Đặt bếp phạm cung này sẽ gây lục đục tình cảm gia đình
GĐXH - Trong phong thuỷ, bếp là nơi giữ lửa, biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Không chỉ là khu vực nấu nướng, bếp còn là nơi quy tụ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và sự hòa thuận của các thành viên trong nhà.
Phạm cung Đào Hoa
Trong phong thuỷ Huyền Không Phi Tinh, mỗi ngôi nhà sẽ có các cung vị khác nhau đại diện cho từng mặt cuộc sống như tài lộc, quý nhân, học hành và cả đào hoa (tình cảm, nhân duyên).
Khi vị trí đặt bếp phạm vào cung Đào Hoa, hành Hỏa của bếp sẽ thiêu đốt năng lượng Đào Hoa, từ đó gây nên nhiều bất lợi trong các mối quan hệ tình cảm:
Người độc thân khó tìm được đối tượng phù hợp, hoặc tình cảm gặp nhiều trắc trở. Người đã kết hôn dễ phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, bất đồng kéo dài. Khiến cuộc sống vợ chồng không được như ý. Con cái trong nhà cũng có thể chịu ảnh hưởng, dễ nổi loạn, không nghe lời.
Phong thủy cho rằng nhiều trường hợp gia đạo lục đục, vợ chồng bất hoà nhưng gia chủ không hề biết nguyên nhân lại bắt nguồn từ căn bếp.
Vì sao bếp ảnh hưởng đến tình cảm?
Bếp thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho lửa và sự nóng nảy. Khi Hỏa vượng không đúng chỗ, đặc biệt là thiêu đốt cung Đào Hoa (thuộc Thủy hoặc Mộc), sẽ tạo nên sự xung khắc mạnh, dẫn đến: Cảm xúc dễ mất cân bằng. Giao tiếp trong nhà bị gián đoạn. Tình cảm trở nên lạnh nhạt, xa cách dần.
Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và hạnh phúc lâu dài của gia đình.
Cách để nhận biết bếp có phạm cung Đào Hoa
Việc xác định bếp có phạm cung Đào Hoa hay không không thể nhìn bằng mắt thường, mà cần dựa trên: Lập tinh bàn phong thuỷ Huyền Không (theo hướng nhà, tọa độ, thời gian xây dựng…).
Đối chiếu vị trí đặt bếp trên sơ đồ cung vị của căn nhà. Xét mệnh lý gia chủ để xem mức độ ảnh hưởng của cung Đào Hoa khi bị hoả khí xâm phạm.
Việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao về phong thuỷ chính phái và cần sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm.
Cách hóa giải
Nếu xác định bếp đang phạm cung Đào Hoa, gia chủ nên kịp thời điều chỉnh hoặc sử dụng vật phẩm phong thuỷ để hóa giải, hạn chế sát khí và cân bằng lại năng lượng trong nhà.
Một số vật phẩm phong thuỷ hỗ trợ hoá giải hiệu quả: Tiền Cửu Tinh: Vật phẩm giúp cân bằng năng lượng, trấn sát và chiêu tài khí.
Hồ Lô Gỗ Đào Hoá Sát: Có tác dụng hút sát khí, giảm xung khắc, bảo vệ nhân duyên và giữ gìn hòa khí trong nhà.
Tuỳ từng trường hợp cụ thể, các chuyên gia phong thuỷ sẽ đưa ra giải pháp hoá giải phù hợp nhất, đảm bảo vừa an toàn, vừa hiệu quả.
Bếp là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc, tình cảm và tài lộc cho gia đình. Việc bố trí sai vị trí, đặc biệt là để bếp phạm cung Đào Hoa, có thể dẫn đến nhiều bất ổn về mặt nhân duyên và quan hệ gia đình mà ít ai ngờ tới.
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống gia đình gần đây có nhiều căng thẳng, mâu thuẫn, tình cảm nhạt nhòa hoặc xuất hiện người thứ ba, hãy kiểm tra lại phong thuỷ bếp ngay từ hôm nay.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thangỞ - 42 phút trước
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.
Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Để có một sân vườn sạch đẹp, hoàn hảo thì tiểu cảnh là một phần không thể thiếu. Chính vì vậy, bài viết sau sẽ chia sẻ một số điều cần lưu ý khi thiết kế sân vườn, giúp gia chủ có cách bố trí hợp lý, đem lại không gian sống chất lượng.
Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'Ở - 6 giờ trước
GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.
Loại cây cảnh tài lộc như đúng tên gọi, nhà giàu nào cũng thích trồng, là cây gì?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.
Khám phá từng góc nhỏ của ngôi đền duy nhất thờ thần lửa giữa lòng phố cổ Hà NộiỞ - 9 giờ trước
Đền Hỏa Thần là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ vị thần lửa linh thiêng. Trải qua bao thăng trầm, ngôi đền nằm giữa lòng phố cổ vẫn giữ được đặc trưng kiến trúc, mỹ thuật thời xưa, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bao người dân Hà Nội.
3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắnỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi làm 3 việc đơn giản nhưng rất hữu hiệu, những ngày cuối tháng cô hồn chị Lan hết cảm giác mệt mỏi, phiền não, u ám, chuẩn bị đón tháng mới nhiều năng lượng, tài lộc, may mắn, bình an...
Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thờiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.