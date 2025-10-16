Nếu đặt bình nước ở vị trí này sẽ khiến nhà mất lộc
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, vị trí đặt bình nước uống trong nhà tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sự hưng thịnh về mọi mặt của gia chủ.
Đặt gần cửa phòng khách
Xét theo phong thủy, nước tượng trưng cho tài vận. Đặt bình nước hoặc cây nước nóng lạnh ở cửa phòng khách dễ gây ra xung đột tài vận bởi cửa phòng khách là nơi đón nhận mọi luồng năng lượng, cả tốt và xấu vào nhà.
Ngoài ra, việc đặc bình nước tại nơi có nhiều người qua lại này rất dễ bám bụi bẩn và gây ra mầm bệnh. Bạn có thể đặt bình nước ở hướng song song với cửa, tức Minh đường hoặc cạnh ghế sofa.
Đặt bình nước ở vị trí tài vị trong phòng khách
Thông tin trên Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, tài vị là vị trí góc chéo trong phòng nhìn từ cửa ra vào. Tại đây có thể đặt cây xanh hoặc những vật phẩm phong thủy khác, tuy nhiên không nên đặt bình nước hoặc những vật hành thủy, chứa nước như bể cá, tượng cá, thác nước…
Mặc dù nước có tác dụng tụ tài nhưng nếu đặt nước ở tài vị lại gây ra hóa tài, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên gia đình.
Đặt bình nước uống ở gần điều hòa, máy lạnh hay quạt gió
Các thiết bị như quạt gió, điều hòa, máy lạnh tỏa ra luồng khí lưu rất mạnh ra ngoài nên sẽ ảnh hưởng đến nước uống, làm tài vận không còn ổn định.
Đặt bình nước ở trong bếp
Phòng bếp với bếp lửa là nơi thuộc về mệnh Hỏa đặc trưng nhất, vì vậy nếu đặt yếu tố Thủy như bình nước ở gần với bếp có thể xảy ra hiện tượng xung khắc. Việc để xảy ra ngũ hành tương khắc sẽ bất lợi tới sức khỏe và tài vận của gia đình.
Đặt bình nước ở vị trí nào thì hợp phong thủy?
Cũng theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, vị trí tốt nhất đặt bình uống nước là ở một góc yên tĩnh của phòng khách, tiện cho việc uống nước lúc nghỉ ngơi và khi nhà có khách.
Cần tránh đặt bình nước ở những nơi hỗn loạn, ô uế hoặc nơi nhiều người qua lại, chẳng hạn như cửa ra vào, gần thùng rác hoặc điều hòa, gây bất lợi cho tài vận.
Theo phong thủy, phía Bắc chính là vị trí phù hợp nhất đặt bình uống nước, giúp nâng cao thời vận cho chủ nhà.
Ngoài ra, một số phương vị khác cũng có thể đặt như phía Tây Nam có lợi cho thời vận của phụ nữ, còn phía Đông Nam có thể nâng cao phong vận. Trong khi phía Đông lại có lợi cho nam giới. Khu vực phía Nam là nơi tốt xấu thất thường, không phù hợp đặt bình uống nước.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
