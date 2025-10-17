Cách tháo gương bát quái chuẩn phong thủy không bị mất đi vượng khí vào nhà

Ý nghĩa của gương bát quái trong phong thủy

Gương bát quái thường được hiểu đơn giản là 1 chiếc gương phong thủy, trên bề mặt gương thường vẽ hình bát quái (có 8 quẻ) gồm Càn, Đoài, Khảm, Cấn, Khôn, Ly, Chấn, Tốn với những nét vẽ đặc thù, và dễ nhận biết.

Gương bát quái sử dụng để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu.

VietnamNet cho biết, trong phong thủy, gương bát quái là vật phẩm pháp khí quan trọng, có khả năng hội tụ được những luồng năng lượng của vũ trụ. Được sử dụng để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu.

Ở các thành phố lớn hiện nay việc mua phải ngôi nhà có hướng không hợp tuổi với gia chủ là chuyện rất dễ gặp và tất cả mọi người sẽ tìm đến gương bát quái để xua tan đi nỗi lo sai hướng.

Các yếu tố tạo thành gương bát quái

Theo Vnexpress.net, gương bát quái là một pháp khí phong thủy hội tụ năm nguyên tố phong thủy, sơ đồ Lạc Thư, sơ đồ bát quái nên được sử dụng để khắc phục, bảo vệ hoặc hóa giải xung sát cho những ngôi nhà hướng xấu, như nhà ở gần nghĩa địa, đường xe lửa, cầu vượt, ngã tư hoặc nơi có cây lớn (gây ảnh hưởng về sức khỏe, tiền tài, sự nghiệp).

Không phải ngẫu nhiên mà gương bát quái trở thành vật phẩm phong thủy chứa nhiều công dụng và khả năng kỳ diệu. Sở dĩ các sản phẩm gương bát quái đều được tạo thành từ các yếu tố phong thủy, chúng kết hợp lại với nhau tạo ra sức mạnh hóa giải và hấp thụ cho gương bát quái.

Các loại gương bát quái trong phong thủy

Gương bát quái mặt lồi: Công dụng chính của dòng gương bát quái lồi chính là hóa giải sát khí.

Gương bát quái mặt lõm: Công dụng chính của dòng gương bát quái lõm là hấp thụ nguồn năng lượng.

Gương bát quái mặt phẳng: Công dụng chính của dòng gương này là vừa phân tán vừa hấp thụ.

Cách tháo gương bát quái chuẩn phong thủy

Nghi thức treo gương phong thủy khá rườm rà và tốn nhiều công đoạn, thực hiện qua nhiều thủ tục, tuy nhiên việc tháo gương lại đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên giống như bước bắt đầu của hầu hết các nghi thức trong tín ngưỡng thờ cúng, gia chủ cần thắp hương xin phép Thần linh, thổ địa, chư vị thần linh cai quản ngôi nhà.

Không giống như thủ tục treo gương cần mời thầy chùa hoặc thầy cúng đọc trì chú phức tạp, thủ tục tháo gương các gia chủ có thể tự thực hiện.

Trước khi treo gương bạn cần thực hiện lại nghi thức khai quang và thủ tục treo gương như ban đầu.

Đối với các gia đình kỹ tính hay theo nhiều người việc tháo gương bát quái đúng chuẩn cần thực hiện như sau: Gia chủ sau khi thắp hương xin phép tiến hành bọc gương bát quái trong khăn đỏ hoặc giấy báo sau đó tháo gương xuống. Sau bước này gia chủ cần để gương đã được bọc kín trên bàn thờ và thắp hương trong vòng 1 tuần lễ thì mới hoàn tất thủ tục tháo gương.

Tuy nhiên trên thực tế theo các thầy phong thủy việc tháo gương không cần thực hiện quá rườm rà, bạn có thể áp dụng cách làm đơn giản sau đây: Gia chủ trong nhà sau khi thắp hương xin phép có thể trực tiếp tháo gương xuống bọc trong giấy báo cất giữ tại nơi kín đáo, sạch sẽ.

Trong trường hợp gia chủ muốn sử dụng gương bát quái cũ có thể tiếp tục dùng. Tuy nhiên trước khi treo gương bạn cần thực hiện lại nghi thức khai quang và thủ tục treo gương như ban đầu.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.