Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!
Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.
Trong cuộc sống bận rộn, việc tiết kiệm thời gian và thực phẩm tối đa là nguyên tắc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, hâm nóng thực phẩm cũng là thói quen phổ biến, được cho là tốt. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm nóng hoặc khi hâm nóng nhiều lần có thể sinh ra chất độc.
Với 5 thực phẩm quen thuộc dưới đây, tốt nhất bạn chỉ nên nấu đủ ăn, không để thừa.
Trứng luộc, trứng chiên không nên hâm nóng
Trứng là thực phẩm giàu protein và rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn hâm nóng lại trứng đã luộc chín hoặc trứng chiên, cấu trúc protein trong trứng có thể bị thay đổi, dẫn đến khó tiêu hóa và hấp thu.
Đặc biệt, khi trứng đã tiếp xúc với không khí và được hâm nóng nhiều lần, nguy cơ sản sinh các hợp chất gây hại cho đường ruột sẽ tăng lên. Tốt nhất, hãy ăn trứng ngay sau khi chế biến hoặc chỉ hâm nóng một lần duy nhất nếu cần thiết và đảm bảo nhiệt độ đủ cao để diệt khuẩn.
Thịt gà
Thịt gà là món ăn yêu thích của nhiều gia đình, nhưng việc hâm nóng lại thịt gà có thể không an toàn. Protein trong thịt gà có cấu trúc phức tạp, khi bị hâm nóng nhiều lần, cấu trúc này có thể thay đổi và biến đổi thành các chất khó tiêu hóa, gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.
Nguy hiểm hơn, nếu thịt gà không được bảo quản đúng cách hoặc hâm nóng không đủ nhiệt độ, vi khuẩn có thể sinh sôi, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tốt nhất, hãy cố gắng chế biến lượng thịt gà vừa đủ ăn hoặc nếu còn thừa, hãy ăn nguội hoặc làm salad.
Khoai tây
Khoai tây là một thực phẩm linh hoạt, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, giống như cơm, khoai tây nấu chín khi để nguội ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển, đặc biệt nếu khoai tây được bọc kín không có không khí.
Độc tố botulinum là một loại độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Việc hâm nóng lại khoai tây không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn độc tố này. Để an toàn, hãy ăn khoai tây ngay sau khi nấu, bảo quản lạnh đúng cách nếu muốn dùng lại và chỉ hâm nóng một lần duy nhất.
Rau có hàm lượng nitrat cao
Rau có hàm lượng nitrat cao như rau bina, củ cải, cà rốt, cần tây chứa hàm lượng nitrat cao. Hâm nóng lại rau sau khi chế biến khiến nitrat có thể chuyển thành nitrit - chất có liên quan đến nguy cơ gây ung thư. Các loại rau này nên dùng ngay để an toàn cho sức khỏe.
Cơm
Cơm là nguồn cung cấp tinh bột phổ biến, nhưng khi hâm nóng lại nhiều lần tạo điều kiện cho bào tử vi khuẩn Bacillus cereus phát triển. Vi khuẩn này sinh sôi tiết ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm.
Bảo quản cơm trong tủ lạnh sau khi nguội, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng, chỉ nên hâm nóng lại một lần.
