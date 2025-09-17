Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'
GĐXH - Sau khi bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng bị thu hồi giấy phép, các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy mới đây cũng đã chính thức được TP Hà Nội giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, ba bãi xe lớn do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đã chính thức ngừng nhận trông giữ phương tiện.
Theo ghi nhận ngày 17/9 của Gia đình và Xã hội tại khu vực dưới gầm đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ trụ T1 - T14 và H1 - H14, hiện đã không còn cảnh ô tô, xe máy đỗ dày đặc dưới các trụ cầu. Lối ra vào các bãi xe hiện đã được đơn vị quản lý rào chắn, treo biển thông báo "Điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe".
Phía bên bên trong, không gian thoáng đãng dưới gầm cầu đã được hoàn trả, dù vậy qua quan sát, hiện các bãi xe vẫn còn một số ô tô của khách hàng "đi công tác xa" chưa kịp di dời.
Một nhân viên trông coi tại đây cho biết: "Công ty vẫn phải bố trí người trực 24/24 để quản lý tài sản còn lại và các trang thiết bị. Dự kiến đến cuối tháng 9, chúng tôi sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng lại cho chính quyền địa phương".
Bên cạnh đó, tại khu vực trụ H8 - H9 dưới gầm cầu, hiện vẫn còn hàng chục chiếc xe máy cũ nát, bụi phủ kín được xếp gọn một góc. Qua tìm hiểu, đây là xe tang vật vi phạm giao thông được các cơ quan chức năng gửi giữ từ lâu, trong thời gian tới cũng sẽ được chuyển đi nơi khác.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy khiến trên 500 xe máy bị cháy, ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Sở Xây dựng Hà Nội đã thu hồi giấy phép 2 bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng.
Sau vụ cháy, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Hà Nội có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định.
Chủ tịch Hà Nội được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ cháy đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ':
Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'.
Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở HuếThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Chiếc xe tải khi đang lưu thông bất ngờ va vào taluy dương, gây tai nạn khiến 3 người ở Huế bị thương phải đi cấp cứu.
Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị đã được xác định. Các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.
Tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị khai gì tại cơ quan công an?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe tải chở hàng bị mất phanh, không thể khống chế tốc độ.
Cận cảnh hiện trường vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng vẫn đang căng dây, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).
Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vongThời sự - 11 giờ trước
Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.
Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền TrungThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Hoạt động du lịch đường thủy đang là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Để bảo đảm mỗi chuyến đi an toàn, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoànThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về những đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh vào cuối năm; Húc đổ 10m dải phân cách giữa đường, ô tô 7 chỗ lao qua chiều đường ngược lại tông văng xe máy, đâm gãy trụ điện...
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Biển Đông sắp có bão số 8. Còn trên đất liền từ TP Huế đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông.
Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Ba Vì do sạt lở nghiêm trọngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì (TP Hà Nội) do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA).
Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạnThời sự - 1 ngày trước
Phát hiện vụ cháy, nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc.
Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộcThời sự
GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.