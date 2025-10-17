Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Ưu điểm khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Việc đặt bể phốt dưới gầm cầu thang là một giải pháp hợp lý về mặt phong thủy, giúp tiết kiệm không gian cho ngôi nhà và dễ dàng bố trí các công trình khác, đặc biệt trong những ngôi nhà có bể nước ăn lớn. Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn một số hạn chế.

Đầu tiên, nếu bể phốt tự hoại không đảm bảo độ dày và chất lượng, đặc biệt khi mua phải sản phẩm kém chất lượng, có thể dẫn đến hiện tượng nứt hoặc sụt lún nền nhà. Thứ hai, việc hút bể phốt dưới gầm cầu thang gặp khó khăn do ống hút khó di chuyển xuống và có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc cầu thang. Do đó, nếu không chú ý, bể phốt dễ bị tắc, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Việc bố trí bể phốt hợp lý góp phần nâng cao tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Vì vậy, mặc dù việc đặt bể phốt dưới gầm cầu thang có nhiều lợi ích, nhưng người dùng cần lưu ý chọn bể chất lượng và bảo trì định kỳ để tránh những vấn đề không mong muốn.

Những rủi ro và hệ lụy khi đặt bể phốt dưới cầu thang

Ảnh hưởng đến kết cấu công trình

Cầu thang là bộ phận chịu lực quan trọng, truyền tải trọng từ các tầng trên xuống móng. Việc đặt bể phốt ngay dưới chân cầu thang có thể làm suy giảm khả năng chịu lực nếu không được tính toán kỹ lưỡng.

Theo tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, khoảng cách tối thiểu từ mép bể phốt đến móng hoặc chân cột chịu lực phải lớn hơn 0,5m để tránh hiện tượng sụt lún cục bộ. Thực tế, nhiều trường hợp xây dựng bể phốt sát móng cầu thang đã dẫn đến nứt tường, lún nền chỉ sau 3-5 năm sử dụng.

Nguy cơ rò rỉ, ô nhiễm và mùi hôi

Theo VietnamNet, ở nước ta, nhà xí tự hoại với bể phốt bê tông đã thực sự trở thành cuộc "cách mạng" trong thói quen, nếp sống. Với nguyên lý hoạt động là thực hiện quá trình lắng cặn, lên men, phân huỷ sinh học kỵ khí cặn lắng; bể phốt đã góp phần không nhỏ trong việc tăng chất lượng cuộc sống từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược.

Nếu bể phốt nếu không được chống thấm tốt hoặc thi công sai kỹ thuật sẽ gây rò rỉ nước thải, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong nhà. Đặc biệt, khu vực cầu thang thường thông với các tầng, nguy cơ phát tán mùi hôi, khí độc (H 2 S, CH 4 ) lên toàn bộ không gian sống là rất lớn.

Ảnh hưởng đến phong thủy và tâm lý

Theo phong thủy, cầu thang là "xương sống" dẫn khí cho toàn bộ ngôi nhà, tượng trưng cho sự phát triển, thăng tiến.

Việc đặt bể phốt, nơi chứa chất thải, uế khí ngay dưới cầu thang bị coi là "ám khí đè đầu", dễ gây bất ổn về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình.

Theo phong thủy nên tránh bố trí bể phốt tại các vị trí trung tâm, dưới cầu thang hoặc phòng ngủ để hạn chế tác động tiêu cực đến vận khí.

Trên Vnexpress.net cho biết, đối với nhà ở nông thôn hoặc nơi có điều kiện về diện tích, bể nước, bể phốt nên đặt ra ngoài khu vực móng nhà.

Khó khăn trong sửa chữa, nâng cấp

Khi bể phốt gặp sự cố như nứt, thấm, tắc nghẽn hoặc cần nâng cấp dung tích, việc thi công dưới cầu thang sẽ gặp nhiều trở ngại do không gian hạn chế, khó tiếp cận máy móc lớn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.