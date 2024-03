Chỉ với 4 mẹo thú vị, ăn thịt vẫn giảm cân dễ dàng

Ít người biết rằng ăn thịt thỏ vừa không gây tăng cân mà còn tốt cho sức khỏe, thậm chí hỗ trợ giảm cân rất tốt. Thậm chí nó được xem là loại thịt tốt nhất cho những người giảm cân. Thịt thỏ chứa nhiều protein, cụ thể mỗi 100g thịt thỏ chứa tới hơn 21,5g protein. Trong khi đó nó lại rất ít chất béo: chỉ có 0,4g chất béo trong mỗi 100g trọng lượng thịt. Loại thịt này còn rất giàu lecithin, ít cholesterol (chỉ 83mg trong mỗi 100g thịt). Do thịt thỏ chứa nhiều đạm, giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại ít mỡ nên nó cũng giúp chúng ta nhanh no và no lâu hơn. Như vậy sẽ tránh được việc ăn vặt, giảm số lượng thực phẩm nạp vào cơ thể khi giảm cân.