Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ':

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, ba bãi xe lớn do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đã chính thức ngừng nhận trông giữ phương tiện.

Ngày 17/9, khu vực dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã tương đối thoáng đãng, hiện chỉ còn lại một số phương tiện chưa kịp di dời.

Theo ghi nhận ngày 17/9 của Gia đình và Xã hội tại khu vực dưới gầm đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ trụ T1 - T14 và H1 - H14, hiện đã không còn cảnh ô tô, xe máy đỗ dày đặc dưới các trụ cầu. Lối ra vào các bãi xe hiện đã được đơn vị quản lý rào chắn, treo biển thông báo "Điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe".

Phía bên bên trong, không gian thoáng đãng dưới gầm cầu đã được hoàn trả, dù vậy qua quan sát, hiện các bãi xe vẫn còn một số ô tô của khách hàng "đi công tác xa" chưa kịp di dời.

Một nhân viên trông coi tại đây cho biết: "Công ty vẫn phải bố trí người trực 24/24 để quản lý tài sản còn lại và các trang thiết bị. Dự kiến đến cuối tháng 9, chúng tôi sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng lại cho chính quyền địa phương".

Bãi trông giữ ô tô xe máy dưới trụ T4-T5 đã được di dời, ngày 17/9 không còn phương tiện nào dừng đỗ tại đây.

Bên cạnh đó, tại khu vực trụ H8 - H9 dưới gầm cầu, hiện vẫn còn hàng chục chiếc xe máy cũ nát, bụi phủ kín được xếp gọn một góc. Qua tìm hiểu, đây là xe tang vật vi phạm giao thông được các cơ quan chức năng gửi giữ từ lâu, trong thời gian tới cũng sẽ được chuyển đi nơi khác.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy khiến trên 500 xe máy bị cháy, ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Sở Xây dựng Hà Nội đã thu hồi giấy phép 2 bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng.

Bãi trông giữ xe tại khu vực từ trụ T1-T3 và H1-H3 dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hiện cũng đã được giải tỏa.

Sau vụ cháy, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Hà Nội có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định.

Chủ tịch Hà Nội được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ cháy đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ':