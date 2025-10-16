Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản

Bất ngờ video trang phục dân tộc ‘Thăng Long Hội’ của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem GĐXH - Trước giờ G bán kết Miss Grand International, video Hoa hậu Yến Nhi trình diễn bộ trang phục “Thăng Long Hội” đã thu hút 35 triệu lượt xem. Đồng thời người đẹp được rất nhiều chuyên trang nhan sắc đánh giá cao.

Yến Nhi nóng bỏng, đại diện Nhật Bản ngã nhào trên sân khấu

Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Yến Nhi cùng các thí sinh Miss Grand International 2025 trải qua hai phần thi: Trình diễn bikini và Trang phục dạ hội.

Trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, lấy cảm hứng từ công nghệ AI, 77 thí sinh mở màn bằng màn trình diễn áo tắm đầy năng lượng. Trong phần thi này, Yến Nhi mặc thiết kế cut-out táo bạo, khoét hông cao, làm nổi bật chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Mở đầu phần thi, Yến Nhi tạo dáng quay lưng về phía khán giả. Khi được gọi tên, cô xoay người, hất tóc, tự tin bước vào đường băng. Khi catwalk đến giữa sàn runway, Yến Nhi tạo điểm nhấn bằng những động tác nhún nhảy theo nhạc. Màn trình diễn của thí sinh Việt Nam được khen tràn đầy năng lượng, khoe đường cong nóng bỏng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận tích cực về phần thi của Yến Nhi: "Body căng đét, catwalk đã mắt". Bên cạnh đó, một số fan quốc tế cũng khen mái tóc xoăn phóng khoáng của Yến Nhi, giúp cô trông khác biệt giữa dàn thí sinh.

Body "cực cháy" của Yến Nhi.

Yến Nhi trình diễn bikini ở bán kết.

Đáng chú ý, ở phần thi này, đại diện Nhật Bản – Erika Ishibashi tiếp tục thể hiện sở trường nhào lộn trong phần thi bikini, song gặp sự cố ở cú xoay thứ tư khiến tiết mục bị gián đoạn. Cô nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách tạo dáng ngồi, nhận được tràng pháo tay khích lệ.

Ngoài ra, một số thí sinh vẫn để lộ khuyết điểm hình thể và phong độ chưa vững vàng, như các đại diện Macau (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Nigeria và Montenegro.

Phần trình diễn nổi bật của đại diện Việt Nam và sự cố của đại diện Nhật Bản khi nhào lộn trong phần thi bikini.

Đại diện các quốc gia trong phần thi bikini.

Đại diện Việt Nam lộng lẫy trong trang phục chim khổng tước

Sau phần thi bikini, Yến Nhi thay bộ đầm lấp lánh cho phần thi trang phục Dạ hội. Trang phục của cô lấy cảm hứng từ hình ảnh chim khổng tước với những chi tiết cut-out, đính kết thủ công bằng đá cao cấp khắp bề mặt để tạo hiệu ứng trên sân khấu. Khác với lối catwalk sôi động khi diễn bikini, lúc đổi sang đầm dạ hội, Yến Nhi trình diễn nhẹ nhàng, mượt mà hơn.

So với các mùa trước, dàn thí sinh năm nay chuộng váy đính kết tỉ mỉ, ôm sát cơ thể, với màu bạc kim, vàng và đỏ là chủ đạo. Các đại diện Anh, Cộng hòa Séc, Pháp đều giữ phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Sau phần thi bán kết, một số người hâm mộ sắc đẹp dự đoán thí sinh Việt Nam sẽ lọt vào top 20 chung cuộc, trong chung kết tối 18/10.

Trong phần thi dạ hội, người đẹp Đắk Lắk chọn trình diễn thiết kế Khổng Tước Diệu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công mái, biểu trưng cho vẻ đẹp dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Yến Nhi chọn kiểu tóc búi cao, khoe hình thể quyến rũ trong bộ váy xuyên thấu táo bạo.

Cú hất tà váy gây chú ý của Yến Nhi.

