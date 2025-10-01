Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm
GĐXH - Mèo Thần tài từ lâu đã được xem là một trong số những biểu tượng may mắn. Hình ảnh chú mèo vẫy tay cùng với nụ cười tươi không chỉ khiến cho không gian trở nên sinh động mà còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Tại sao phải quan tâm đến cách đặt mèo Thần tài?
Cũng giống như nhiều vật phẩm phong thủy khác, mèo Thần tài không chỉ là vật trang trí mà còn mang yếu tố tâm linh và năng lượng. Nếu đặt đúng chỗ, mèo có thể kích hoạt dòng năng lượng tích cực, giúp gia chủ thuận lợi trong làm ăn, buôn bán, tài chính. Nếu đặt sai vị trí, không chỉ không có tác dụng mà đôi khi còn phản tác dụng, gây cản trở trong công việc và tài vận.
Bên cạnh đó, mèo Thần tài còn tượng trưng cho may mắn, yên vui, xua đuổi những điều vận đen, mang đến nhiều sức khỏe, vinh hoa, phú quý.
Vì vậy, nắm được cách đặt mèo Thần tài đúng phong thủy là điều mà bất kỳ ai sở hữu vật phẩm này nên tìm hiểu kỹ lưỡng.
Cách đặt mèo Thần tài giúp cuộc sống viên mãn – hạnh phúc
Mèo Thần tài thuộc hành Mộc, phù hợp với hướng Đông hoặc Đông Nam.
Không nên đặt mèo Thần tài ở hướng Tây. Theo phong thủy, nếu để hướng này có thể sẽ mang đến những rắc rối hay phiền não trong mối quan hệ hôn nhân.
Lưu ý, vị trí đặt mèo Thần tài cần phải thoáng, sạch, không có vật cản. Tốt nhất là khu vực có không gian mở. Năng lượng từ vật phẩm này sẽ giúp mọi người trong gia đình đạt được mong cầu ý nguyện, cuộc sống viên mãn và ít xảy ra những mâu thuẫn cũng như làm ảnh hưởng tới hòa khí của gia đình.
Mèo Thần tài cũng không nên đặt tại những vị trí không trang nghiêm, không được sạch sẽ như tại khu vực nhà vệ sinh. Nếu đặt ở vị trí này sẽ không gặp may mắn, khiến cho mọi thứ trong cuộc sống phát triển theo chiều hướng không được tốt.
Nếu phải đặt mèo Thần tài ở trong không gian phòng ngủ thì nên lựa chọn mẫu đôi – đi thành cặp. Kích thước ở mức độ vừa phải, không nên quá nhỏ hoặc quá lớn khiến cho không gian tổng thể mất đi tính cân đối, hài hòa. Khi đặt ở trong không gian phòng ngủ có thể lựa chọn một trong hai hướng Đông hoặc Đông Nam, nhằm giúp cho tình duyên được thuận lợi, tốt đẹp nhất.
Mèo Thần tài để trong phòng ngủ cần lưu ý gì?
Có rất nhiều loại mèo Thần tài để bạn thỏa sức lựa chọn, chất liệu, màu sắc, cách trang trí tinh tế… Tùy từng loại mèo Thần tài và vị trí đặt mà nó sẽ mang đến những sự may mắn khác nhau.
Bình thường chúng ta đã quá quen thuộc với các vị trí đặt mèo Thần tài như ở cửa ra vào, kệ tivi, bàn làm việc… Được biết đây cũng là một vị trí vô cùng đắc địa mà bạn có thể để một chú mèo Thần tài.
Khi để mèo Thần tài trong phòng ngủ cần chú ý lựa chọn màu sắc của mèo phù hợp, tốt nhất bạn nên chọn mèo Thần tài màu trắng và hồng hoặc màu vàng vì nó tạo ra sự nhã nhặn, không quá chói. Nếu để trong phòng ngủ bạn có thể lựa chọn loại mèo không vẫy tay, tone màu phù hợp với vận mệnh của gia chủ nhằm tăng thêm vượng khí và may mắn.
Nên trưng bày vật phẩm nguyên vẹn, không bị sứt mẻ hay là bị trầy xước, bể vỡ. Bởi điều này sẽ đồng nghĩa với mèo Thần tài bị giảm đi ý nghĩa cũng như tác dụng tốt trong phong thủy.
Trong trường hợp bạn chỉ đặt mèo Thần tài để trang trí, thì bạn có thể sử dụng loại được làm bằng nhựa để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cầu duyên thì hãy sử dụng những mẫu được chế tác từ sứ, gốm, vàng, xương… để linh ứng và sẽ giúp cho gia chủ nhận được những nguồn năng lượng tích cực. Tuyệt đối không nên dùng lại mèo Thần tài của người khác.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.
