Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản
GĐXH - Trong đêm bán kết Miss Grand International, Yến Nhi gây sốt với màn trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, đại diện Nhật Bản gặp sự cố bất ngờ.
Yến Nhi nóng bỏng, đại diện Nhật Bản ngã nhào trên sân khấu
Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Yến Nhi cùng các thí sinh Miss Grand International 2025 trải qua hai phần thi: Trình diễn bikini và Trang phục dạ hội.
Trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, lấy cảm hứng từ công nghệ AI, 77 thí sinh mở màn bằng màn trình diễn áo tắm đầy năng lượng. Trong phần thi này, Yến Nhi mặc thiết kế cut-out táo bạo, khoét hông cao, làm nổi bật chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 81-64-92 cm.
Mở đầu phần thi, Yến Nhi tạo dáng quay lưng về phía khán giả. Khi được gọi tên, cô xoay người, hất tóc, tự tin bước vào đường băng. Khi catwalk đến giữa sàn runway, Yến Nhi tạo điểm nhấn bằng những động tác nhún nhảy theo nhạc. Màn trình diễn của thí sinh Việt Nam được khen tràn đầy năng lượng, khoe đường cong nóng bỏng.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận tích cực về phần thi của Yến Nhi: "Body căng đét, catwalk đã mắt". Bên cạnh đó, một số fan quốc tế cũng khen mái tóc xoăn phóng khoáng của Yến Nhi, giúp cô trông khác biệt giữa dàn thí sinh.
Body "cực cháy" của Yến Nhi.
Yến Nhi trình diễn bikini ở bán kết.
Đáng chú ý, ở phần thi này, đại diện Nhật Bản – Erika Ishibashi tiếp tục thể hiện sở trường nhào lộn trong phần thi bikini, song gặp sự cố ở cú xoay thứ tư khiến tiết mục bị gián đoạn. Cô nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách tạo dáng ngồi, nhận được tràng pháo tay khích lệ.
Ngoài ra, một số thí sinh vẫn để lộ khuyết điểm hình thể và phong độ chưa vững vàng, như các đại diện Macau (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Nigeria và Montenegro.
Đại diện các quốc gia trong phần thi bikini.
Đại diện Việt Nam lộng lẫy trong trang phục chim khổng tước
Sau phần thi bikini, Yến Nhi thay bộ đầm lấp lánh cho phần thi trang phục Dạ hội. Trang phục của cô lấy cảm hứng từ hình ảnh chim khổng tước với những chi tiết cut-out, đính kết thủ công bằng đá cao cấp khắp bề mặt để tạo hiệu ứng trên sân khấu. Khác với lối catwalk sôi động khi diễn bikini, lúc đổi sang đầm dạ hội, Yến Nhi trình diễn nhẹ nhàng, mượt mà hơn.
So với các mùa trước, dàn thí sinh năm nay chuộng váy đính kết tỉ mỉ, ôm sát cơ thể, với màu bạc kim, vàng và đỏ là chủ đạo. Các đại diện Anh, Cộng hòa Séc, Pháp đều giữ phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Sau phần thi bán kết, một số người hâm mộ sắc đẹp dự đoán thí sinh Việt Nam sẽ lọt vào top 20 chung cuộc, trong chung kết tối 18/10.
Yến Nhi trình diễn trang phục dạ hội.
