thau bọc túi kính để ủ bột 40phút cho bột nở gấp đôi.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 10.

Lấy viên bột đã vo tròn theo thứ tự trước đến sau. Cán bột dài ra trên nhỏ dưới to, quấn từ trên đầu nhỏ xuống đầu to, bấm mép cho liền. Dùng hai tay để hình chữ V lăn bánh từ trên xuống. Tạo thành hình bánh mì.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 11.

Xếp bánh lên khay nướng. Để ủ thêm 30~40phút cho bánh nở to.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 12.

Chú ý không để bánh nở to quá khi cắt( rạch) bánh tạo “cánh”, bánh sẽ xẹp ngay và không nở phồng lên nữa. Làm chay cứng bánh.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 13.

Bánh đã nở to. Dùng dao thật bén để nghiêng 30 độ rạch dứt khoát 2 lần. Xịt nước lên bánh rồi đem đi nướng ngay. Nướng lần 1: 210°c 15 phút.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 8.

Bây giờ là công đoạn tạo hình ngôi sao: Trộn đều cho bột thành 1 khối màu vàng đều.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 9.

Vo tròn rồi đậy rap kính (một loại giấy kính dùng trong nấu ăn) để bột không bị khô.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 10.

Bột bánh đã nở gấp đôi, lấy ra chia thành 4 phần bằng nhau.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 11.

Sau đó, tạo thành hình ngôi sao.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 14.

Lấy bánh ra, đặt hình bột ngôi sao vàng lên giữa bánh.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 15.

Rồi cho vào nướng tiếp lần nữa cho sao vàng chín. Nướng lần 2: 190° 15phút

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 16.

Thành quả bánh mì vỏ giòn, đều, đẹp, mùi thơm dễ chịu.

Cách làm 'bánh mì cờ đỏ sao vàng' đơn giản tại nhà - Ảnh 17.

Những chiếc bánh mì ý nghĩa, chào mừng dịp Quốc Khánh 2/9.

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời TâyMâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".


 

Phương Nghi (t/h)
Mẹ đảm ở Hà Nội chỉ cách làm thạch rau câu cờ đỏ sao vàng cực đơn giản, mừng ngày đại lễ 2/9

Mẹ đảm ở Hà Nội chỉ cách làm thạch rau câu cờ đỏ sao vàng cực đơn giản, mừng ngày đại lễ 2/9

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Với cách làm đơn giản dưới đây, bạn có thể làm cho gia đình vào dịp nghỉ lễ này.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 12 giờ trước

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu trên đường đi làm về, chị Hồng Hạnh (Hà Nội) đã khiến cộng đồng thích thú với đĩa cơm ý nghĩa dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều cơ sở ẩm thực, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội đã sáng tạo những món ăn, đồ uống mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Không chỉ làm phong phú thực đơn, những sản phẩm này còn truyền tải thông điệp yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Những mâm cơm của chị Lan Anh (Hà Nội) luôn làm mọi người thấy nể phục. Bởi đằng sau mỗi bữa ăn không chỉ là thời gian, công sức mà là cả rất nhiều tâm huyết dành cho người thân.

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.

'Tháng cô hồn' nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch - “tháng cô hồn” luôn gắn liền với nhiều nghi lễ tâm linh và quan niệm dân gian. Ngoài việc cúng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, nhiều người còn quan tâm tới các món ăn nên dùng trong tháng này.

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nghỉ Lễ luôn là khoảng thời gian quý để vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Dịp lễ 2/9 năm nay, khi Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dạo một vòng qua 5 ngõ ẩm thực náo nhiệt dưới đây sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị truyền thống, vừa cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Ăn

GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360
Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Ăn
Chỉ cần dùng thứ này thả vào chậu nước, đảm bảo bạn có thể làm sạch lông măng vịt rất nhanh, vịt hết sạch mùi hôi

Chỉ cần dùng thứ này thả vào chậu nước, đảm bảo bạn có thể làm sạch lông măng vịt rất nhanh, vịt hết sạch mùi hôi

Ăn
Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn

