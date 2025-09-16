Đặt bếp phạm cung này sẽ gây lục đục tình cảm gia đình

Phạm cung Đào Hoa

Trong phong thuỷ Huyền Không Phi Tinh, mỗi ngôi nhà sẽ có các cung vị khác nhau đại diện cho từng mặt cuộc sống như tài lộc, quý nhân, học hành và cả đào hoa (tình cảm, nhân duyên).

Khi vị trí đặt bếp phạm vào cung Đào Hoa, hành Hỏa của bếp sẽ thiêu đốt năng lượng Đào Hoa, từ đó gây nên nhiều bất lợi trong các mối quan hệ tình cảm:

Trong quan niệm phong thuỷ, bếp là nơi giữ lửa, biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Người độc thân khó tìm được đối tượng phù hợp, hoặc tình cảm gặp nhiều trắc trở. Người đã kết hôn dễ phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, bất đồng kéo dài. Khiến cuộc sống vợ chồng không được như ý. Con cái trong nhà cũng có thể chịu ảnh hưởng, dễ nổi loạn, không nghe lời.

Phong thủy cho rằng nhiều trường hợp gia đạo lục đục, vợ chồng bất hoà nhưng gia chủ không hề biết nguyên nhân lại bắt nguồn từ căn bếp.

Vì sao bếp ảnh hưởng đến tình cảm?

Bếp thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho lửa và sự nóng nảy. Khi Hỏa vượng không đúng chỗ, đặc biệt là thiêu đốt cung Đào Hoa (thuộc Thủy hoặc Mộc), sẽ tạo nên sự xung khắc mạnh, dẫn đến: Cảm xúc dễ mất cân bằng. Giao tiếp trong nhà bị gián đoạn. Tình cảm trở nên lạnh nhạt, xa cách dần.

Bếp thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho lửa và sự nóng nảy.

Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và hạnh phúc lâu dài của gia đình.

Cách để nhận biết bếp có phạm cung Đào Hoa

Việc xác định bếp có phạm cung Đào Hoa hay không không thể nhìn bằng mắt thường, mà cần dựa trên: Lập tinh bàn phong thuỷ Huyền Không (theo hướng nhà, tọa độ, thời gian xây dựng…).

Đối chiếu vị trí đặt bếp trên sơ đồ cung vị của căn nhà. Xét mệnh lý gia chủ để xem mức độ ảnh hưởng của cung Đào Hoa khi bị hoả khí xâm phạm.

Việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao về phong thuỷ chính phái và cần sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm.

Cách hóa giải

Nếu xác định bếp đang phạm cung Đào Hoa, gia chủ nên kịp thời điều chỉnh hoặc sử dụng vật phẩm phong thuỷ để hóa giải, hạn chế sát khí và cân bằng lại năng lượng trong nhà.

Một số vật phẩm phong thuỷ hỗ trợ hoá giải hiệu quả: Tiền Cửu Tinh: Vật phẩm giúp cân bằng năng lượng, trấn sát và chiêu tài khí.

Việc bố trí sai vị trí, đặc biệt là để bếp phạm cung Đào Hoa, có thể dẫn đến nhiều bất ổn về mặt nhân duyên và quan hệ gia đình mà ít ai ngờ tới.

Hồ Lô Gỗ Đào Hoá Sát: Có tác dụng hút sát khí, giảm xung khắc, bảo vệ nhân duyên và giữ gìn hòa khí trong nhà.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, các chuyên gia phong thuỷ sẽ đưa ra giải pháp hoá giải phù hợp nhất, đảm bảo vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Bếp là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc, tình cảm và tài lộc cho gia đình. Việc bố trí sai vị trí, đặc biệt là để bếp phạm cung Đào Hoa, có thể dẫn đến nhiều bất ổn về mặt nhân duyên và quan hệ gia đình mà ít ai ngờ tới.

Nếu bạn cảm thấy cuộc sống gia đình gần đây có nhiều căng thẳng, mâu thuẫn, tình cảm nhạt nhòa hoặc xuất hiện người thứ ba, hãy kiểm tra lại phong thuỷ bếp ngay từ hôm nay.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.